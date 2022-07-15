Окупанти усвідомлюють, що ми поступово стаємо сильнішими і намагаються залякати суспільство ракетними обстрілами, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 142 дня повномасштабної війни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Окупанти усвідомлюють, що ми поступово стаємо сильнішими, і мета їхнього терору дуже проста – тиснути на наше суспільство, залякувати людей, завдавати максимальної шкоди українським містам, поки російські терористи ще здатні це робити.
Тому я прошу вас: будь ласка, не ігноруйте зараз сигналів повітряної тривоги. Відповідних правил поведінки треба дотримуватися завжди, і особливо на об’єктах, які мають громадське значення. Звичайно, ми прийдемо до того дня, коли російський терор стане неможливим. Але для цього ще потрібен час. Ще потрібно боротися", - наголосив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Ні каяття, ні провини за геноцид українського народу.
Морда цеглою та видосик щовечора.
Гидота
Не пишіть дурню.
А тепер он воно як:" Ще треба боротися"..., а доки ми в ОПі готуємо нові мильні бульбашки, ні в якому разі не знімайте локшину з вух"...
@hawthornhealin1
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https://twitter.com/hawthornhealin1/status/1547985738981003271 3 ч
Знаете что меня в этом всём выбешиыает. Нет не то что Арестович слил. Мне интересно, каким образом человек с формальной должностью советник на общественных началах, владеет настолько закрытой информацией. Почему это вообще возможно чтобы он такое знал?
вони потвори сруться більше не путлєра, а українців
Зе, треба сігнали повітряної тревоги послухати парламентам ЕС . А ще в новинах в ЕС потрібно включати сигнали повітряної тривоги.
никто не прислуховувався к сигналам в Сіріі - тому хутіну за геноцид сірійців не вставили по самі томати
З деякими словами згоден. :
Нормально у хрюкал получается, один ******* в ранге министра обороны прямо заявил, что наркет обнюхавшись в хлам приказал отбить хоть чего нибудь, но лучше Херсон, второй алкаш в анабиозе многозначительно икая то же сказал, что обнюхавшийся наркокомандующий потребовал наступать, но военная тайна где, и долбанутая мадам в истерике по их единственному каналу визжала, что жителям Херсона и области нужно немедленно эвакуироваться в остальной свинарник, ну в крайнем случае через мордор, но по любому в свинарник, и после этого нужно найти конченого дебила, который не поймёт, где хрюкалы попробуют к бандере прямым рейсом отправиться. Но по ходу одного *******а нашли и это оказался министр обороны хрюкландии