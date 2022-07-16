Помічниця Блінкена Льюїс їде до Європи домовлятися про нову зброю для України

Помічниця держсекретаря США з військово-політичних питань Джессіка Льюїс вирушає до Британії, Німеччини й Польщі. Під час турне обговорюватимуться, зокрема, питання оборонної допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США.

Турне високопоставленої представниці адміністрації Сполучених Штатів триватиме з 16 до 22 липня. За інформацією Держдепу, Льюїс "проведе зустрічі із союзниками США для обговорення військової допомоги Україні, а також співпраці в галузі безпеки й торгівлі оборонною технікою, що сприятиме посиленню трансатлантичної та глобальної безпеки".

Зокрема, 16-19 липня представниця Держдепу перебуватиме у Сполученому Королівстві, де відвідає Міжнародний авіасалон у Фарнборо та зустрінеться з військовими високопосадовцями та представниками ВПК інших країн.

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У Німеччині помічниця держсекретаря 19-20 липня проведе переговори з посадовцями Європейського командування США (EUCOM) і Африканського командування США (AFRICOM), які базуються в Штутгарті. Одним з головних питань стане "продовження військової підтримки України з боку Сполучених Штатів та міжнародного співтовариства".

Упродовж 20-23 липня Льюїс перебуватиме в Польщі, де проведе консультації з високопоставленими цивільними та військовими посадовцями "щодо сприяння регіональному миру та стабільності, а також поглиблення оборонної співпраці".

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