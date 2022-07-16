Росія тричі змінювала свою версію щодо ракетного удару по Вінниці, – Повітряні сили ЗСУ

Після ракетного удару по Вінниці російська сторона тричі змінювала свою версію щодо атаки.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Одразу ж після вибухів пропагандисти Кремля заявили про знищення групи націоналістів у Будинку офіцерів, згодом була заява про знищений там склад боєприпасів. Вже сьогодні міноборони країни-окупанта заявляє про знищення керівного складу Повітряних Сил", – сказав офіцер.

Від ракетного обстрілу постраждав й Будинок офіцерів, що де-юре належав Повітряним Силам, а де-факто був культурним закладом усього міста, де проводилися найбільші концерти українських зірок, де працювали десятки дитячих гуртків, спілок та громадських організацій, тут були студії звукозапису, кафе та відділення "Приватбанку".

Саме в день підступного ракетного удару в Будинку офіцерів мала виступати українська співачка "Роксолана", постраждали два члена її команди – один загинув, за життя іншого борються лікарі. "Може ракетний удар планувався по концертній залі, яка вміщає близько тисячі глядачів", - наголосив речник ПС.

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Як повідомлялося, 23 особи загинули, зокрема 3 дітей, 71 особа госпіталізована з травмами, 18 вважаються зниклими безвісти після ракетного удару російських окупантів по м. Вінниця в четвер вдень.