Немає ознак того, що зброя для України пішла кудись, крім боротьби з РФ, - Пентагон
Міноборони США не бачить ознак того, що американська зброя для України пішла ще кудись, крім поля бою проти російських окупантів.
Про це повідомив на брифінгу представник Пентагону, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми не відстежуємо зброю. Я маю на увазі, що ми дуже добре знаємо, що українці використовують зброю, яку ми їм надали, і не бачили жодних ознак того, що ця зброя пішла ще кудись, окрім як для боротьби із росіянами", - сказав він.
На уточнююче питання про те, чому в Пентагоні так впевнені в тому, що зброя, яку США передали українцям, перебуває в Україні та використовується проти РФ, чиновник відповів, що "не відслідковувати і не знати, куди йде зброя, це різні речі".
"Не відслідковувати і не знати, куди йде ця зброя, я думаю, це різні речі, і я маю на увазі, що ми не відстежуємо використання українцями нашої конкретної зброї, але ми також ніде більше не бачимо ознак того, що ця зброя була передана будь-кому, крім ЗСУ", - пояснив він.
За словами представника Міноборони США, Україні вже передали 12 HIMARS. Він зазначив, що українські захисники використовують 8 з них.
Він додав, що минулого тижня США надали Україні додаткових 155-міліметрових калібрів, які "мають пристойну точність".
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Через кордони з ЄС ?
Кацапи не в силах навіть про це подумати.
Тому,для натяків береться кожного разу БІЛЬШЕ КОВАДЛО!
Півтора року знадобилося,щоб викрутити с главзебіла підсанкційного агента "жму руку"!
Може захопленя донецької та загибель ще кількох десятков тисяч цивільних громадян,змусить " "підти" Єрмака?
А може й ні.
1. Бояться кроків ***** у відповідь. Роблять поступове підвищення його больового порогу.
2. Хочуть максимально перемолоти людську силу і техніку кацапів, щоб знизити їх військовий потенціал надовго. При значній загрозі кацапи можуть просто зробити «жест доброї волі», різко припинити війну і зберегти значну частину своєї військової потуги до кращих часів.
3. Переживають за озброєння, яке залишиться в Україні після закінчення бойових дій. Чи не піде воно на чорний ринок?
4. Турбуються про те, щоб Україна не стала монстром з потужною навченою досвідченою армією, накачаною ******** зброєю. Вони ще не впевнені на 100% в зрілості нашого суспільства. Зважують варіант, що у нас на виборах можуть в майбутньому перемогти якісь мудаки, ще гірші за тих, що є, які почнуть ту зброю застосовувати куди не треба. Наприклад, нападуть на Молдову, чи Білорусь, чи підуть Кубань визволяти.
5. Банальна відсутність у нас в армії людей, яких навчили користуватися тою зброєю. І небажання готувати їх більше, ніж треба, з вищеозначених причин.
Захопленя території швабростану,тоді навіть для Таджикістану і Киргизтану, буде питаням політичної порядності,а не військової можливості.
а от гроші.... гроші навряд...бо дуже багато "спеців" голих-босих поставали мільйонерами...
А от трофейну москвосвинів,за бажаням,могли дійсно продавати,звинувачуючи рашку!
Танк,САУ,"Тигр",чи може "манцир" або "термінатор"? Потрібні?
Схоже, що комусь, в обох адмінстраціях просто вигідно "розпилювати" гроші американських платників податків, спекулюючи на темі допомозі Україні (аналогічну історію ми могли спостерігати доречи й в Афганістані). - от власне про це був запит конгресмена від республіканців Вікторії Спартц. А нам тут, що з ОПи, що від "демократичної" адміністрації "затирають" щось про "контроль над зброєю", забалакуючи "тему", аби ми лишень не згадували про американські гроші, котрі нам надають, і котрі використовуються незрозуміло як, і прозорість у використанні котрих не хоче встановити жодна з адміністрацій.