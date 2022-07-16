Війська РФ завдали масованого ракетного удару по Чугуєву. Зруйновано школу та декілька будинків, 3 людей загинули (оновлено). ФОТО
У ніч проти 16 липня Чугуївська громада Харківської області зазнала масованого обстрілу російських окупаційних військ.
Про це повідомила у фейсбуці мер Чугуєва Галина Мінаєва, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогоднішній ранок знов приніс усім нам сумні новини: внаслідок нічного масованого обстрілу з боку російських агресорів маємо значні руйнування. Зокрема, зруйновані одна з шкіл, магазин будівельних матеріалів та декілька житлових будинків. А головне і найболючіше - декілька мешканців міста поранені, а доля ще трьох наразі невідома. Наразі на місці руйнувань працюють рятувальники", - зазначила вона.
Мінаєва також нагадує про необхідність неухильного дотримання правил особистої безпеки.
"Тримаймося поближче до укриттів, не перебуваємо на вулиці без особливої необхідності", - звертається вона до мешканців громади.
За даними ДСНС, наразі відомо про двох загиблих мирних жителів.
"Вже 16 липня о 03:20 м. Чугуїв зазнав ракетного удару. Внаслідок обстрілу було частково зруйновано двоповерховий житловий будинок. Горіли конструктивні матеріали будинку на площі 40 кв.м. Постраждало двоє чоловіків, із них з під завалу було врятовано 1, якого госпіталізували до місцевої лікарні. Також рятувальники з під завалів вилучили тіла двох людей, чоловіка та жінки. Роботи по пошуку людей в завалах та розбору конструкцій наразі тривають".
Пізніше очільник Харківщини Олег Синєгубов повідомив про трьох загиблих в Чугуєві.
"Сьогодні вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Чугуєву. На жаль, є жертви: 3 людини загинули - двоє чоловіків 60 та 68 років, жінка 70 років. Ще 3 людей медики госпіталізували до лікувальних установ. Зруйнований житловий багатоквартирний будинок, пошкоджені школа, магазин будівельних матеріалів. На місцях влучань працюють всі профільні служби, рятувальники продовжують розбір завалів", - інформує він.
За його інформацією, протягом доби окупанти обстрілювали також Харківський район, зокрема Дергачівську громаду, Ізюмський район. Без постраждалих.
У Харкові за ніч Штаб оборони міста ударів не зафіксував.
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але дійсно, зелені довбойоби не роблять нічого, крім як гавкають.
до речі, на фб на сторінці генштабу написали шось там за Херсон, мовляв, які ви, українці, погані, звинувачуєте владу, і не цінуєте героїв, так там така буча знялася, мільйон гнівних коментів "за кого ви нас маєте".
Тому - на зруйновані українські школи, будинки, та інші об'єкти необхідно руйнувати такі ж об'єкти в росії.
А точнее, почему категорически не бомбят промышленные и военные объекты ?