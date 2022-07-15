ППО знищила 4 ракети Х-101, які летіли на Дніпро з Каспійського моря
15 липня, близько 22.00 години, окупанти завдали ракетних ударів по місту Дніпро, частина ракет була знищена українською протиповітрянною обороною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Повітряне командування "Схід".
У повідомленні зазначається: "Пуски ракет Х-101 здійснювались з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС із північної частини Каспійського моря.
Чотири ракети були збиті силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Схід"
Ракета Х-101 – одна із найтехнологічніших на озброєнні країни-терориста. Її бойова частина важить понад 400 кілограмів вибухівки, а дальність польоту становить – 5500 кілометрів. Швидкість ракети – 720 км/год.
Кілька ракет влучили по промисловому підприємству, за даними місцевої військової адміністрації є загиблі та поранені, збитки уточнюються".
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4 збитих - гарно !
"Предполагается, что перевооружение Ту-160 этими ультрасовременными изделиями отечественной «оборонки» на порядок увеличит ударную мощь дальней авиации. Ведь Х-101 способна поражать цели на расстоянии до 5000 км с вероятным отклонением всего на 5-6 метров. Благодаря снижению радиолокационной заметности ракеты до сотых долей квадратного метра засечь ее практически невозможно.
Х-101 имеет изменяемый профиль полета (высоты от 30-70 м до 6000 м). Ракета оснащена автономной корреляционной системой «Спрут» с оптико-электронной системой коррекции траектории полёта, интегрированным приемником системы ГЛОНАСС, а также телевизионной системой наведения на конечном участке полета."
https://testpilot.ru/russia/raduga/kh/101/kh101.htm
Вагнергейт, смерть Журавля, асфальт замість Вільхи,Грому-2, Стугни, здача півдня України, розмінування перешийку з криму та багато іншого.
Чи ви тільки родилися після 2019?
Афца! Проси вибачення у наших союзників!
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Регистрация:25.03.2022
https://t.me/Tsaplienko/11690
Їх неначе ж немало було.
І контрабанду конфіскували - відрапортували, що відправили в ЗСУ...
Для прикриття в дальності 20-30 км - якраз.
Просто ніразу не чув про застосування.
Можливо - не мого розуму та компетенції діло...
Фон Риббентроп сдал Гитлера задолго до браццкой войны с совковыми Шариковыми...