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Новини Війна
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Росія тричі змінювала свою версію щодо ракетного удару по Вінниці, – Повітряні сили ЗСУ

вінниця

Після ракетного удару по Вінниці російська сторона тричі змінювала свою версію щодо атаки.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Одразу ж після вибухів пропагандисти Кремля заявили про знищення групи націоналістів у Будинку офіцерів, згодом була заява про знищений там склад боєприпасів. Вже сьогодні міноборони країни-окупанта заявляє про знищення керівного складу Повітряних Сил", – сказав офіцер.

Від ракетного обстрілу постраждав й Будинок офіцерів, що де-юре належав Повітряним Силам, а де-факто був культурним закладом усього міста, де проводилися найбільші концерти українських зірок, де працювали десятки дитячих гуртків, спілок та громадських організацій, тут були студії звукозапису, кафе та відділення "Приватбанку".

Саме в день підступного ракетного удару в Будинку офіцерів мала виступати українська співачка "Роксолана", постраждали два члена її команди – один загинув, за життя іншого борються лікарі. "Може ракетний удар планувався по концертній залі, яка вміщає близько тисячі глядачів", - наголосив речник ПС.

Також читайте: Зруйнований внаслідок обстрілу РФ Будинок офіцерів демонтують, - Вінницька ОВА

Як повідомлялося, 23 особи загинули, зокрема 3 дітей, 71 особа госпіталізована з травмами, 18 вважаються зниклими безвісти після ракетного удару російських окупантів по м. Вінниця в четвер вдень.

Автор: 

Вінниця (620) обстріл (28357) Повітряні сили (2619)


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Топ коментарі
+26
Кацап бреше завжди. Якщо кацап не бреше,- потикайте в нього палкою - може він мертвий?
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16.07.2022 00:18
+18
Если русский не врет, потыкайте его палкой - он, скорее всего, сдох.
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16.07.2022 00:19
+14
Стриляли но не ми, стриляли ми но не туди, туди стриляли а попало хз куди .. це ж знамєніта отвєтка кацапа
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16.07.2022 00:15
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Стриляли но не ми, стриляли ми но не туди, туди стриляли а попало хз куди .. це ж знамєніта отвєтка кацапа
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16.07.2022 00:15 Відповісти
Стриляли но не ми, стриляли ми но не туди, туди стриляли а попало хз куди

...а куди попало - те й назвемо військовим об'єктом
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16.07.2022 01:52 Відповісти
еще версий много будет
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16.07.2022 02:28 Відповісти
это не важно. им светит пздц
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16.07.2022 00:16 Відповісти
сьогодні знищать ВР у повному складі, а також Генштаб. Крім того, там буде -(мінус) 7 поверхів для сімей Генштабу (стьоб)
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16.07.2022 00:17 Відповісти
Кацап бреше завжди. Якщо кацап не бреше,- потикайте в нього палкою - може він мертвий?
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16.07.2022 00:18 Відповісти
ОТОМСТЬ БУДЕТ ЖЕСТОЧАЙШЕЙ. Никаких шансов выжить для цапорылых.
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16.07.2022 00:19 Відповісти
Если русский не врет, потыкайте его палкой - он, скорее всего, сдох.
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16.07.2022 00:19 Відповісти
Террористи ********** бажають щоб українські громадяни побігли здаватися маніякам, бандитам та вбивцям. Така у них "логіка". І тоді буде "прогресивний" руzzкій міръ з автозаками та вічним ************.
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16.07.2022 00:19 Відповісти
а на якого кльопа нам знати скільки разів козломордія змінювала версії? Це не люди і не тварини, це - виродки, нахєр взагалі розмірковувати що вони верзуть?
Єдина наша мета - це знищувати цих ***..х виродків темпами мінімум вчетверо більше чим вони знищують нас.
Що вони там верзуть - пох..й,
що зроблено нами щоб їх їбаш..ть як мінімум вчетверо більше? - просте питання
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16.07.2022 00:22 Відповісти
Да, не ниже отметки в 4 цапонебiжчика (темп), тогда мы их всех перехерячим, еще и живы останемся.
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16.07.2022 00:27 Відповісти
та нє друже, не зостанемось але зупинемо точно
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16.07.2022 00:53 Відповісти
Тре знати, шо у ворогови в голови.
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16.07.2022 01:49 Відповісти
а на якого кльопа нам знати скільки разів козломордія змінювала версії? Це не люди і не тварини, це - виродки, нахєр взагалі розмірковувати що вони верзуть?

Бо є ще камарілья перемовників, які не досі покинули робити вигляд, наче кацапи спроможні дотримуватися свого слова
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16.07.2022 01:56 Відповісти
*досі не
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16.07.2022 01:58 Відповісти
пульса де нура мразия
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16.07.2022 00:25 Відповісти
Одним словом - долбоYбы.
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16.07.2022 00:37 Відповісти
раша и рашисты должны уничтожаться беспощадно.
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16.07.2022 00:42 Відповісти
Може ці ушлопки дійсно по савєтскім картам луплять? Недалеко від мене на бувшій в/ч цілий житловий комплекс збудували... Вже аж лячно за нього...
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16.07.2022 00:48 Відповісти
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16.07.2022 00:53 Відповісти
Sharp`s, [16.07.2022 0:36]
🍁 Читачі пишуть в особисте, ставлю без правок:

💬 Вітаю. Хочу поділитися з Вами інформацією про обстріл Вінниці, яка відома багатьом вінничанам і мені в тому числі. Цілили кацапи не у вокзал, а саме в Будинок Офіцерів. І не тому, що його нібито прийняли за штаб через назву. А тому, що 14 числа там мало відбутись нагородження наших героїв, яких звозили на цю подію мало не з усієї України. Крім того, в урочистостях мали приймати участь представники офісу президента. Про це не напишуть в жодних ЗМІ... воно і зрозуміло.

▪️ ***, скільки ще російської агентури шастає по нашим містам. Баканов, звільни вже місце для справжніх професіоналів!
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16.07.2022 00:57 Відповісти
Kurva......
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16.07.2022 01:50 Відповісти
Если там должно было состояться награждение героев, то об этом, естесственно, знали тысячи человек, среди них мог, конечно, находиться и информатор..
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16.07.2022 10:02 Відповісти
Що за ідіоти планують концерти посеред війни, та ще й кацапи про це знають?
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16.07.2022 05:47 Відповісти
А по трагедии МН17 - раз 20. Спросите "диспетчера" Карлоса...
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16.07.2022 06:09 Відповісти
Терористи виправдовуються? Цікаво.
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16.07.2022 07:36 Відповісти
Давно пора декомунизировать ВСЕ "дома офицеров" и снять ВСЕ танки/самолеты/пушки с постаментов наших городов. Для террористов это ЦЕЛИ, - сколько еще людей должно погибнуть, чтобы власти сложили "2 + 2" ???
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16.07.2022 09:23 Відповісти
Танки, самолеты, пушки на постаментах - цели террористов? )
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16.07.2022 10:04 Відповісти
Після цього терористичного акту на Вінниччині повинні бути величезні черги до військкоматів ! Тільки помста, помста і помста ! Нищити московитську нечисть !
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16.07.2022 09:35 Відповісти
 
 