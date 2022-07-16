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Новини Війна
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Росіяни виходять з оперативної паузи та намагаються поновити наступ на Донбасі, - ISW

ворог

Армія РФ провела на Донбасі серію наземних атак. Схоже, що вона виходить із оперативної паузи.

Про це йдеться у звіті американського Інституту дослідження війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

Аналітики зазначають, що росіяни здійснили атаки на північний захід від Слов'янська, на південний схід від Сіверська, вздовж траси Бахмут-Лисичанськ, на південний схід від Бахмута та на південний захід від Донецька.

Ці атаки, як і раніше, мають дрібномасштабний характер і в основному не увінчалися успіхом, але вони можуть свідчити, що російські війська намагаються відновити свої наступальні дії на Донбасі. Якщо оперативна пауза справді закінчилася, росіяни швидше за все продовжать і розширять такі атаки в найближчі 72 години.

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ISW пише, що росіяни можуть чергувати більш короткі паузи з посиленням атак протягом кількох днів, перш ніж перейти до повномасштабної наступальної операції.

Зазначається, що десятиденної оперативної паузи замало, щоб повністю відновити сили для великомасштабних наступальних операцій, та російські військові, схоже, зазнають постійного тиску, щоб відновити та продовжити наступ.

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Також ISW зазначає, що російські сили продовжували обороняти позиції у напрямку Харкова, щоб не допустити просування українських військ до кордону з Росією.

Росіяни виходять з оперативної паузи та намагаються поновити наступ на Донбасі, - ISW 01
Росіяни виходять з оперативної паузи та намагаються поновити наступ на Донбасі, - ISW 02
Росіяни виходять з оперативної паузи та намагаються поновити наступ на Донбасі, - ISW 03
Росіяни виходять з оперативної паузи та намагаються поновити наступ на Донбасі, - ISW 04

Автор: 

Донбас (22354)


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Топ коментарі
+6
Ну и где "героическое" контрнаступление на юге Украины. Очередная ложь и дешевая бравада зеленых неадекватов
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16.07.2022 07:38
+3
Яка там пауза ,її не було відчутно в Україні.
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16.07.2022 07:46
+1
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16.07.2022 07:43
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Ну и где "героическое" контрнаступление на юге Украины. Очередная ложь и дешевая бравада зеленых неадекватов
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16.07.2022 07:38 Відповісти
"не хватает"?...а хто схватить должен?
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16.07.2022 07:53 Відповісти
А ніхто контрнаступ не обіцяв. Є піар приказ звільнити південь. Хоч і так зрозуміло, що ЗСУ мають це зробити. В мене приятель артилерист на Донбасі. Що можна сказати. Арестович правду казав. Тотальна перевага у кацапів по артилерії. Ну може підрив складів покращив ситуацію. Но нашім було дуже важко. Якими би героями не були українці, але залізо завжди б'є м'ясо.
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16.07.2022 08:46 Відповісти
Поди прилетели уже...
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16.07.2022 07:42 Відповісти
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16.07.2022 07:43 Відповісти
То, шо кацапы спешат отметиться у кабысдоха - нам на руку, бо они в попыхах - несобранные , невнимательные, безглуздi та квапливi, що до свого двухсотого стану.
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16.07.2022 07:45 Відповісти
время поджимает. к 11 сентября им надо взять всю Донецкую область и провести подготовку к референдуму
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16.07.2022 07:52 Відповісти
пусть делають хоть десятки эти 11 сентября никто этот цирк с "выборами" да и еще окупированой части не признает как с крымом такое не пройдет государство агрессор захватыает украинские суверенные части и хотят насильно провести какие то выборы в чужой стране это же бред с таким успехом она скажет и на Харьковскую Запорожскую Херсонскую а потом ***** вообще выдаст указ что псевдовыборов вообще не нужно в указа ***** достаточно присоеденить Одессу или даже Киев и скажет это уже россия и что по вашему это уже будет россия и Украине потом нужно смирится и сложить оружие так как в голове орков это уже росия и нападение на ее и ч так что 11 сентября ничего не меняет
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16.07.2022 08:11 Відповісти
А ви думаєте кацапам треба світове визнання? Головне для них, що вони захопили ці землі.
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16.07.2022 11:04 Відповісти
Яка там пауза ,її не було відчутно в Україні.
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16.07.2022 07:46 Відповісти
отвєтку би ім шоб заспокоілись
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16.07.2022 08:03 Відповісти
Треба забезпечити їм швидкий перехід з паузи у кому.
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16.07.2022 08:52 Відповісти
Міністр війни лаптестану https://zn.ua/ukr/UKRAINE/shojhu-dav-vkazivki-armiji-rf-narostiti-diji-na-vsikh-naprjamkakh-v-ukrajini-roszmi.html Сєргєй Шойгу наказав своїй загарбницькій армії наступати на всіх напрямках в Україні, https://t.me/rian_ru/171315 пише російське пропагандистське інформагентство «РИА-новости». Таку вказівку російський міністр виправдовує тим, що нібито хоче «виключити завдання Києвом масованих ударів по цивільній інфраструктурі, мешканцям Донбасу та інших регіонів». При цьому зазначається, що Шойгу проінспектував угруповання військ «Південь» та «Центр», які сьогодні воюють в Україні та вбивають мирних мешканців. Чи в Україні сам Шойгу росЗМІ не повідомляють.
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16.07.2022 10:42 Відповісти
 
 