Немає інформації про влучання в об'єкти, руйнування або постраждалих у Кременчуці, - Полтавська ОВА

Наразі немає інформації про влучання в об‘єкти, руйнування чи постраждалих у Кременчуці.

Про це повідомив у Telеgram голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі немає інформації про влучання в об‘єкти, руйнування чи постраждалих. Будуть нові подробиці, повідомлю вам. Бережіть себе!", - написав Лунін.

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