УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4105 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 630 35

Немає ознак того, що зброя для України пішла кудись, крім боротьби з РФ, - Пентагон

пентагон

Міноборони США не бачить ознак того, що американська зброя для України пішла ще кудись, крім поля бою проти російських окупантів.

Про це повідомив на брифінгу представник Пентагону, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не відстежуємо зброю. Я маю на увазі, що ми дуже добре знаємо, що українці використовують зброю, яку ми їм надали, і не бачили жодних ознак того, що ця зброя пішла ще кудись, окрім як для боротьби із росіянами", - сказав він.

На уточнююче питання про те, чому в Пентагоні так впевнені в тому, що зброя, яку США передали українцям, перебуває в Україні та використовується проти РФ, чиновник відповів, що "не відслідковувати і не знати, куди йде зброя, це різні речі".

Читайте: Захід надасть ракети для HIMARS, які здатні бити на 300 км, - Резніков

"Не відслідковувати і не знати, куди йде ця зброя, я думаю, це різні речі, і я маю на увазі, що ми не відстежуємо використання українцями нашої конкретної зброї, але ми також ніде більше не бачимо ознак того, що ця зброя була передана будь-кому, крім ЗСУ", - пояснив він.

За словами представника Міноборони США, Україні вже передали 12 HIMARS. Він зазначив, що українські захисники використовують 8 з них.

Також читайте: Україна контролює кожну одиницю озброєння і не допустить його потрапляння до рук терористів, - Залужний

Він додав, що минулого тижня США надали Україні додаткових 155-міліметрових калібрів, які "мають пристойну точність".

Автор: 

зброя (7451) Пентагон (1417) допомога (8328)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
В кацапів знову "что то пашло не так"
показати весь коментар
16.07.2022 10:11
+9
Це справа рук кацапні. Вкидують різні фейки.
показати весь коментар
16.07.2022 10:14
+8
12 на сьогодні, 8 в бою,а також інші на 12 снарядів уже в Україні. Ангари Америки для Америки.
показати весь коментар
16.07.2022 10:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В кацапів знову "что то пашло не так"
показати весь коментар
16.07.2022 10:11 Відповісти
Це справа рук кацапні. Вкидують різні фейки.
показати весь коментар
16.07.2022 10:14 Відповісти
Але порохоботи залюбки їм допомогають, бо у своїй боротьбі з ненавісними зеленими не помічають (скоріш мозок не здатен до передбачень) що діють разом з московитами... Якщо в підсумку цієй кампанії американськой конгресвуменши залюбки підтриманой порохоботами Україна залишиться без західной зброї, то сподіваюсь ви будете задовільни...
показати весь коментар
16.07.2022 13:21 Відповісти
Літаки не літають, кораблі не плавають. Цікаво як Україна може перепродати зброю ?
Через кордони з ЄС ?
Кацапи не в силах навіть про це подумати.
показати весь коментар
16.07.2022 10:27 Відповісти
Можуть тонами продавати "найкращу"кацапську,алеж навіть цього не роблять!
показати весь коментар
16.07.2022 12:20 Відповісти
В США в ангарах тисячи гаубіц, півтисячі HIMARS, а дехто каже що і тисячі..чому нам надають по 4 штуки?
показати весь коментар
16.07.2022 10:18 Відповісти
12 на сьогодні, 8 в бою,а також інші на 12 снарядів уже в Україні. Ангари Америки для Америки.
показати весь коментар
16.07.2022 10:20 Відповісти
Я думаю там важнее сколько к ним боеприпасов дают чем количество самих установок. Один Химарс за сутки может 50 ракет выпустить
показати весь коментар
16.07.2022 10:23 Відповісти
потому что у нас есть татаров и еще некоторое количество прочих калмыков прямо в ОПе
показати весь коментар
16.07.2022 10:24 Відповісти
за Татарова і Єрмака відомо давно. Але вони прямо нічого не кажуть. Деякі американські колишні військові та оглядачі прямо кажуть, що належної підтримки і ніякого ленд лінзу не має. Кажуть що в ангарах в них 2 тисячі(!) HIMARS)) Але для Байдена головне боротьба із Трампом і т.п. У нас щодня гине вилика кільсть мирного населення та військових..Таке враження, що нам надають поштучно HIMARS , щоб ми лише могли трохи зтримувати наступ та не могли наступати,..чекають поки орки захоплять всю Луганщину? чи що? 4 місяці війни..і .в нас до цього часу не має важкої зброї ..не лише в достатній кількості...а іноді і взагалі..
показати весь коментар
16.07.2022 10:34 Відповісти
лендліз почне працювати лише з осені і це наче і не було ніяким секретом і всі про це знають тому не ховсім зрозуміло, що це там за "військові про це кажуть" - це бред, все що ми зараз отримуємо це пакети ДОДАТКОВОЇ допомоги від США та партнерів! в другу світову лендліз почав працювати по пам'яті більш ніж через рік! розкрутити таку махіну це не кальян розкурити.
показати весь коментар
16.07.2022 10:40 Відповісти
це все зрозуміло. Не зрозуміло для чого чекати початку дії ленд лінзу? Чому сам президент не може надати, наприклад 50 HIMARS..замість 8? Нам кров з носу треба починати наступ на Херсонщині до осені.. кожен день гинуть люди, нищиться інфраструктура ...нас очікує дуже важка зима..
показати весь коментар
16.07.2022 10:54 Відповісти
Може тому, що у нас людей ще навчених немає? Чи ти хоч, щоб дали 100 дорогих машин, а там будь-як-буде?!
показати весь коментар
16.07.2022 11:48 Відповісти
це все вже давно розжовано, США не може роззброювати европейські склади на такій кількості, десяток дали інше поставляють з іншого континенту і основна проблема зараз в логістиці. Да і передати одразу 50шт просто неможливо по щелчку пальця, це дуже складно логістично і нереально дорого повітрям, вся сумма виділенної допомоги піде тупо на доставку а не на саме озброєння і тому основна частина пливе морем а це 2 місяці мінімум. Ну і 10 пускових + багато ракет завжди краще ніж 50 пускових без ракет.
показати весь коментар
16.07.2022 16:03 Відповісти
Оооо - уже 2 тысячи himars... через неделю будет 4 тыс....
показати весь коментар
16.07.2022 10:41 Відповісти
Гари Юрий Табах ( російський американець) таке каже,
показати весь коментар
16.07.2022 10:50 Відповісти
Вже писав! Що зезидент натяків НЕ розуміє.
Тому,для натяків береться кожного разу БІЛЬШЕ КОВАДЛО!
Півтора року знадобилося,щоб викрутити с главзебіла підсанкційного агента "жму руку"!
Може захопленя донецької та загибель ще кількох десятков тисяч цивільних громадян,змусить " "підти" Єрмака?
А може й ні.
показати весь коментар
16.07.2022 12:16 Відповісти
Угу, вот так сидят и думают - ага, у них там татаров и елдак, пока они есть, дохните хоть миллионами, но не дадим ничего, а как уберете, сразу ауг в черном море будет. Тут причины другие, скорее всего.
показати весь коментар
16.07.2022 10:36 Відповісти
Вірно. Причини інші, їх цілий комплекс.
1. Бояться кроків ***** у відповідь. Роблять поступове підвищення його больового порогу.
2. Хочуть максимально перемолоти людську силу і техніку кацапів, щоб знизити їх військовий потенціал надовго. При значній загрозі кацапи можуть просто зробити «жест доброї волі», різко припинити війну і зберегти значну частину своєї військової потуги до кращих часів.
3. Переживають за озброєння, яке залишиться в Україні після закінчення бойових дій. Чи не піде воно на чорний ринок?
4. Турбуються про те, щоб Україна не стала монстром з потужною навченою досвідченою армією, накачаною ******** зброєю. Вони ще не впевнені на 100% в зрілості нашого суспільства. Зважують варіант, що у нас на виборах можуть в майбутньому перемогти якісь мудаки, ще гірші за тих, що є, які почнуть ту зброю застосовувати куди не треба. Наприклад, нападуть на Молдову, чи Білорусь, чи підуть Кубань визволяти.
5. Банальна відсутність у нас в армії людей, яких навчили користуватися тою зброєю. І небажання готувати їх більше, ніж треба, з вищеозначених причин.
показати весь коментар
16.07.2022 10:41 Відповісти
Именно! И ничего СОРЕМЕННЕЕ 20-40 летней давности НЕ ДАЮТ!
показати весь коментар
16.07.2022 12:07 Відповісти
М777, ескалібур, смарт та більша частина інших снарядів 155мм теж 20-40 річной давнини? Може краще жувати?
показати весь коментар
16.07.2022 13:24 Відповісти
Вони як кухарі, додають температуру повільно, щоб страва не згоріла і не вибухнула
показати весь коментар
16.07.2022 12:10 Відповісти
Штаты не отслеживают, а знают по количеству дохлых каZZапов и по целеуказаниям.
показати весь коментар
16.07.2022 10:31 Відповісти
Конечно, серьезное оружие под хорошим наблюдением и никуда налево оно не пойдет. Но надо жестко наказывать, если налево будет идти и что-то мелкое. Вплоть до бронежилетов. За такое, по законам военного времени, вплоть до расстрела.
показати весь коментар
16.07.2022 10:34 Відповісти
Воно, звичайно, все під контролем... але, тим не менш, ядерну зброю русскіє у Америки таки вкрали.
показати весь коментар
16.07.2022 10:40 Відповісти
Ты бы еще парусники вспомнил, или драккары...
показати весь коментар
16.07.2022 10:42 Відповісти
Ви собі просто уявіть наскільки Хімарси потужна зброя, що лише тих пару штук вже шороху навели. Страшно яувити що було б якби їх було біля 100 штук, ******** 155 артустановок біля 1000 і танків і літаків ще в достатній кількості. Вони точно не наважуються таку кількість дати, щоб Україна не "захопилась"...
показати весь коментар
16.07.2022 10:48 Відповісти
Можливо,бо ще 5 місяців такої війни,і на раше не залишиться армії.
Захопленя території швабростану,тоді навіть для Таджикістану і Киргизтану, буде питаням політичної порядності,а не військової можливості.
показати весь коментар
16.07.2022 12:04 Відповісти
отож бо воно і є !!! що зброя доходить туди куди треба і б"є того, кого треба...
а от гроші.... гроші навряд...бо дуже багато "спеців" голих-босих поставали мільйонерами...
показати весь коментар
16.07.2022 11:07 Відповісти
Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное
показати весь коментар
16.07.2022 11:47 Відповісти
Звісно! Ця зброя самим потрібна!
А от трофейну москвосвинів,за бажаням,могли дійсно продавати,звинувачуючи рашку!
Танк,САУ,"Тигр",чи може "манцир" або "термінатор"? Потрібні?
показати весь коментар
16.07.2022 11:58 Відповісти
І знову забалакують тему. Пані Вікторія Спартц перш за все підняла питання про контроль над грошима, котрі надає Америка в якості допомоги Україні. І її основний акцент був на тому, що в Україні ОПА перешкоджає цьому контролю. І що Адміністрація іншого президента, вже в США - теж з цього приводу намагається "відморозитися" і відповідає дуже не охоче.
Схоже, що комусь, в обох адмінстраціях просто вигідно "розпилювати" гроші американських платників податків, спекулюючи на темі допомозі Україні (аналогічну історію ми могли спостерігати доречи й в Афганістані). - от власне про це був запит конгресмена від республіканців Вікторії Спартц. А нам тут, що з ОПи, що від "демократичної" адміністрації "затирають" щось про "контроль над зброєю", забалакуючи "тему", аби ми лишень не згадували про американські гроші, котрі нам надають, і котрі використовуються незрозуміло як, і прозорість у використанні котрих не хоче встановити жодна з адміністрацій.
показати весь коментар
16.07.2022 12:00 Відповісти
Все что могли из оружия ВСУ уже продано и передано при Кучме,Ющенко,Януковиче,а импортного вооружения слишком мало,чтобы им приторговывать..,хотя нынешним дельцам при власти особое доверие,таки, отсутствует..
показати весь коментар
16.07.2022 13:39 Відповісти
 
 