HIMARS істотно впливають на хід війни в Україні, - Пентагон
Американські ракетні системи M142 HIMARS мають істотний вплив на війну в Україні.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Пентагону, інформує Цензор.НЕТ.
Високопоставлений військовий чиновник в ході брифінгу в Пентагоні заявив, що HIMARS надають непрямий, але значний вплив на операції на передовій.
"Я думаю, що HIMARS мають істотний вплив на війну в Україні. ЗСУ з їх допомогою завдають ударів по складах з боєприпасами, командним пунктам і центрам управління російською армією. І всі ці речі мають прямий вплив на здатність проводити операції на передовій", - заявив американський військовий.
Система M142 HIMARS дозволяє запускати пакети ракет з точним наведенням на відстань до 80 км. США вже надали Україні вісім систем і минулого тижня анонсували передачу ще чотирьох ракетних комплексів.
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Использование было и есть прозрачным, все пуски и их результаты фиксируются спутниками.
Непрозрачная у нас только ОПа. Поэтому и будут цедить, и не только Himars'ы, но и много всего остального.
Так само символом і причиною провалу російської армії в Україні стануть американські ХІМАРСи