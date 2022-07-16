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Новини Війна
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З 6 години ранку ворог обстрілює Сумщину. По Есманьській громаді випущено 4 ракети з літака, є суттєві руйнування, - Живицький

сумщина,обстріл

Ворог продовжує обстрілювати територію Сумщини.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Новослобідську громаду вчора о 22 вечора росіяни обстріляли зі ствольної артилерії, зафіксовано 6 прильотів.

"Сьогодні з 6 ранку по Зноб-Новгородській громаді було 12 прильотів з міномету. Білопільська громада. Майже з 8 ранку були прильоти із ствольної артилерії, щонайменше - 12. Есманьська громада: о пів на дев'яту почався мінометний обстріл. Також ворог випустив 4 ракети з літака. Є суттєві руйнування у громаді", - зазначив Живицький. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одна людина загинула, сім поранені внаслідок обстрілів Сумщини з території РФ, - ОВА. ФОТО

Автор: 

обстріл (28365) ракети (4020) Сумська область (3644) Живицький Дмитро (466)


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Мабуть ідуть перемовини якщо кацапня проявляє таку активність.
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16.07.2022 09:38 Відповісти
эта активность будет все время, пока там не появится ПВО и контрбатарейные радары с L118 с расчетами.
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16.07.2022 10:12 Відповісти
 
 