Немає ознак того, що зброя для України пішла кудись, крім боротьби з РФ, - Пентагон

Міноборони США не бачить ознак того, що американська зброя для України пішла ще кудись, крім поля бою проти російських окупантів.

Про це повідомив на брифінгу представник Пентагону, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не відстежуємо зброю. Я маю на увазі, що ми дуже добре знаємо, що українці використовують зброю, яку ми їм надали, і не бачили жодних ознак того, що ця зброя пішла ще кудись, окрім як для боротьби із росіянами", - сказав він.

На уточнююче питання про те, чому в Пентагоні так впевнені в тому, що зброя, яку США передали українцям, перебуває в Україні та використовується проти РФ, чиновник відповів, що "не відслідковувати і не знати, куди йде зброя, це різні речі".

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"Не відслідковувати і не знати, куди йде ця зброя, я думаю, це різні речі, і я маю на увазі, що ми не відстежуємо використання українцями нашої конкретної зброї, але ми також ніде більше не бачимо ознак того, що ця зброя була передана будь-кому, крім ЗСУ", - пояснив він.

За словами представника Міноборони США, Україні вже передали 12 HIMARS. Він зазначив, що українські захисники використовують 8 з них.

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Він додав, що минулого тижня США надали Україні додаткових 155-міліметрових калібрів, які "мають пристойну точність".