Окупанти вдарили із "Градів" по житлових кварталах Нікополя на Дніпропетровщині. Пошкоджені 12 будинків, школа та ПТУ, - Резніченко

Ворог продовжує терор наших міст та сіл. На ранок російська армія накрила вогнем Нікопольський район Дніпропетровщини. Умисно ударили із "Градів" по житлових кварталах Нікополя.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ.

Одна жінка поранена. Зараз вона у лікарні.

"Попередньо, двоє людей перебувають під завалами зруйнованих квартир. На місці працюють рятувальники - розбирають руйнування і шукають людей", - інформує Резніченко.

Він також додає, що у Криворізькому районі під обстріли потрапили Зеленодольська, Апостолівська та Широківська громади. У Шестірні є пошкоджене житло. Сталася пожежа на приватному подвір’ї. На щастя, без постраждалих.

"На промисловому підприємстві у Дніпрі, куди напередодні увечері влучила ракета, рятувальники одне займання загасили, інше ще утихомирюють. За уточненими даними, вечірня атака на нашу область забрала 3 життя, 16 людей дістали поранення", - резюмує Резніченко.

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