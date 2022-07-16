Війська РФ завдали масованого ракетного удару по Чугуєву. Зруйновано школу та декілька будинків, 3 людей загинули (оновлено). ФОТО

У ніч проти 16 липня Чугуївська громада Харківської області зазнала масованого обстрілу російських окупаційних військ.

Про це повідомила у фейсбуці мер Чугуєва Галина Мінаєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішній ранок знов приніс усім нам сумні новини: внаслідок нічного масованого обстрілу з боку російських агресорів маємо значні руйнування. Зокрема, зруйновані одна з шкіл, магазин будівельних матеріалів та декілька житлових будинків. А головне і найболючіше - декілька мешканців міста поранені, а доля ще трьох наразі невідома. Наразі на місці руйнувань працюють рятувальники", - зазначила вона.

Мінаєва також нагадує про необхідність неухильного дотримання правил особистої безпеки.

"Тримаймося поближче до укриттів, не перебуваємо на вулиці без особливої необхідності", - звертається вона до мешканців громади.

За даними ДСНС, наразі відомо про двох загиблих мирних жителів.

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"Вже 16 липня о 03:20 м. Чугуїв зазнав ракетного удару. Внаслідок обстрілу було частково зруйновано двоповерховий житловий будинок. Горіли конструктивні матеріали будинку на площі 40 кв.м. Постраждало двоє чоловіків, із них з під завалу було врятовано 1, якого госпіталізували до місцевої лікарні. Також рятувальники з під завалів вилучили тіла двох людей, чоловіка та жінки. Роботи по пошуку людей в завалах та розбору конструкцій наразі тривають".









Пізніше очільник Харківщини Олег Синєгубов повідомив про трьох загиблих в Чугуєві.

"Сьогодні вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Чугуєву. На жаль, є жертви: 3 людини загинули - двоє чоловіків 60 та 68 років, жінка 70 років. Ще 3 людей медики госпіталізували до лікувальних установ. Зруйнований житловий багатоквартирний будинок, пошкоджені школа, магазин будівельних матеріалів. На місцях влучань працюють всі профільні служби, рятувальники продовжують розбір завалів", - інформує він.

За його інформацією, протягом доби окупанти обстрілювали також Харківський район, зокрема Дергачівську громаду, Ізюмський район. Без постраждалих.

У Харкові за ніч Штаб оборони міста ударів не зафіксував.