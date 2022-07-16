Рашисти зранку обстріляли Миколаїв. Під постійними обстрілами і населені пункти області, - ОВА

Росіяни продовжують завдавати ударів по обласному центру та іншим населеним пунктам Миколаївської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Миколаївській ОВА.

"Зранку, 16 липня, орієнтовно о 04:00, ворог вкотре обстріляв Миколаїв. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ОВА, у Миколаївському районі 15 липня, орієнтовно з 09:00 до 10:00 були обстріли в селищі Первомайське Первомайської громади. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та сільськогосподарського призначення. Також зафіксовано влучання в лісосмугу, канал, поля.

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Також, 15 липня, протягом 18:30 - 19:00 зафіксовано обстріли села Лимани Галицинівської громади. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого село залишилося без електро- газопостачання. Також пошкоджено два житлові будинки. На вечір більшій частині абонентів електропостачання відновили.

" У Баштанському районі 15 липня, з 09:30 по 21:00 з певною періодичністю були обстріли у Широківській громаді. Зруйновано один житловий будинок, пошкоджено - три. Двоє поранених. Обстрілів зазнало с. Олександрівка Володимирівської громади. Влучання були переважно по відкритим територіям. Постраждалих немає, у шести приватних будинках частково пошкодженні покрівлі та вікна", - додали у ОВА.

У звіті зазначається, що 16 липня, орієнтовно о 04:00 були обстріли в Інгульській громаді. За попередньою інформацією постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.