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Немає інформації про влучання в об'єкти, руйнування або постраждалих у Кременчуці, - Полтавська ОВА

кременчук

Наразі немає інформації про влучання в об‘єкти, руйнування чи постраждалих у Кременчуці.

Про це повідомив у Telеgram голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі немає інформації про влучання в об‘єкти, руйнування чи постраждалих. Будуть нові подробиці, повідомлю вам. Бережіть себе!", - написав Лунін.

Також читайте: Вибухи чули у Дніпрі і Кременчуці

Автор: 

Кременчук (293) обстріл (28357) Лунін Дмитро (73) Полтавська область (1102)


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стільки ракетних обстрілів.., кожний день.., мені здається, що час вже наносити удари у відповідь..Чи ще-ні??
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15.07.2022 23:26 Відповісти
ЦЕ ГРА В ОДНІ ВОРОТА
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15.07.2022 23:39 Відповісти
Бережи вас Бог. Тримайтесь.
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15.07.2022 23:27 Відповісти
ти бухой?
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16.07.2022 00:25 Відповісти
летела ракета ,упала за реку (не скажу где,что б мокши не знали где ПВО наши стоят) ,какая зарплата такая й работа ...
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16.07.2022 08:43 Відповісти
 
 