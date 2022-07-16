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Іран обіцяє не продавати РФ безпілотники та не купувати крадене українське зерно

абдоллахян,абдоллахіян

Іранський міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіян заявив, що Тегеран "продовжує робити все можливе", щоб покласти край війні РФ проти України та розв'язати "українську кризу" політичними засобами.

Його слова після телефонної розмови 15 липня з українським колегою Дмитром Кулебою опублікувало МЗС Ірану, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Я сказав міністру закордонних справ України, що основна позиція Ірану полягає у протидії війні в усьому світі. <...> Щодо України, як ми заявляли з самого початку кризи, ми хочемо, щоб питання вирішувалися політичним шляхом", – заявив Абдоллахіян.

За його словами, політика Ірану "також відповідає цьому принципу, і ми проти будь-яких дій, що ведуть до продовження та ескалації конфліктів".

Читайте: Делегація РФ кілька разів їздила в Іран оглядати бойові безпілотники, - CNN

Міністр назвав "безпідставними" звинувачення Джейка Саллівана, радника президента США з нацбезпеки, про те, що Іран нібито скоро передасть Росії безпілотники для війни проти України. Абдоллахіян запевнив – ці заяви нібито мають пропагандистські підґрунтя під час візиту Джо Байдена на Близький Схід.

Глава МЗС Ірану заявив, що Кулеба начебто сказав йому: Тегеран і Київ "не повинні дозволяти звинуваченням з боку інших завдавати шкоди їхнім відносинам". Іранський чиновник зазначив, що Тегеран "готовий до всебічного розширення зв'язків з Києвом, особливо в економічній та сільськогосподарській сферах".

Також читайте: Іран не продавав РФ безпілотники, - Тегеран

Абдоллахіян повідомив, що Кулеба "знову запросив мене відвідати Україну".

Нагадаємо, напередодні Кулеба поінформував, що у розмові підкреслив позицію України: Росія ні від кого не повинна отримувати жодної військової допомоги.

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безпілотник (4133) зерно (3119) Іран (2022) дрони (4662)


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Топ коментарі
+14
Простите, этот тот самый Иран который обещал компенсировать родственникам погибших в сбитом самолёте, которые до последнего отмазывались от сбития, или какой то другой?
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16.07.2022 11:29
+14
«Іран обіцяє» - далі можна не читати.
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16.07.2022 11:30
+5
Китай теж "обіцяє " багато.....
Й ***** "обіцяльщик" ще той.
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16.07.2022 11:33
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Простите, этот тот самый Иран который обещал компенсировать родственникам погибших в сбитом самолёте, которые до последнего отмазывались от сбития, или какой то другой?
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16.07.2022 11:29 Відповісти
Что значит до последнего отмазывались? Менее чем за сутки они взяли вину на себя, вполне приличное время реакции бюрократичнской системы. От выплат они тоже ге отказывались, возможно уже и выплатили
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16.07.2022 12:30 Відповісти
«Іран обіцяє» - далі можна не читати.
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16.07.2022 11:30 Відповісти
Ето очень легко скоро мы проверим.
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16.07.2022 11:31 Відповісти
обіцяє не обіцяє а нам шо від того -- треба воювати
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16.07.2022 11:32 Відповісти
Китай теж "обіцяє " багато.....
Й ***** "обіцяльщик" ще той.
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16.07.2022 11:33 Відповісти
восток дело тонкое... Иран - непредсказуемое...
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16.07.2022 11:47 Відповісти
тысяча и вторая ночь дополнилась новой сказкой.
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16.07.2022 11:49 Відповісти
США безпідставно нікого незвинувачують,бреше оцей азієць.
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16.07.2022 11:48 Відповісти
Особливо Ірак в володінні хімзброєю.
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16.07.2022 12:26 Відповісти
Посмотрим на детальки сбитых беспилотников и проверим
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16.07.2022 11:54 Відповісти
Цим чолвікам можна вірити,на відміну від усіх інших,які -ось тут війна,а ось тут гешефт.
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16.07.2022 11:58 Відповісти
После "украинский кризис" можно дальше не читать...
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16.07.2022 12:00 Відповісти
Обещают не покупать зерно и не продавать беспилотники. Хитрые цыгане будут менять беспилотники на зерно.
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16.07.2022 12:01 Відповісти
Иран уже обучает кацапов в Сирии как использовать эти дроны. Персы не лучше кацапов.
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16.07.2022 12:03 Відповісти
Слюшай, мамой клянусь, да
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16.07.2022 12:05 Відповісти
Іранський міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіян схожий на нашого Яроша.. чи не родич?
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16.07.2022 12:19 Відповісти
Дякую.
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16.07.2022 12:36 Відповісти
иран корифан рашки,его обещания не стоят и плевка!
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16.07.2022 12:39 Відповісти
Віримо тобі юдей,як нікому,це ж іранці паРаші технології бпла продали та завод збудували,чи твій Ісраїль вонючий?
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16.07.2022 13:26 Відповісти
Іран надасть росії сотні безпілотників для війни в Україні: розвідка США
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16.07.2022 12:55 Відповісти
Іран обіцяє не продавати РФ безпілотники та не купувати крадене українське зерно

Як ******** казати покійний татко, "зарікалась свиня гімна не їсти!"
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16.07.2022 15:20 Відповісти
"Іран може запропонувати бойові безпілотники Shahed-129 і Saegheh, які є нічим іншим, як краденими копіями американських розробок MQ-1B Predator та RQ-170 Sentinel, в арсеналі іранців є безпілотники з дальністю польотів до 1000 кілометрів, здатні нести боєголовки вагою до 200 кілограмів."
DW
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16.07.2022 20:11 Відповісти
 
 