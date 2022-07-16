Італійська поліція затримала вантаж з деталями для дронів, які могли піти в Росію

Фінансова поліція і митна служба Італії заблокувала в порту Джоя-Тауро контейнерний вантаж з деталями для американських безпілотників, який вирушав із Канади. Правоохоронці підозрюють, що вантаж призначався для Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

Офіційною країною призначення вантажу був задекларований Катар, але в італійських правоохоронців виникла підозра, що комплектуючі для безпілотників подвійного призначення можуть потрапити до Росії.

Вантаж було затримано за рішенням прокурора муніципалітету Пальмі, до якого входить Джоя-Тауро. Протягом найближчих днів планується відкрити контейнери та здійснити перевірку вантажу.

Розслідування є суворо конфіденційним, але, судячи з того, що стало відомо, тепер увага слідчих буде зосереджена на документації, що супроводжує контейнери, для встановлення справжнього пункту призначення.

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Після цього правоохоронці будуть перевіряти те, чи комплектуючі відповідають супровідній документації і чи вони не можуть бути переобладнані для військового використання – для цього і будуть відкривати контейнери.