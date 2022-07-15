УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11266 відвідувачів онлайн
Новини Війна
14 412 35

У Дніпрі ворожі ракети влучили у промислове підприємство, загинули троє людей, ще 15 поранені, - ОВА

обстріл,дніпро

У Дніпрі внаслідок ракетного обстрілу окупантів загинули троє людей, 15 поранено.

Про це повідомив голова Дніпровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас "прильоти" по Дніпру. Ракети влучили по промисловому підприємству та по жвавій вулиці поряд із ним. Попередньо, ця російська атака забрала життя трьох людей, ще 15 поранені", - написав Резніченко.

Чиновник зазначив, що масштаби руйнувань з'ясовуються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу Дніпра загинула людина, - міськрада

Автор: 

Дніпро (3264) обстріл (28357) жертви (1791) Резніченко Валентин (517)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
рано или позно мы отомстим, каждая кацапская гнида будет отправлена в ад.
показати весь коментар
15.07.2022 23:47
+10
nado razdalbatj port v Sevastopole...tam navernoe i sklad s raketami ne po daleku
показати весь коментар
15.07.2022 23:48
+9
Заасфальтіровани?
показати весь коментар
16.07.2022 01:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому проігнорували повітряну тривогу і не пішли в укриття, чому шлялись по вулиці?!
показати весь коментар
15.07.2022 23:42 Відповісти
"Промислове підприємство" Яке "шлялись по вулиці"?
показати весь коментар
15.07.2022 23:46 Відповісти
Это судьба
показати весь коментар
15.07.2022 23:48 Відповісти
не продуманная судьба..) у меня каждый день такое, и я счастлив. наверно
показати весь коментар
15.07.2022 23:55 Відповісти
Можно под балконами ходить и рано или поздно тот упадет. или под ноги не смотреть и упапсть в открытый люк, а там торчит кусок арматуры. Конечно в двух этих случаях виноват пострадавший, а не комунальные службы
показати весь коментар
16.07.2022 00:00 Відповісти
Цьому теж тре було вистрибнути з автобуса та бігти в укриття? Унаслідок ракетного обстрілу Дніпра загинув чоловік - водій автобуса. Джерело:
показати весь коментар
15.07.2022 23:51 Відповісти
Та ви дістали з тими укриттями. Ніхто туди не ходить вже давно.
показати весь коментар
16.07.2022 01:08 Відповісти
рано или позно мы отомстим, каждая кацапская гнида будет отправлена в ад.
показати весь коментар
15.07.2022 23:47 Відповісти
Отомстить ты сможешь только полетев в Турцию, увидев пьяного кацапа, поставив ему подножку возле байсейна, шоб он разбил голову об плитку, на смерть. А потом под покровом ночи вырезать длинным ножем его жену и дочь
показати весь коментар
15.07.2022 23:52 Відповісти
но зечмо людей за границу не выпускает, устроил тут концлагерь! можт мы хотим полететь в ТУрцию убивать сосиян!!!
показати весь коментар
15.07.2022 23:54 Відповісти
Зачем,когда там посадят? А тут можно москвосвинов и стрелять и резать на свежинку в неограниченном количестве!
показати весь коментар
16.07.2022 01:29 Відповісти
не пойман - не каратель
показати весь коментар
16.07.2022 17:03 Відповісти
👍мой метод
показати весь коментар
16.07.2022 02:31 Відповісти
nado razdalbatj port v Sevastopole...tam navernoe i sklad s raketami ne po daleku
показати весь коментар
15.07.2022 23:48 Відповісти
До речі, про РСЗВ-300. Рєзніков запевнив Штати що пулять по запаребріку не будемо. І додав що Крим це наша окупована територія і будемо шмалять по ватостополю.
показати весь коментар
15.07.2022 23:53 Відповісти
Никогда Боневтик не разрешит стрелять Залужному по севаштополю. Привет от Пидлоги)
показати весь коментар
16.07.2022 00:02 Відповісти
Боневтік і по "москві" не дозволив БИ.
Та хто його питає?!!
показати весь коментар
16.07.2022 01:25 Відповісти
tam esho byl razgovor s Britancami pra raketi vozduh-zemlja na 1000km.....interesno , eti do Kaspija dotjanut ?
показати весь коментар
16.07.2022 00:02 Відповісти
А носії для них? Їх же на Су та МіГи не начепиш?
показати весь коментар
16.07.2022 08:38 Відповісти
Читал то же интервью, и там Резников сказал там, что не будем стрелять по Крыму.
показати весь коментар
16.07.2022 07:19 Відповісти
Та звісно всю кацапофлотную інфраструктуру в Криму тре вщент. Але по Дніпру кажуть, що то було Х-101 з Ту-95 з північного Каспія
показати весь коментар
16.07.2022 02:05 Відповісти
Ітіть-колотіть! "По результатам испытаний ракета имеет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 круговое вероятное отклонение (КВО) 7 мhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-101#cite_note-5 [5] на дальности 5500 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-101#cite_note-6 [6] . Ракета способна уничтожать подвижные цели с точностью попадания до 10 м." https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-101 І в результаті це "диво" кацапської техніки вцілює у цивільний автобус у Дніпрі та в багатоповерхівку в Києві.
показати весь коментар
16.07.2022 09:20 Відповісти
Царство Небесне вбитим...
Одужання пораненим.
показати весь коментар
15.07.2022 23:56 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2022 00:04 Відповісти
Тварюки. Не дають нам нормально усвідомити одні втрати, віддати шану загиблим, як йдуть наступні й наступні...
показати весь коментар
16.07.2022 00:05 Відповісти
пульса де нура
показати весь коментар
16.07.2022 00:22 Відповісти
И кадухес на живот!
показати весь коментар
16.07.2022 08:19 Відповісти
Южмаш, де ваши ракєти ?
показати весь коментар
16.07.2022 00:58 Відповісти
Заасфальтіровани?
показати весь коментар
16.07.2022 01:00 Відповісти
Зактані в асфальт,та розпихані по офшорам боневтіка.
Які ще питаня?
показати весь коментар
16.07.2022 01:21 Відповісти
так вони принаймне по південмашу і вдарили сьогодні
немає зараз в Україні safe place де можна налагодити цикл виробництва ракет
показати весь коментар
16.07.2022 02:35 Відповісти
Там же, где и твой ум!
"Штобы пабедить, нада проста дать задание ЮМЗ сделать 100500 ракет, а ПХЗ -ядреные боеголовки к ним. И всё! Пачиму не скажут? Спросите у меня, я скажу!!!"
Наивные дэбилы, ****...
показати весь коментар
16.07.2022 08:23 Відповісти
Схоже що влупили по нашому складу? Детонації *********** потім же була. Шукайте навідників.
показати весь коментар
16.07.2022 04:21 Відповісти
Да, с детонацией в течении 8 часов непонятно...
показати весь коментар
16.07.2022 08:25 Відповісти
Ze отомстит путлеру ..гляне в глаза...а там мир...Кременчуг Винниці чувак забуде и простить...
дЕрмак наказав....
показати весь коментар
16.07.2022 05:21 Відповісти
 
 