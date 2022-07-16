З 6 години ранку ворог обстрілює Сумщину. По Есманьській громаді випущено 4 ракети з літака, є суттєві руйнування, - Живицький
Ворог продовжує обстрілювати територію Сумщини.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Новослобідську громаду вчора о 22 вечора росіяни обстріляли зі ствольної артилерії, зафіксовано 6 прильотів.
"Сьогодні з 6 ранку по Зноб-Новгородській громаді було 12 прильотів з міномету. Білопільська громада. Майже з 8 ранку були прильоти із ствольної артилерії, щонайменше - 12. Есманьська громада: о пів на дев'яту почався мінометний обстріл. Також ворог випустив 4 ракети з літака. Є суттєві руйнування у громаді", - зазначив Живицький.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
5 копійок
показати весь коментар16.07.2022 09:38 Відповісти Мені подобається 1
Urs
показати весь коментар16.07.2022 10:12 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль