"Шойгу дав вказівки щодо подальшого нарощування дій угруповань на всіх операційних напрямках", - Міноборони РФ

Керівник військового відомства Росії Сергій Шойгу наказав російським окупантам активізувати наступ на всіх операційних напрямках.

Відповідний наказ він віддав після інспекції окупаційних угруповань військ "Південь" і "Центр", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони РФ.

"На завершення заслуховування глава російського військового відомства дав необхідні вказівки щодо подальшого нарощування дій угруповань на всіх операційних напрямках з метою виключення можливості київського режиму завдавати масованих ракетних та артилерійських ударів по цивільній інфраструктурі та мешканцях населених пунктів Донбасу та інших регіонів", - йдеться у повідомленні.

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