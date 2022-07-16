Росія тричі змінювала свою версію щодо ракетного удару по Вінниці, – Повітряні сили ЗСУ
Після ракетного удару по Вінниці російська сторона тричі змінювала свою версію щодо атаки.
Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.
"Одразу ж після вибухів пропагандисти Кремля заявили про знищення групи націоналістів у Будинку офіцерів, згодом була заява про знищений там склад боєприпасів. Вже сьогодні міноборони країни-окупанта заявляє про знищення керівного складу Повітряних Сил", – сказав офіцер.
Від ракетного обстрілу постраждав й Будинок офіцерів, що де-юре належав Повітряним Силам, а де-факто був культурним закладом усього міста, де проводилися найбільші концерти українських зірок, де працювали десятки дитячих гуртків, спілок та громадських організацій, тут були студії звукозапису, кафе та відділення "Приватбанку".
Саме в день підступного ракетного удару в Будинку офіцерів мала виступати українська співачка "Роксолана", постраждали два члена її команди – один загинув, за життя іншого борються лікарі. "Може ракетний удар планувався по концертній залі, яка вміщає близько тисячі глядачів", - наголосив речник ПС.
Як повідомлялося, 23 особи загинули, зокрема 3 дітей, 71 особа госпіталізована з травмами, 18 вважаються зниклими безвісти після ракетного удару російських окупантів по м. Вінниця в четвер вдень.
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...а куди попало - те й назвемо військовим об'єктом
Єдина наша мета - це знищувати цих ***..х виродків темпами мінімум вчетверо більше чим вони знищують нас.
Що вони там верзуть - пох..й,
що зроблено нами щоб їх їбаш..ть як мінімум вчетверо більше? - просте питання
Бо є ще камарілья перемовників, які не досі покинули робити вигляд, наче кацапи спроможні дотримуватися свого слова
🍁 Читачі пишуть в особисте, ставлю без правок:
💬 Вітаю. Хочу поділитися з Вами інформацією про обстріл Вінниці, яка відома багатьом вінничанам і мені в тому числі. Цілили кацапи не у вокзал, а саме в Будинок Офіцерів. І не тому, що його нібито прийняли за штаб через назву. А тому, що 14 числа там мало відбутись нагородження наших героїв, яких звозили на цю подію мало не з усієї України. Крім того, в урочистостях мали приймати участь представники офісу президента. Про це не напишуть в жодних ЗМІ... воно і зрозуміло.
▪️ ***, скільки ще російської агентури шастає по нашим містам. Баканов, звільни вже місце для справжніх професіоналів!