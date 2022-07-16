Помічниця Блінкена Льюїс їде до Європи домовлятися про нову зброю для України
Помічниця держсекретаря США з військово-політичних питань Джессіка Льюїс вирушає до Британії, Німеччини й Польщі. Під час турне обговорюватимуться, зокрема, питання оборонної допомоги Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США.
Турне високопоставленої представниці адміністрації Сполучених Штатів триватиме з 16 до 22 липня. За інформацією Держдепу, Льюїс "проведе зустрічі із союзниками США для обговорення військової допомоги Україні, а також співпраці в галузі безпеки й торгівлі оборонною технікою, що сприятиме посиленню трансатлантичної та глобальної безпеки".
Зокрема, 16-19 липня представниця Держдепу перебуватиме у Сполученому Королівстві, де відвідає Міжнародний авіасалон у Фарнборо та зустрінеться з військовими високопосадовцями та представниками ВПК інших країн.
У Німеччині помічниця держсекретаря 19-20 липня проведе переговори з посадовцями Європейського командування США (EUCOM) і Африканського командування США (AFRICOM), які базуються в Штутгарті. Одним з головних питань стане "продовження військової підтримки України з боку Сполучених Штатів та міжнародного співтовариства".
Упродовж 20-23 липня Льюїс перебуватиме в Польщі, де проведе консультації з високопоставленими цивільними та військовими посадовцями "щодо сприяння регіональному миру та стабільності, а також поглиблення оборонної співпраці".
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кремлівського , кривавого карлика 😠
массовой САУ станет М109, которых мы получим от двух до трёх сотен, надеюсь все в варианте А5 (а лучше А6) с длиной ствола 39 калибров. Эта САУ и будет основной рабочей лошадкой в ЗСУ, остальной гаубичный "зоопарк" с 52калиберными стволами будет работать по "спецзаданиям" )
Только у одних итальянцев на хранении есть полторы сотни М109 с пушками FH-70. Так что можно и еще всякого разного в Европе с хранения наскрести.
Кстати, Хаймарсы они расстреляли из стрелкового оружия и их уже давно нет. Это не юмор. По их сетям идут вот такие дикие истории. При этом, пипл хавает и им даже в голову не приходит, что эти дальнобойные системы по определению будут минимум в 20 км от линии фронта и боец Кудыпердыев даже увидеть их не сможет, не то что попасть из стрелкового. Но массивная промывка мозгов делает свое дело и потому, пока на их глазах не начнут регулярно взрываться нефтебазы, склады и прочее, как это частично происходило в прилегающих областях к Украине, толку не будет. А как можно понять, именно крупные артиллерийские склады на оккупированных территориях либо уже кончились, либо близки к окончанию и потому возникает вопрос о том, что делать с таким же добром на территории противника. Этой ночью опять https://www.youtube.com/watch?v=GBl0gE3X3Pk&t=211s детонировали склады в Кадиевке и можно предположить, что постепенно эти зрелища сойдут на нет.
И тут надо учитывать, что вот такие гигантские фейерверки обусловлены тем, как там принято хранить такие боеприпасы на оккупированной территории. Просто для справки, коллеги насобирали и опубликовали фотографии того, как все это хранится на территории самого мордора. Думаю, что каждый может себе представить, что будет, если туда прилетит правильный боеприпас.
https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/FXqj87oUcAAWSrE.png https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/FXqkA0KUYAAEv5t.png https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/FXqkb_WVEAAX5Wj.png
В общем, фестиваль огней должен однозначно перекинуться на территорию противника и насколько можно понять, для этого становится все больше оснований. Скажем так, совсем недавно близкие нам люди наблюдали очень интересное зрелище, в центре внимания которого были странного вида машины, выглядывающие из-под камуфляжа. По тем описаниям, которые они дали, мы предположили, что это те самые машинки, которые очень не хотел давать Шольц, и вот теперь в Сети уже есть видео их работы.
А все это к тому, что позже было другое видение, с совсем другой техникой, которую почти не было заметно из-под камуфляжа. Но ее описание дает основание полагать, что если не этой, то следующей ночью, орки будут удивлены уже не только точностью, но и массовостью пламенных приветов, которые к ним уже уехали. И судя по всему, именно в таком раскладе вражеские арсеналы могут начать взрываться еще на более неожиданном расстоянии. А тем временем, разные открытые источники говорят о том, что крупный калибр артиллерийских систем, уже НАТОвского образца, получил боекомплекта больше, чем это было до войны, в калибре 152 мм. А это значит, что «свято наближається».
Возможно, формулировки тут были слишком обтекаемыми, но надеюсь, что к этой теме мы вернемся через несколько дней, поскольку для того будут заметные основания. Ну а оркам есть смысл сделать то, что их просили сделать, как хомо сапиенсов - положить в карман семена фруктовых деревьев. Потом будет поздно.
anti-colorados