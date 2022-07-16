Протягом 15 липня на південному напрямку знищено 18 окупантів, 1 САУ, 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Півень" оприлюднило інформацію про поточну оперативну обстановку на півдні України 15 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "Обстановка в нашій зоні відповідальності напружена, але контрольована. Противник продовжує ведення оборонних дій, а також застосовує ракетні та авіаційні удари.

Малим ракетним кораблем з району мису Фіолент було здійснено пуск трьох ракет типу "Калібр", які й влучили по Вінниці.

Гелікоптерними парами ворог наносив удари ранком і опівдні по півночі Херсонщини, намагаючись уразити наші позиції, але успіху не мав, був змушений ухиляючись від вогню, ретируватися.

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Ворожий винищувач Су-35 тричі намагався атакувати ракетами класу "повітря – повітря" наші штурмовики в небі над Новою Каховкою. Втрат нашої авіації немає.

Парою тактичних бомбардувальників Су-24 противник здійснив спробу добити ті залишки техніки, що покинуті ними на острові Зміїному. З нашого боку втрат не було, а ворожий літак повертався для проведення дорозвідки результатів свого удару по о. Зміїний.

Вдень, ще не розчищені від ранішнього обстрілу житлові квартали Баштанки зазнали повторного обстрілу п’ятьма реактивними снарядами РСЗВ "Смерч". Людських втрат немає.

Важкою 152 мм ствольною артилерією був ранком обстріляний Зеленодольськ. Влучання зафіксовано в паркову зону санаторно-профілактичного комплексу та на території ліцею. Кілька будинків навкруги пошкоджено. Критичних руйнувань, втрат цивільних немає.

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Нашою авіацією, парами гелікоптерів та парами літаків нанесено чотири удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки окупантів в районі Правдиного, Лозового й Благодатного.

Наразі підтверджено втрати противника в обсязі 18 рашистів, самохідна гаубиця "Гвоздика", 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад боєприпасів.Решта результатів дорозвідуються.

Через роздування шторму корабельне угруповання ворожого флоту знов змінило склад: від тепер напоготові до нанесення ракетних ударів три ракетних кораблі із 24 ракетами на борту, також залучено два вдк".

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