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Новини Війна
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Окупанти вдарили із "Градів" по житлових кварталах Нікополя на Дніпропетровщині. Пошкоджені 12 будинків, школа та ПТУ, - Резніченко

нікополь

Ворог продовжує терор наших міст та сіл. На ранок російська армія накрила вогнем Нікопольський район Дніпропетровщини. Умисно ударили із "Градів" по житлових кварталах Нікополя.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ.

Одна жінка поранена. Зараз вона у лікарні.

"Попередньо, двоє людей перебувають під завалами зруйнованих квартир. На місці працюють рятувальники - розбирають руйнування і шукають людей", - інформує Резніченко.

Він також додає, що у Криворізькому районі під обстріли потрапили Зеленодольська, Апостолівська та Широківська громади. У Шестірні є пошкоджене житло. Сталася пожежа на приватному подвір’ї. На щастя, без постраждалих.

"На промисловому підприємстві у Дніпрі, куди напередодні увечері влучила ракета, рятувальники одне займання загасили, інше ще утихомирюють. За уточненими даними, вечірня атака на нашу область забрала 3 життя, 16 людей дістали поранення", - резюмує Резніченко.

Також читайте: Російські окупанти обстріляли околиці Нікополя на Дніпропетровщині, - РВА

Автор: 

армія рф (17302) Дніпро (3264) обстріл (28365) ГРАД (145) Резніченко Валентин (517) Нікополь (1181) Дніпропетровська область (3701)


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Хіба це терор? Це убивства, розруха,війна.
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16.07.2022 09:10 Відповісти

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16.07.2022 09:24 Відповісти
Тепер людина без житла.
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16.07.2022 09:32 Відповісти
Тепер обстрiли добрались i до мого мiста.

Гатити почали вранцi,4-00
Десь 15…20 секунд була канонада.
Стрiляють з того берегу,де АЕС,знають,що iм вiдповiсти не можуть.
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16.07.2022 09:27 Відповісти
Цікаво, де ж ті "50 байрактарів", про котрі так "співав" рєзніков, що вони їх начебто "закупили", якщо наші міста ворог так впевнено й безкарно обстрілює навіть з градів? А за останні тижні його, ворога, щоденні втрати зазвичай - 1-2 танки і три-чотири БТР-и? Це при тому, що "Байрактар" несе 4 керовані високоточні бомби та майже непомітний для ППО (й навіть більше - призначений ті ж самі ППО знищувати)?
Ну я не дивуюся, з огляду на його, рєзнікова, брехню, що до них, "зелених", "Байрактари" "ніхто не закупав" (привіт Петру Порошенку), і що в нас, буцімто, аеродроми "не здатні приймати" американські F-15.
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16.07.2022 09:44 Відповісти
 
 