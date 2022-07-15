Немає інформації про влучання в об'єкти, руйнування або постраждалих у Кременчуці, - Полтавська ОВА
Наразі немає інформації про влучання в об‘єкти, руйнування чи постраждалих у Кременчуці.
Про це повідомив у Telеgram голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі немає інформації про влучання в об‘єкти, руйнування чи постраждалих. Будуть нові подробиці, повідомлю вам. Бережіть себе!", - написав Лунін.
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Valentina Ivaschenko
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Томас Андерсон #480460
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Валентина Саюн #523841
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Стрелок
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neverlok lok
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