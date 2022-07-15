УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5214 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
10 790 50

На причетність до коригування обстрілів по Вінниці перевіряють 300 осіб, - СБУ

вінниця

На причетність до коригування ракетного обстрілу у Вінниці перевіряють 300 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне" у п'ятницю з посиланням на спікера Вінницького обласного управління Служби безпеки України Дениса Закаблука.

Як повідомлялося, 23 особи загинули, зокрема 3 дітей, 71 особа госпіталізована з травмами, 18 вважаються зниклими безвісти після ракетного удару російських окупантів по м. Вінниця в четвер вдень. У Вінницькій області 15 липня – День жалоби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ прокоментувало удар по Вінниці: В будинку офіцерів нібито проходила "нарада командування Повітряних Сил ЗСУ з постачальниками іноземної зброї"

Автор: 

Вінниця (620) обстріл (28357)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
можливо, коригування, це не те слово..... як варіант, знайшлися мудаки, які передали точні GPS координати цілі, щоб було якомога більше жертв
показати весь коментар
15.07.2022 20:47
+11
как винничанин , скажу тебе , ваты там полно , отставники и их дети и внуки . там таких полно , лезли они туда , как могли . считалось очень хорошим местом для военных пенсионеров.
показати весь коментар
15.07.2022 21:19
+9
Якщо навіть вікіпедія пише що наводяться по GPS... нема кого шукати, чергова видимість роботи.
показати весь коментар
15.07.2022 20:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
яке може бути коригування, якщо в той "Калібр" чотири години інформацію загружають та ще годину летіти?
показати весь коментар
15.07.2022 20:43 Відповісти
можливо, коригування, це не те слово..... як варіант, знайшлися мудаки, які передали точні GPS координати цілі, щоб було якомога більше жертв
показати весь коментар
15.07.2022 20:47 Відповісти
і GPS там ні до чого, бо то амеріканські супутники, а так звісно, якесь гівно подзвонило чи написало кацапам про той будинок офіцерів.
показати весь коментар
15.07.2022 20:51 Відповісти
є російські супутники "глонас" має назву
показати весь коментар
15.07.2022 20:56 Відповісти
которые не работают в режиме реального времени. Это Стримом передают
показати весь коментар
15.07.2022 21:05 Відповісти
А режим реального времени-прямой эфир-стрим, это разве не одно и тоже
показати весь коментар
15.07.2022 21:19 Відповісти
одно и тоже, стрим понятнее для других
показати весь коментар
15.07.2022 21:45 Відповісти
Можно зайти в гугл карты и получить точные координаты GPS чего угодно.
показати весь коментар
15.07.2022 21:53 Відповісти
Так вже і годину.
показати весь коментар
15.07.2022 20:50 Відповісти
Бовдур, а інформацію хто надає? Нагадати, як ви, тварюки, вбили Д.Дудаєва?
показати весь коментар
15.07.2022 20:54 Відповісти
299 безневинних людей затримано. А чи було коригування ? На картах гугла є всі координати.
Я так розумію що іменно координати вводяться в електронну начинку ракет.
А коригувати можна артилерію.
показати весь коментар
15.07.2022 21:58 Відповісти
Насправді 300 скоріш за все, хто прибіг перший допомогти пораненим це всі коригувальники, до тих хто забив і втік питань нема
показати весь коментар
15.07.2022 22:52 Відповісти
Залиште спецслужбам розбиратися з тим, що там сталося і хто винний! Чи потрібно свій ніс засунути?
показати весь коментар
15.07.2022 23:54 Відповісти
В смысле, 4 часа загружают ? там что, магнитофон с бобинами из 60-х годов, или перфолента ?
показати весь коментар
15.07.2022 22:55 Відповісти
корегували не локацію, а коли зберуться ті, кого чекали.
показати весь коментар
16.07.2022 14:48 Відповісти
Якщо навіть вікіпедія пише що наводяться по GPS... нема кого шукати, чергова видимість роботи.
показати весь коментар
15.07.2022 20:44 Відповісти
Еще адын експерд выполз. Ты про радиомаяки слышал? Ну так почитай, для общего развития...
показати весь коментар
15.07.2022 21:14 Відповісти
в кожному місті є будинок охфіцерів ..от і думай куди ідіоти поцілять
показати весь коментар
15.07.2022 20:46 Відповісти
Речь про наводчика. Шпиона, который дает инфу. Он точно местный. Это может быть спящая ячейка, местный поп, чиновник, даже военный.
показати весь коментар
15.07.2022 20:47 Відповісти
И что? Вышел покурить и такой...."Е#аните- ка в ТРЦ. Он меня раздражает..."🤦
показати весь коментар
15.07.2022 20:52 Відповісти
Они точно на местных ориентируются. Иначе им инфу не собрать.
показати весь коментар
15.07.2022 20:53 Відповісти
Что значит не собрать? У них карты, инфа ещё с совковых времён и именно поэтому они ракеты свои пускают по тому чего уже больше лет пятидесяти как нет.
показати весь коментар
15.07.2022 21:07 Відповісти
Это было в начале конфликта, а сейчас у них нет разведки. До войны они собирали инфу чуть ли не в открытую.
показати весь коментар
15.07.2022 21:50 Відповісти
как винничанин , скажу тебе , ваты там полно , отставники и их дети и внуки . там таких полно , лезли они туда , как могли . считалось очень хорошим местом для военных пенсионеров.
показати весь коментар
15.07.2022 21:19 Відповісти
Головна справа нинішнього СБУ це генерувати бурхливу діяльність. Коли вже трапилося лихо вони починають щось там "перевіряти". А як це допоможе людям які вже загинули або отримали каліцтва? Де ви раніше були "перевіряльники"? Війна вже 5й місяць йде, а ці все "перевіряють".
показати весь коментар
15.07.2022 20:48 Відповісти
А що там корегувати, якщо тупо прилетіло в торговий центр в центрі міста? Знову сбу робить вигляд,що щось робить.
показати весь коментар
15.07.2022 20:49 Відповісти
А розібратись як втік Партянка не на часі.
показати весь коментар
15.07.2022 20:53 Відповісти
А хто вам сказав що він втік? Друган зечмоні і дєрмака- порешалі за 5 секунд. Через деякий час приїде сюди з інструкціями та ще й орден дадуть за злив держави.
показати весь коментар
15.07.2022 21:42 Відповісти
не в ТЦ, а в Будинок офіцерів
показати весь коментар
16.07.2022 14:49 Відповісти
А чому не 30000? Головне, щоб створювалось враження бурхливої діяльності так? То можна побільше, не треба соромитися 🤦🤦🤦🤦
показати весь коментар
15.07.2022 20:54 Відповісти
ватостопольские морские бычки
уроды блин
показати весь коментар
15.07.2022 21:00 Відповісти
Дніпро прильот(
показати весь коментар
15.07.2022 21:01 Відповісти
кто на областной раде громче все выступал за снос дома офицеров - того и наводчики, там нужно искать. все просто. только бы СБУ на "своих" не выйти...
показати весь коментар
15.07.2022 21:01 Відповісти
бьют только по зданиям и сооружениям
показати весь коментар
15.07.2022 21:12 Відповісти
шукати і виявляти шоб другим неповадно було -- віина ше не закінчилась
показати весь коментар
15.07.2022 21:13 Відповісти
Якщо така активність то щось крім звичайних людей вразили...
показати весь коментар
15.07.2022 21:18 Відповісти
Как сказал один еврей: "Если бы я был такой умный, как русский потом!..."(С)
показати весь коментар
15.07.2022 21:24 Відповісти
повесить всех этих продажных тварей!!
показати весь коментар
15.07.2022 21:28 Відповісти
Всі 300 - "продажні тварі"?
показати весь коментар
15.07.2022 22:45 Відповісти
Рашисти говорять, що у НАРАДУ с постачальниками зброї цілили.
Мабуть справді була нарада.
І тепер шукають хто злив рашистам місця та час.
показати весь коментар
15.07.2022 21:46 Відповісти
Эта кацапская пропаганда рассчитана ни имбецилов, с полностью отсутствующим критическим мышлением. Науя "постачальныкам зброи" переться в Винницу, если это можно сделать где-нибудь в Польше, а еще лучше вообще on-line через какой-нибудь Zoom. И если уже даже переться, то почему эту встречу не устроить в каком-нибудь бункере, а не в ДК в центре города. К тому же за полчаса, которые прошли с момента объявление воздушной тревоги, можно было пешком за окраины Винницы уйти.
показати весь коментар
15.07.2022 22:05 Відповісти
Там намічавсяякийсь концерт...Скрипка,Роксолана....Скрипка сам казав..
показати весь коментар
15.07.2022 22:14 Відповісти
Деталі щодо того чи в цьому приміщенні була нарада, кого і з ким, скоро стануть відомі широкому загалу. Але якщо там дійсно була нарада зарубіжних виробників зброї і українських військових замовників, то СБУ варто шукати навідника не тільки серед місцевих колаборантів, а і серед організаторів цієї наради у абсолютно небезпечному незахищеному місці. Навідниками можуть бути також українські мафіозі, які зацікавлені у відсутності прямих контактів західних виробників і наших армійських замовників зброї. Зараз всі замовлення ідуть через Укроборонпром, а прямі контакти залишать українські мафіозні фірми - посередники без комісійних в сотні мільйонів доларів. Але поки немає фактів по вчорашньому теракту у Вінниці, то всі мої здогадки - лише плод фантазії диванного контррозвідника.
показати весь коментар
15.07.2022 23:58 Відповісти
Дай Бог, щоб було так. Але, якщо насправді там проводився якийсь захід, то дивує безпечність і головотяпство організаторів. Іде війна і про це потрібно пямятати всім.
показати весь коментар
16.07.2022 00:02 Відповісти
Більш за все, що так. Просто якесь падло злило інфу, що планується, або проводиться якийсь захід. І завдання спецслужб якраз розібратися в цьому.
показати весь коментар
15.07.2022 23:58 Відповісти
шо там корректировать в век инета по картам бумажным еще царя гороха..не смешите.. все в гуголе и на папирусах..
показати весь коментар
15.07.2022 22:00 Відповісти
уже про це повідомляли вчора. одне й те саме і ніякого прогресу. єрмака оно краще перевірте. і баканова, чорта.
показати весь коментар
15.07.2022 22:24 Відповісти
Порошенко винен.
показати весь коментар
16.07.2022 07:53 Відповісти
Напередодні удару ходили ,,мутні" чутки про можливий обстріл.трохи дивно виглядає місце удару.нагадує банальний ,,знос".чи може комусь захотілось бабла на відновленні замутити.єс ж бабло виділить,а об'єктів для відновлення не було.можливо через це і загребли сотні ,,рилопухих". Бо як на мене,вінничанина, для атак є більш ,,жирніші" цілі.але там сидять ,,властьімущі". А наволочі у Вінниця хватає,і своїх і приізжих.і слава ппо що збили ті дві ракети,бо скоріш за все вони вірили по зал вокзал і ринку.там вже давно йде гризня за територією. ,,Реконструкція".так що можливо тут торчать ,,вуха" великого будівельного бізнесу.от така версія кімнатного ,,експерта".
показати весь коментар
16.07.2022 20:55 Відповісти
 
 