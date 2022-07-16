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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 38 140 осіб, 220 літаків, 188 гелікоптерів, 1677 танків та 3874 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 16 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 38 140 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.07 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 38140 (+140) осіб ліквідовано,

танків - 1677 (+5) од,

бойових броньованих машин - 3874 (+8) од,

артилерійських систем - 846 (+4) од,

РСЗВ  - 247 (+0) од,

засоби ППО  - 109 (+0) од,

літаків - 220 (+0) од,

гелікоптерів - 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 687 (+6),

крилаті ракети  - 162 (+7),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2735 (+4) од,

спеціальна техніка  - 68 (+1).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 38 140 осіб, 220 літаків, 188 гелікоптерів, 1677 танків та 3874 броньованих машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - зазначили у Генштабі. 

Автор: 

армія рф (17302) Генштаб ЗС (6544) ліквідація (3905) знищення (7194) техніка (1824) втрати (4394)


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Купила мама «Хаймарси» - кацапи без ноги.

Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….

Купила мама «MLRS M270» - кацапи без руки.

Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….

Купила мама «F-16» - кацап без голови.

Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….
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16.07.2022 09:56 Відповісти
Кацап без ноги, руки та голови - це дійсно чудова іграшка!
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16.07.2022 13:04 Відповісти
Самовар! А якщо те саме але з головою то самовар зі штучним інтелектом початкового рівня!
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16.07.2022 13:10 Відповісти
Відкрила мама двері - отримала пакет
Яка чудова іграшка собакам на обєд!
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16.07.2022 13:11 Відповісти
фігня якась.
Навіть по тим же літакам: вчора, повідомлялось, одного приземлили; а другий був пошкоджений, хоча втік на свою сторону
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16.07.2022 09:57 Відповісти
це буде у наступному звіті
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16.07.2022 10:18 Відповісти
Утилізація московської орди триває !!!)))
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16.07.2022 09:58 Відповісти
Міністр війни лаптестану https://zn.ua/ukr/UKRAINE/shojhu-dav-vkazivki-armiji-rf-narostiti-diji-na-vsikh-naprjamkakh-v-ukrajini-roszmi.html Сєргєй Шойгу наказав своїй загарбницькій армії наступати на всіх напрямках в Україні, https://t.me/rian_ru/171315 пише російське пропагандистське інформагентство «РИА-новости». Таку вказівку російський міністр виправдовує тим, що нібито хоче «виключити завдання Києвом масованих ударів по цивільній інфраструктурі, мешканцям Донбасу та інших регіонів». При цьому зазначається, що Шойгу проінспектував угруповання військ «Південь» та «Центр», які сьогодні воюють в Україні та вбивають мирних мешканців. Чи в Україні сам Шойгу росЗМІ не повідомляють.
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16.07.2022 10:44 Відповісти
Ну, це приблизно те саме, що і наказ З деокупувати Україну.
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16.07.2022 10:55 Відповісти
 
 