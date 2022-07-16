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США і Саудівська Аравія хочуть спільно допомогти Україні з експортом зерна

зерно

Президент США Джо Байден і наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман домовилися допомогти Україні з експортом зерна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

"Лідери країн підтвердили свою прихильність наданню допомоги українському народу і забезпеченню безперешкодного експорту зерна для пом'якшення наслідків глобальної продовольчої кризи, що загрожує ряду близькосхідних і африканських держав", - наголошується в спільній заяві.

Саудівська Аравія також вирішила відкрити повітряний простір для всіх цивільних літаків, що летять в Ізраїль і з нього.

Читайте: Угорщина пропонує побудувати переробні заводи для українського зерна

Автор: 

зерно (3119) Саудівська Аравія (570) США (22685) експорт (4471)


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Топ коментарі
+6
Цены на бензин видел? Вчера минус 3 грн. P.S. вот с кем надо иметь дело, а не с турками и парашей!
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16.07.2022 08:20
+6
Стоит только Саудитам нарастить добычу нефти, а штатам разконсервировать свои сланцевые нефтяные скважины, вытеснить ********* с ее привычных рынков сбыта нефти. И ... Усе. Будэ здрыць пыздыць.
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16.07.2022 08:31
+4
Саудиты наш ячмень покупали в больших количествах, линия была порт Южный - Дамам , каждый рейс 1,5 месяца , перевозилось одним судном-панамаксом 50 000 тонн. Не знаю зачем им столько ячменя , верблюдов своих кормят или сами кушают, но наверняка они очень заинтересованы в возобновлении перевозок.
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16.07.2022 08:30
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це добре. а по нафті і газу до чого домовились? чи поки що в процесі?
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16.07.2022 08:13 Відповісти
Цены на бензин видел? Вчера минус 3 грн. P.S. вот с кем надо иметь дело, а не с турками и парашей!
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16.07.2022 08:20 Відповісти
И главное он появился. Сокар, ВОГ, Авиас в Днепре позавчера все банковали.
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16.07.2022 08:29 Відповісти
Наче зв'язується
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16.07.2022 08:28 Відповісти
Гарно розіграли кінцівку. Дивимося далі
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16.07.2022 08:27 Відповісти
Саудиты наш ячмень покупали в больших количествах, линия была порт Южный - Дамам , каждый рейс 1,5 месяца , перевозилось одним судном-панамаксом 50 000 тонн. Не знаю зачем им столько ячменя , верблюдов своих кормят или сами кушают, но наверняка они очень заинтересованы в возобновлении перевозок.
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16.07.2022 08:30 Відповісти
Я думаю у них якась переробка ячменю, а потім умовне "борошно" продають з маржою х2.
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16.07.2022 09:00 Відповісти
На комбікорм іде. Якщо вони у своїй пустелі примудрилися зробити найбільше у світі осетрове господарство, то тваринництво там на високому рівні.
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16.07.2022 10:50 Відповісти
да, в плане технологий и инвестиций в них они конечно существенно вырвались вперед. И нам у так стран нужно только учится, чтобы развивать экономику даже в тех не простых условиях, как сейчас
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16.07.2022 11:03 Відповісти
Стоит только Саудитам нарастить добычу нефти, а штатам разконсервировать свои сланцевые нефтяные скважины, вытеснить ********* с ее привычных рынков сбыта нефти. И ... Усе. Будэ здрыць пыздыць.
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16.07.2022 08:31 Відповісти
Венесуэла воспряла духом, американцы ослабили хватку, а нефти там огого
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16.07.2022 08:33 Відповісти
це так, але швидко відновити видобуток вони не зможуть. треба і спеціалістів, і обладнання, бо за часи їхнього місцевого бубочки всі технології втрачено. ну та нічого, їм допоможуть.
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16.07.2022 09:28 Відповісти
Страна могла бы быть южноамериканской Саудовской Аравией и так бездарно все просрать...судьба даёт им второй шанс
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16.07.2022 14:58 Відповісти
Зеля вже з путлером домовився. Навіщо йому Байден?
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16.07.2022 09:31 Відповісти
главное, чтобы не было так, что пока будут вывозить зерно, будут помогать с обеспечением работы портов, а потом все заглохнет. Это важно помнить, ведь порты для нас сейчас, как кислород для человека
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16.07.2022 11:02 Відповісти
 
 