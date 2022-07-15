ППО знищила 4 ракети Х-101, які летіли на Дніпро з Каспійського моря

15 липня, близько 22.00 години, окупанти завдали ракетних ударів по місту Дніпро, частина ракет була знищена українською протиповітрянною обороною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Повітряне командування "Схід".

У повідомленні зазначається: "Пуски ракет Х-101 здійснювались з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС із північної частини Каспійського моря.

Чотири ракети були збиті силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Схід"

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Ракета Х-101 – одна із найтехнологічніших на озброєнні країни-терориста. Її бойова частина важить понад 400 кілограмів вибухівки, а дальність польоту становить – 5500 кілометрів. Швидкість ракети – 720 км/год.

Кілька ракет влучили по промисловому підприємству, за даними місцевої військової адміністрації є загиблі та поранені, збитки уточнюються".

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