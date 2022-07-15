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Новини Санкції проти Росії
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​Китай продає Росії товари, необхідні їй для продовження війни проти України, – The Wall Street Journal

китай

Китайський експорт до Росії мікрочіпів та інших електронних компонентів і сировини, у тому числі такої, що має військове застосування, зріс після вторгнення РФ в Україну, ускладнюючи санкційні зусилля США та їх союзників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"За даними китайської митниці, за перші п’ять місяців 2022 року поставки мікросхем із Китаю до Росії зросли більш ніж удвічі до приблизно 50 мільйонів доларів США у порівнянні з попереднім роком, тоді як експорт інших компонентів, таких як друкованих плат, зріс у відсотках двозначних цифр", - йдеться в статті The Wall Street Journal.

Обсяги експорту оксиду алюмінію, який використовується для виготовлення металевого алюмінію, важливого матеріалу у виробництві зброї та аерокосмічній промисловості, у 400 разів перевищили показники минулого року.

Минулого місяця Міністерство торгівлі США додало п’ять китайських виробників електроніки до торгового чорного списку за допомогу оборонній промисловості Росії як до вторгнення, так і після його початку.

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Автор: 

Китай (4555) росія (65035) санкції (11794)


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Топ коментарі
+58
Китай наши враги. Такие же как Россия. Но по другим причинам. Они коммуняки, а все коммуняки людоеды.
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15.07.2022 22:11
+55
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15.07.2022 22:09
+45
Нам треба тільки НАТО... китайці ще ті ******
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15.07.2022 22:11
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Хоч не хоч, петляй не петляй, а все таки Європі з Америкою доведеться вступити у війну і виграти третю світову. Першим чином закидати Китай ядеркою щоб ті й рипнутись не встигли. Всі народи своїх країн закликати вирізати китайців і рашистів бо те лайно розповзлось по всьому світі
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16.07.2022 04:30 Відповісти
Китайцы не так против Украины, как всё для интереса Китая. Будь а ******** война с любой другой страной, они бы так же пытались нажиться. Но они не сумасшедшие, не могут себе позволить санкции, и ухудшение экономики. Там место на кладбище стоит больших денег, они воевать не будут, им можно угрожать санкциями. Мировому сообществу стоит отреагировать.
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16.07.2022 06:54 Відповісти
Цікаво, а Агрохімія і досі хоче переймати передовий досвід Китаю в управлінні державою?
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16.07.2022 08:11 Відповісти
Так а в чому проблема Кулебі викликати посла китайського на килим, тут жеж його так облизують ледь не кращийй дипломат ********** а на виході тільки квакати вміє у фейсбуках та у проплачених ЗМІ.
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16.07.2022 08:24 Відповісти
Узкоглазый китай никогда не был другом рассии и не будет. У нее свои очень далекие и скрытые планы. У нее планы это захват или создать буферную зону по всей Восточной Сибири. Но они ждут своего часа икс. А ее нынешняя пророссиская позиция не более чем декорация.Имейте ввиду китай очень древняя и коварная нация....
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14.11.2022 16:43 Відповісти
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