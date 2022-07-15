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На причетність до коригування обстрілів по Вінниці перевіряють 300 осіб, - СБУ
На причетність до коригування ракетного обстрілу у Вінниці перевіряють 300 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне" у п'ятницю з посиланням на спікера Вінницького обласного управління Служби безпеки України Дениса Закаблука.
Як повідомлялося, 23 особи загинули, зокрема 3 дітей, 71 особа госпіталізована з травмами, 18 вважаються зниклими безвісти після ракетного удару російських окупантів по м. Вінниця в четвер вдень. У Вінницькій області 15 липня – День жалоби.
Топ коментарі
+12 SANDY
показати весь коментар15.07.2022 20:47
+11 Владимир Головатюк
показати весь коментар15.07.2022 21:19
+9 Виталий Горпинюк #449409
показати весь коментар15.07.2022 20:44
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Я так розумію що іменно координати вводяться в електронну начинку ракет.
А коригувати можна артилерію.
уроды блин
Мабуть справді була нарада.
І тепер шукають хто злив рашистам місця та час.