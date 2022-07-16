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Новини Війна
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Італійська поліція затримала вантаж з деталями для дронів, які могли піти в Росію

італія

Фінансова поліція і митна служба Італії заблокувала в порту Джоя-Тауро контейнерний вантаж з деталями для американських безпілотників, який вирушав із Канади. Правоохоронці підозрюють, що вантаж призначався для Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

Офіційною країною призначення вантажу був задекларований Катар, але в італійських правоохоронців виникла підозра, що комплектуючі для безпілотників подвійного призначення можуть потрапити до Росії.

Вантаж було затримано за рішенням прокурора муніципалітету Пальмі, до якого входить Джоя-Тауро. Протягом найближчих днів планується відкрити контейнери та здійснити перевірку вантажу.

Розслідування є суворо конфіденційним, але, судячи з того, що стало відомо, тепер увага слідчих буде зосереджена на документації, що супроводжує контейнери, для встановлення справжнього пункту призначення.

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Після цього правоохоронці будуть перевіряти те, чи комплектуючі відповідають супровідній документації і чи вони не можуть бути переобладнані для військового використання – для цього і будуть відкривати контейнери.

Автор: 

безпілотник (4133) Італія (1567) росія (65052) дрони (4662)


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Топ коментарі
+10
Не змішуй "канадців" і "канадську діаспору" з деякими "ділками" в Канаді Навіть працівники що виготовляли і пакували ці агрегати могли не знать їх призначення та кінечної точки доставки Якщо не тямиш - не мели дурниць
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16.07.2022 08:38
+6
Італійцям-черговий респект...
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16.07.2022 08:25
+5
Кацапня махлює як може.
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16.07.2022 08:34
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Італійцям-черговий респект...
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16.07.2022 08:25 Відповісти
Вони навіть груз не відкривали,що там на разі не відомо. Запчастини для американських дронів з Канади.....не дешево
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16.07.2022 09:05 Відповісти
Там круті *ніштяки*,засоби управління дронами,на які потрібні дозволи штатівських надзорних управлінь.
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16.07.2022 11:41 Відповісти
Наша митниця має працювати, як вони. І тоді б проблкм було у нас поменше...
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16.07.2022 08:26 Відповісти
Не, ну молодцы. Не все таможенники продажные.
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16.07.2022 08:26 Відповісти
Спасибі канадцям і канадській діаспорі. Гроші не пахнуть . Кров українців і на ваших руках. Для України помахати прапірцями, росіянам бойові дрони. В той час коли українці за останні гроші збирають ті нещасні дрони, канадійці росіянам через арабські країни контейнерами пруть дрони і обладнаня до них.
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16.07.2022 08:30 Відповісти
Не змішуй "канадців" і "канадську діаспору" з деякими "ділками" в Канаді Навіть працівники що виготовляли і пакували ці агрегати могли не знать їх призначення та кінечної точки доставки Якщо не тямиш - не мели дурниць
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16.07.2022 08:38 Відповісти
Як намене провокатор. Бо недуром,той контейнер відловлений
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16.07.2022 08:40 Відповісти
В такий час це має називатись халатністю. Як можна відвантажувати товар, не знаючи, що то за товар і куди кінцево піде. Ну гаразд, куди кінцево піде можливо і не знають, але що то за товар, повинні знати.
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16.07.2022 09:02 Відповісти
Канада, яка завжди вважалась ледь не найбільшим другом України, зараз виглядає як лайно. Троха краще Північної Кореї...
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16.07.2022 08:40 Відповісти
Дивна картинка
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16.07.2022 08:42 Відповісти
Надто тупо - навіть на три рублі не заробив, хоча і намагався косити під українця.
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16.07.2022 09:09 Відповісти
Ну, так можете сказати і про нас самих, ми ж продали кацапам майже всі свої підприємства. На тому тижні в Києві теж заблокували товар призначений кацапам, то що всі українці ху..ві! Шо ви мелете. Українська діаспора з Канади дуже багато волонтерить і гроші надсилають, це та діаспора, яка не втратила своєї ідентичності!
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16.07.2022 08:59 Відповісти
Діаспора може й волонтерить та надсилає гроші, а сама Канада надсилає турбіни до північного потоку і як виявилось ще й запчастини для дронів у Росію...
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16.07.2022 09:05 Відповісти
Тобі довбню ж написали, що пункт призначення Катар. То всі питання туди в Катар через який кацапсини намагаються закуплятись.
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16.07.2022 09:11 Відповісти
Кацапня махлює як може.
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16.07.2022 08:34 Відповісти
Молодцы! Красавцы!
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16.07.2022 08:34 Відповісти
Пісець, запчастини для дротів терористам.
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16.07.2022 08:45 Відповісти
...и отправили в Украину - вот это было бы хорошее продолжение
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16.07.2022 08:47 Відповісти
Впевнений деталі ***** і схематозний росклад
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16.07.2022 09:09 Відповісти
а сколько подобных грузов не задержали.
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16.07.2022 09:27 Відповісти
Щиро дякуємо.
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16.07.2022 11:00 Відповісти
 
 