У Дніпрі ворожі ракети влучили у промислове підприємство, загинули троє людей, ще 15 поранені, - ОВА
У Дніпрі внаслідок ракетного обстрілу окупантів загинули троє людей, 15 поранено.
Про це повідомив голова Дніпровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас "прильоти" по Дніпру. Ракети влучили по промисловому підприємству та по жвавій вулиці поряд із ним. Попередньо, ця російська атака забрала життя трьох людей, ще 15 поранені", - написав Резніченко.
Чиновник зазначив, що масштаби руйнувань з'ясовуються.
Топ коментарі
+13 Mikhail F
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+10 nav svargi
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Та хто його питає?!!
Одужання пораненим.
Які ще питаня?
немає зараз в Україні safe place де можна налагодити цикл виробництва ракет
"Штобы пабедить, нада проста дать задание ЮМЗ сделать 100500 ракет, а ПХЗ -ядреные боеголовки к ним. И всё! Пачиму не скажут? Спросите у меня, я скажу!!!"
Наивные дэбилы, ****...
дЕрмак наказав....