Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 38 140 осіб, 220 літаків, 188 гелікоптерів, 1677 танків та 3874 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 16 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 38 140 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.07 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 38140 (+140) осіб ліквідовано,
танків - 1677 (+5) од,
бойових броньованих машин - 3874 (+8) од,
артилерійських систем - 846 (+4) од,
РСЗВ - 247 (+0) од,
засоби ППО - 109 (+0) од,
літаків - 220 (+0) од,
гелікоптерів - 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 687 (+6),
крилаті ракети - 162 (+7),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2735 (+4) од,
спеціальна техніка - 68 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - зазначили у Генштабі.
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Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….
Купила мама «MLRS M270» - кацапи без руки.
Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….
Купила мама «F-16» - кацап без голови.
Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….
Яка чудова іграшка собакам на обєд!
Навіть по тим же літакам: вчора, повідомлялось, одного приземлили; а другий був пошкоджений, хоча втік на свою сторону