США і Саудівська Аравія хочуть спільно допомогти Україні з експортом зерна
Президент США Джо Байден і наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман домовилися допомогти Україні з експортом зерна.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
"Лідери країн підтвердили свою прихильність наданню допомоги українському народу і забезпеченню безперешкодного експорту зерна для пом'якшення наслідків глобальної продовольчої кризи, що загрожує ряду близькосхідних і африканських держав", - наголошується в спільній заяві.
Саудівська Аравія також вирішила відкрити повітряний простір для всіх цивільних літаків, що летять в Ізраїль і з нього.
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