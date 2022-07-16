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Помічниця Блінкена Льюїс їде до Європи домовлятися про нову зброю для України

держдеп

Помічниця держсекретаря США з військово-політичних питань Джессіка Льюїс вирушає до Британії, Німеччини й Польщі. Під час турне обговорюватимуться, зокрема, питання оборонної допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США.

Турне високопоставленої представниці адміністрації Сполучених Штатів триватиме з 16 до 22 липня. За інформацією Держдепу, Льюїс "проведе зустрічі із союзниками США для обговорення військової допомоги Україні, а також співпраці в галузі безпеки й торгівлі оборонною технікою, що сприятиме посиленню трансатлантичної та глобальної безпеки".

Зокрема, 16-19 липня представниця Держдепу перебуватиме у Сполученому Королівстві, де відвідає Міжнародний авіасалон у Фарнборо та зустрінеться з військовими високопосадовцями та представниками ВПК інших країн.

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У Німеччині помічниця держсекретаря 19-20 липня проведе переговори з посадовцями Європейського командування США (EUCOM) і Африканського командування США (AFRICOM), які базуються в Штутгарті. Одним з головних питань стане "продовження військової підтримки України з боку Сполучених Штатів та міжнародного співтовариства".

Упродовж 20-23 липня Льюїс перебуватиме в Польщі, де проведе консультації з високопоставленими цивільними та військовими посадовцями "щодо сприяння регіональному миру та стабільності, а також поглиблення оборонної співпраці".

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Автор: 

зброя (7447) США (22665) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+15
Спасибо огромное штатам, что помогают народу Украины не благодаря, а вопреки всему трешу нашей власти.
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16.07.2022 01:16
+13
Це добре , так як нам потрібно дуже багато зброі , щоби заспокоіти
кремлівського , кривавого карлика 😠
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16.07.2022 01:14
+11
Если в результате сговора в Турции окажется, шо условием есть прекращение огня - это будет значить, шо всю верхушку влады во главе с Боневтиком можно смело резать за измену, там, где поймали.
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16.07.2022 02:18
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Це добре , так як нам потрібно дуже багато зброі , щоби заспокоіти
кремлівського , кривавого карлика 😠
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16.07.2022 01:14 Відповісти
Краще шобы пуля-дрон поцеловала пыню в бинди ( बिंदी ). Пусть навеки успокоится.
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16.07.2022 06:29 Відповісти
Спасибо огромное штатам, что помогают народу Украины не благодаря, а вопреки всему трешу нашей власти.
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16.07.2022 01:16 Відповісти
І піздят шо типа відбувається борьба нато і кацапії на теріторії України. Та йух там. Як би не наші Хлопці наті прийшлось би напрягатися набагато швидше.
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16.07.2022 01:21 Відповісти
НАТІ й не снилося, здається…
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16.07.2022 01:31 Відповісти
коли Україна потопила москву в США 2 дні від шоку незнали що сказати. забагато страху на заході
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16.07.2022 01:21 Відповісти
Чому США не надасть сау Paladin і танки Абрамс? В них тисячі танків і сотні сау,на складах стоять,ця техніка ніде не задіяна.Ну от що може дати Європа? Там і реактивної артилерії мало і танків мало і сау мало і ракет мало.
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16.07.2022 01:29 Відповісти
Дійде й до того. «Вікно можливостей». Треба просто почати про це говорити.
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16.07.2022 01:33 Відповісти
США даёт Польше с хранения 116 M1 Abrams, а Польша отдаст нам взамен свои PT-91 Twardy. Германия может легко поставить нам полсотни Leopard 1A5 с горизонтом поставки два месяца, еще возможна сотня БМП Marder в "базовой" старой комплектации.
массовой САУ станет М109, которых мы получим от двух до трёх сотен, надеюсь все в варианте А5 (а лучше А6) с длиной ствола 39 калибров. Эта САУ и будет основной рабочей лошадкой в ЗСУ, остальной гаубичный "зоопарк" с 52калиберными стволами будет работать по "спецзаданиям" )
Только у одних итальянцев на хранении есть полторы сотни М109 с пушками FH-70. Так что можно и еще всякого разного в Европе с хранения наскрести.
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16.07.2022 02:07 Відповісти
А 6 це і є сау Паладін. І їх на зберігані в США 500 штук. В Німеччини всього триста танків. А в США 3000 танків, тільки на зберігані.
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16.07.2022 03:57 Відповісти
открою лично для вас военную тайну: А1, А2, А3, А4, А5 и даже А7 - это всё тоже М109 Paladin, только ее модернизации. И да, еще военная тайна - это не танки. Хотя соседка тьотя Оксана упорно МТ-ЛБ тоже танком называет, потому что на гусеницах. Думаю, после войны у неё и бульдозер тоже танком будет.
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16.07.2022 09:58 Відповісти
Step by step!
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16.07.2022 08:16 Відповісти
Не найдёт она ничего в европе. Шольц говорит у самих ничего нет, в Африке оружие ищет для бундесвера. У румынов можно купить пистолеты, а у венгров консервированный горошек и огурцы. А вот у талибана много оружия американского. Оно им не нужно, - в атаку на конях скачут.
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16.07.2022 02:00 Відповісти
так тож і воно, французи, поляки, португальці наприклад давали САУ, танки та бронетранспортери навіть не з запасів а безпосередньо з армії брали ... в Європі можна лише літаки взяти радянські у Словаччині, Польщі та ще у когось ... а радянське залізо у товарній кількості залишилося лише у мадьяри, а вони навіть за гроші не дадуть
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16.07.2022 05:56 Відповісти
Если в результате сговора в Турции окажется, шо условием есть прекращение огня - это будет значить, шо всю верхушку влады во главе с Боневтиком можно смело резать за измену, там, где поймали.
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16.07.2022 02:18 Відповісти
Пока шо херучим(под Херсоном). Дай бог, чтобы так и продолжалось.
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16.07.2022 06:32 Відповісти
Це настільки смішно що й коментувати огидно, в США стільки зброї що вистачить на три світові, десять в'єтнамців та сотню херосим, для кого ці балачки? Так і скадить у вас у владі агенгт кремля і ми йому зброю недамо...
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16.07.2022 02:53 Відповісти
Любишь Дерьмака, хохол?
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16.07.2022 03:04 Відповісти
я те ж саме пишу останні два місяці ... але здається ті танки і САУ що ' у США вони не хочуть за так віддавати, бо їх можна нам, бо їх можна європейцям за гроші впарити ... он полякі вже беруть 116 абрамсів
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16.07.2022 05:51 Відповісти
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16.07.2022 06:05 Відповісти
Боневтік™ А як же він втече, якщо за ним подвійний конвой - конвоїр від кремля агент ГРУ РФ єрмак і конвоїр від коломойського.
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16.07.2022 06:06 Відповісти
Ночью наша артиллерия послала оркам обратку за Винницу и Николаев, и пока это происходит на оккупированной территории Украины, это не становится уроком для всего остального мордора. Там просто об этом ничего не говорят, а гиркиных и прочих деятелей там особенно не слушают, поскольку прутин говорит о том, что все идет по плану, говорящая голова из генштаба, почему-то одетая в камуфляж, тоже рассказывает о том, что все хорошо, и что вся украинская армия в очередной раз - успешно разбита, а ненавистные Байрактары - полностью уничтожены. Вот только что добили их последнюю сотню, а те несколько десятков тысяч самолетов, которые должны были бомбить их березки, геройски сбиты их несравненной системой ПВО.

Кстати, Хаймарсы они расстреляли из стрелкового оружия и их уже давно нет. Это не юмор. По их сетям идут вот такие дикие истории. При этом, пипл хавает и им даже в голову не приходит, что эти дальнобойные системы по определению будут минимум в 20 км от линии фронта и боец Кудыпердыев даже увидеть их не сможет, не то что попасть из стрелкового. Но массивная промывка мозгов делает свое дело и потому, пока на их глазах не начнут регулярно взрываться нефтебазы, склады и прочее, как это частично происходило в прилегающих областях к Украине, толку не будет. А как можно понять, именно крупные артиллерийские склады на оккупированных территориях либо уже кончились, либо близки к окончанию и потому возникает вопрос о том, что делать с таким же добром на территории противника. Этой ночью опять https://www.youtube.com/watch?v=GBl0gE3X3Pk&t=211s детонировали склады в Кадиевке и можно предположить, что постепенно эти зрелища сойдут на нет.

И тут надо учитывать, что вот такие гигантские фейерверки обусловлены тем, как там принято хранить такие боеприпасы на оккупированной территории. Просто для справки, коллеги насобирали и опубликовали фотографии того, как все это хранится на территории самого мордора. Думаю, что каждый может себе представить, что будет, если туда прилетит правильный боеприпас.

https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/FXqj87oUcAAWSrE.png https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/FXqkA0KUYAAEv5t.png https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/FXqkb_WVEAAX5Wj.png

В общем, фестиваль огней должен однозначно перекинуться на территорию противника и насколько можно понять, для этого становится все больше оснований. Скажем так, совсем недавно близкие нам люди наблюдали очень интересное зрелище, в центре внимания которого были странного вида машины, выглядывающие из-под камуфляжа. По тем описаниям, которые они дали, мы предположили, что это те самые машинки, которые очень не хотел давать Шольц, и вот теперь в Сети уже есть видео их работы.

А все это к тому, что позже было другое видение, с совсем другой техникой, которую почти не было заметно из-под камуфляжа. Но ее описание дает основание полагать, что если не этой, то следующей ночью, орки будут удивлены уже не только точностью, но и массовостью пламенных приветов, которые к ним уже уехали. И судя по всему, именно в таком раскладе вражеские арсеналы могут начать взрываться еще на более неожиданном расстоянии. А тем временем, разные открытые источники говорят о том, что крупный калибр артиллерийских систем, уже НАТОвского образца, получил боекомплекта больше, чем это было до войны, в калибре 152 мм. А это значит, что «свято наближається».

Возможно, формулировки тут были слишком обтекаемыми, но надеюсь, что к этой теме мы вернемся через несколько дней, поскольку для того будут заметные основания. Ну а оркам есть смысл сделать то, что их просили сделать, как хомо сапиенсов - положить в карман семена фруктовых деревьев. Потом будет поздно.
anti-colorados
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16.07.2022 04:29 Відповісти
Так само зберігалось на закаті совка бачив воочію.
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16.07.2022 13:24 Відповісти
Кривавого карліка заспокоїмо. Дорога йому в пекло. Асфальт
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16.07.2022 05:33 Відповісти
Наші хоч домовляються з кимось? Чи все за нас роблять...
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16.07.2022 05:58 Відповісти
Б. Береза. Це нардеп Юрченко. Весь у образі. З пістолетом на боці. Небезпечний, *****. Вчора його бачили у Покровську. Чому він у пікселі, хоча не в армії відповісти можна легко - піариться, падла. Їздить на L-200 із парою озброєних людей. При цьому ми всі пам'ятаємо що ця тварина отримала підозру від НАБУ у корупції та здійснила ДТП у стані наркотичного сп'яніння у Львові. А тепер цьому наркоману та корупціонеру дали пістолет? Цікаво, як він нарколога пройшов? Чи допомогли нові колеги групи? Юрченко увійшов до групи, що відкололася від ОПЗЖ
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16.07.2022 06:08 Відповісти
 
 