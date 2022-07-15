У Дніпрі ворожі ракети влучили у промислове підприємство, загинули троє людей, ще 15 поранені, - ОВА

У Дніпрі внаслідок ракетного обстрілу окупантів загинули троє людей, 15 поранено.

Про це повідомив голова Дніпровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас "прильоти" по Дніпру. Ракети влучили по промисловому підприємству та по жвавій вулиці поряд із ним. Попередньо, ця російська атака забрала життя трьох людей, ще 15 поранені", - написав Резніченко.

Чиновник зазначив, що масштаби руйнувань з'ясовуються.

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