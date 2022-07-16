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Новини Війна
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HIMARS істотно впливають на хід війни в Україні, - Пентагон

himars

Американські ракетні системи M142 HIMARS мають істотний вплив на війну в Україні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Пентагону, інформує Цензор.НЕТ.

Високопоставлений військовий чиновник в ході брифінгу в Пентагоні заявив, що HIMARS надають непрямий, але значний вплив на операції на передовій.

"Я думаю, що HIMARS мають істотний вплив на війну в Україні. ЗСУ з їх допомогою завдають ударів по складах з боєприпасами, командним пунктам і центрам управління російською армією. І всі ці речі мають прямий вплив на здатність проводити операції на передовій", - заявив американський військовий.

Також читайте: HIMARS знищили вже понад 30 логістичних об'єктів російських окупантів, - Міноборони

Система M142 HIMARS дозволяє запускати пакети ракет з точним наведенням на відстань до 80 км. США вже надали Україні вісім систем і минулого тижня анонсували передачу ще чотирьох ракетних комплексів.

Автор: 

Пентагон (1417) HIMARS (307)


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Топ коментарі
+14
Заарештувати ермака, татарова і ко... Тоді буде і 200.. США напряму вже сказало про це.
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16.07.2022 07:32
+9
Не думаю що HIMARSи переважать Ермака.
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16.07.2022 07:20
+8
тому воно пропонує створити якусь комісію, щоб контролювати використання іноземної зброї, хоче кацапам доповідати куди будуть стріляти і щоб кожен постріл з ним погоджували.
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16.07.2022 07:42
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Свої треба було мати
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16.07.2022 07:19 Відповісти
НЕ КВАПТЕСЯ ПОПЕРЕД БАТЬКА В ПЕКЛО... Дайте прогнати оркiв до таукитайських просторiв, бо навiть мокшинськi болота - це колишнi киiвськi землi... Потiм ми вiдтворимо ЩО? ДЕ? КОЛИ? та ЧОМУ? Всi КВНщики будут тримати вiдповiдь.
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16.07.2022 07:30 Відповісти
Да Ваші слова да у Божі вуха...
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16.07.2022 07:33 Відповісти
Фантазьор
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16.07.2022 10:36 Відповісти
Не думаю що HIMARSи переважать Ермака.
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16.07.2022 07:20 Відповісти
тому воно пропонує створити якусь комісію, щоб контролювати використання іноземної зброї, хоче кацапам доповідати куди будуть стріляти і щоб кожен постріл з ним погоджували.
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16.07.2022 07:42 Відповісти
Єрмака міг би переважити тазик з цементом у Дніпрі.
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16.07.2022 08:48 Відповісти
Тазик є, цемент є, хто цементувати буде, ви?
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16.07.2022 10:38 Відповісти
Вам Венедиктова доручила поцікавитися?
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16.07.2022 10:55 Відповісти
Их пока Всего 9 , насколько я знаю, может я не права, а надо чтобы было 100 хотя бы , если использование американской помощи не будет прозрачной то нам так и будут цедить по 4-5 Himars в месяц
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16.07.2022 07:24 Відповісти
Заарештувати ермака, татарова і ко... Тоді буде і 200.. США напряму вже сказало про це.
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16.07.2022 07:32 Відповісти
нащо їк заарештовувати-привязати до ракет ХІМЕРсов
та знищіти Севастополь
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16.07.2022 08:34 Відповісти
Хто буде арештовувати? Вже набридли оці гасла. У нас сміливості вистачає тільки когось у сміттєвий бак кинути та зєльонкой морду комусь намазати та і все.
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16.07.2022 10:44 Відповісти
а ракети до них?
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16.07.2022 13:18 Відповісти
Сколько бы ни было , но у пыни -подвiйний от этого энурез... Кста, разгадка почему пыня сидит на большом расстоянии от собеседника - от него сильно преть мочей(недержание) , никакие подгузники не справяляются с этим. Потому, для того, чтобы перебить парашный духан от пыни, его сильно пудрят и одеколонят.
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16.07.2022 07:35 Відповісти
Их очень много в нынешней ситуации не нужно. Не стоит же задача останавливать танковые армады советского союза. Даже десяток пусковых, при регулярном подвозе боекомплекта, быстро уничтожат все ценное в радиусе действия.
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16.07.2022 07:42 Відповісти
В целом даже этими можно наводить шорох, мосты, базы тд, хоть целый день колесить туда сюда. Все упирается в наличие ракет, а не сами установки, которые без ракет - металлолом.
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16.07.2022 08:27 Відповісти
Уже 12. Но уже необходим б\к AFOM, как с унитарной б\ч, так и с элементами ВАТ.
Использование было и есть прозрачным, все пуски и их результаты фиксируются спутниками.
Непрозрачная у нас только ОПа. Поэтому и будут цедить, и не только Himars'ы, но и много всего остального.
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16.07.2022 09:31 Відповісти
ХІМЕРИ-справжній жах для лапатних мерзенних вбивць...
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16.07.2022 07:27 Відповісти
Если меня разбудить ночью в четыре утра, когда я в глубоком сне и спросить "что нужно"? Я отвечу без запинки "нужно больше химарсов и ракет 300км"
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16.07.2022 07:28 Відповісти
«Томогавк» давайте випробуваємо на москалях.
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16.07.2022 07:30 Відповісти
я теж ЗА!
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16.07.2022 08:15 Відповісти
Хотя бы дюжину на пробу
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16.07.2022 08:28 Відповісти
Символом та однією з головних причин провалу радянської армії в Афганістані стали американські Стінгери.
Так само символом і причиною провалу російської армії в Україні стануть американські ХІМАРСи
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16.07.2022 07:34 Відповісти
Раньше основной тактикой наступления у кацапов был танковый прорыв. С насыщением ВСУ ПТУРами эта тактика перестала работать. Сейчас кацапы пытаются наступать пехотой под прикрытием артиллерии и авиации. С появлением HIMARS будет то же самое, но без артиллерии, а если подвезут NASAMS то и без авиации. И вообще, наступление при таких раскладах может стать резко отрицательным, с многочисленными жестами доброй воли
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16.07.2022 07:56 Відповісти
с достаточным количеством у нас боеприпасов SADARM и ВАТ им придется наступать только пехотой, что будет выполнимо только под огнем заградотрядов.
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16.07.2022 09:44 Відповісти
три авиазвена А10 навели бы ужаса на фронтах не меньше. А среди л\с росиян на передке даже больше, чем удары по их начальству и складам далеко у них за спиной. Но это, конечно, не с нашим шашлычником с его ермошкой...
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16.07.2022 09:40 Відповісти
Штурмовики быстро посбивают, ПВО там хватает. А кацапня на передке почувствует удары по складам, когда им стрелять будет нечем, залить в бак тоже, и пожрать будет проблемой.
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16.07.2022 10:17 Відповісти
насчет быстро посбивают - вы ничего не знаете про А10. Это вам не сушки.
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16.07.2022 12:59 Відповісти
надо 50
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16.07.2022 10:13 Відповісти
 
 