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Новини Війна
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Війська РФ завдали масованого ракетного удару по Чугуєву. Зруйновано школу та декілька будинків, 3 людей загинули (оновлено). ФОТО

У ніч проти 16 липня Чугуївська громада Харківської області зазнала масованого обстрілу російських окупаційних військ.

Про це повідомила у фейсбуці мер Чугуєва Галина Мінаєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішній ранок знов приніс усім нам сумні новини: внаслідок нічного масованого обстрілу з боку російських агресорів маємо значні руйнування. Зокрема, зруйновані одна з шкіл, магазин будівельних матеріалів та декілька житлових будинків. А головне і найболючіше - декілька мешканців міста поранені, а доля ще трьох наразі невідома. Наразі на місці руйнувань працюють рятувальники", - зазначила вона.

Мінаєва також нагадує про необхідність неухильного дотримання правил особистої безпеки.

"Тримаймося поближче до укриттів, не перебуваємо на вулиці без особливої необхідності", - звертається вона до мешканців громади.

За даними ДСНС, наразі відомо про двох загиблих мирних жителів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 69-річну жінку поранено внаслідок обстрілу Харківщини російськими окупантами, - ОВА

"Вже 16 липня о 03:20 м. Чугуїв зазнав ракетного удару. Внаслідок обстрілу було частково зруйновано двоповерховий житловий будинок. Горіли конструктивні матеріали будинку на площі 40 кв.м. Постраждало двоє чоловіків, із них з під завалу було врятовано 1, якого госпіталізували до місцевої лікарні. Також рятувальники з під завалів вилучили тіла двох людей, чоловіка та жінки. Роботи по пошуку людей в завалах та розбору конструкцій наразі тривають".

Війська РФ завдали масованого ракетного удару по Чугуєву. Зруйновано школу та декілька будинків, 3 людей загинули 01
Війська РФ завдали масованого ракетного удару по Чугуєву. Зруйновано школу та декілька будинків, 3 людей загинули 02
Війська РФ завдали масованого ракетного удару по Чугуєву. Зруйновано школу та декілька будинків, 3 людей загинули 03
Війська РФ завдали масованого ракетного удару по Чугуєву. Зруйновано школу та декілька будинків, 3 людей загинули 04

Пізніше очільник Харківщини Олег Синєгубов повідомив про трьох загиблих в Чугуєві.

"Сьогодні вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Чугуєву. На жаль, є жертви: 3 людини загинули - двоє чоловіків 60 та 68 років, жінка 70 років. Ще 3 людей медики госпіталізували до лікувальних установ. Зруйнований житловий багатоквартирний будинок, пошкоджені школа, магазин будівельних матеріалів. На місцях влучань працюють всі профільні служби, рятувальники продовжують розбір завалів", - інформує він.

За його інформацією, протягом доби окупанти обстрілювали також Харківський район, зокрема Дергачівську громаду, Ізюмський район. Без постраждалих.

У Харкові за ніч Штаб оборони міста ударів не зафіксував.

Автор: 

армія рф (17302) обстріл (28365) ракети (4020) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+7
А до этого школы и больницы рашисты не бомбили?
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16.07.2022 08:57
+6
Також про контрнаступ в кінці року. Вони роздовбають усе до кінця року і отримають зброю як не від Китаю, то від Ірану і Індії. Рашка перевела усе на виготовлення озброєння, а Україна з Америкою і зерном воює
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16.07.2022 08:59
+5
Скільки можна терпіти кожен день вбивають наших громадян ,руйнують наші міста і інфраструктуру де відповідь як по рф так і лднр ?чому не зберуть Гёнасамблеї ООН ,адже те що творять рашисти це геноцид.
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16.07.2022 09:10
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Рєзніков вихвалявся що нам надають РСЗВ-300. Ось і результат його вихваляння.
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16.07.2022 08:52 Відповісти
А до этого школы и больницы рашисты не бомбили?
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16.07.2022 08:57 Відповісти
Також про контрнаступ в кінці року. Вони роздовбають усе до кінця року і отримають зброю як не від Китаю, то від Ірану і Індії. Рашка перевела усе на виготовлення озброєння, а Україна з Америкою і зерном воює
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16.07.2022 08:59 Відповісти
ну про індію ви загнули. індія сама в рашистів закуповувала зброю. раніше.
але дійсно, зелені довбойоби не роблять нічого, крім як гавкають.

до речі, на фб на сторінці генштабу написали шось там за Херсон, мовляв, які ви, українці, погані, звинувачуєте владу, і не цінуєте героїв, так там така буча знялася, мільйон гнівних коментів "за кого ви нас маєте".
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16.07.2022 09:37 Відповісти
У козломордих пунктик на школах...
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16.07.2022 09:09 Відповісти
Скільки можна терпіти кожен день вбивають наших громадян ,руйнують наші міста і інфраструктуру де відповідь як по рф так і лднр ?чому не зберуть Гёнасамблеї ООН ,адже те що творять рашисти це геноцид.
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16.07.2022 09:10 Відповісти
РФ входит в СБ ООН и любое решение может заблокировать.
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16.07.2022 10:35 Відповісти
Тому що хахли нікому нецікаві. Європа та захід тільки і раді будуть скорішому захвату або повному знищенні України, щоб продовжувати й далі торгувати с московією. Невже, майже як за півроку, не видно, що захід не хоче перемоги України або поразки тупіна в Україні.
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16.07.2022 11:19 Відповісти
Ніхто не вигадав інших варіантів, окрім як на терор відповідати терором.
Тому - на зруйновані українські школи, будинки, та інші об'єкти необхідно руйнувати такі ж об'єкти в росії.
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16.07.2022 10:45 Відповісти
Щоб припинити ракетний терор треба розбомбити місце завантаження ракет…включаючи Кримський міст , щ
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16.07.2022 13:15 Відповісти
Немає таких ракет? Значить треба їх знайти …у партнерів е … чи страх мішае, політичне рішення ?… гірше не буде..
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16.07.2022 13:18 Відповісти
А есть объяснение тому, почему русские обстреливают только гражданские объекты ?
А точнее, почему категорически не бомбят промышленные и военные объекты ?
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16.07.2022 21:23 Відповісти
 
 