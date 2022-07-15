​Китай продає Росії товари, необхідні їй для продовження війни проти України, – The Wall Street Journal

Китайський експорт до Росії мікрочіпів та інших електронних компонентів і сировини, у тому числі такої, що має військове застосування, зріс після вторгнення РФ в Україну, ускладнюючи санкційні зусилля США та їх союзників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"За даними китайської митниці, за перші п’ять місяців 2022 року поставки мікросхем із Китаю до Росії зросли більш ніж удвічі до приблизно 50 мільйонів доларів США у порівнянні з попереднім роком, тоді як експорт інших компонентів, таких як друкованих плат, зріс у відсотках двозначних цифр", - йдеться в статті The Wall Street Journal.

Обсяги експорту оксиду алюмінію, який використовується для виготовлення металевого алюмінію, важливого матеріалу у виробництві зброї та аерокосмічній промисловості, у 400 разів перевищили показники минулого року.

Минулого місяця Міністерство торгівлі США додало п’ять китайських виробників електроніки до торгового чорного списку за допомогу оборонній промисловості Росії як до вторгнення, так і після його початку.

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