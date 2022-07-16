G20 не домовиться щодо України через Китай, Індію та Південну Африку, - Reuters

Міністри фінансів країн G20 16 липня, скоріше за все, не зможуть узгодити єдине комюніке щодо війни Росії проти України. На заваді - позиція Китаю, Індії та Південної Африки.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

За словами джерел агентства, війна Росії проти України продовжує розділяти країни G20, тож єдиної позиції голів фінансових відомств не очікується.

Міністр фінансів Сергій Марченко, який виступив на зустрічі віртуально, закликав до "жорсткіших адресних санкцій" проти Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну.

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Західні лідери також закликали покарати Росію, а деякі чиновники сподівалися, що делегати зможуть подолати розбіжності з приводу війни в Україні та зосередитися на економічних проблемах, проте "це виявилося надто складно в нинішніх умовах, коли західні країни ввели суворі санкції проти Росії й звинуватили її у воєнних злочинах в Україні, що Москва заперечує".

Зазначається, що Китай, Індія, Південна Африка та інші країни "реагували стриманіше".

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"Здатність G20 діяти й спілкуватися дуже обмежена війною в Україні, за яку несе повну відповідальність один із членів G20", — сказало джерело в Міністерстві фінансів Франції.