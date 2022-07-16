Іран обіцяє не продавати РФ безпілотники та не купувати крадене українське зерно

Іранський міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіян заявив, що Тегеран "продовжує робити все можливе", щоб покласти край війні РФ проти України та розв'язати "українську кризу" політичними засобами.

Його слова після телефонної розмови 15 липня з українським колегою Дмитром Кулебою опублікувало МЗС Ірану, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Я сказав міністру закордонних справ України, що основна позиція Ірану полягає у протидії війні в усьому світі. <...> Щодо України, як ми заявляли з самого початку кризи, ми хочемо, щоб питання вирішувалися політичним шляхом", – заявив Абдоллахіян.

За його словами, політика Ірану "також відповідає цьому принципу, і ми проти будь-яких дій, що ведуть до продовження та ескалації конфліктів".

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Міністр назвав "безпідставними" звинувачення Джейка Саллівана, радника президента США з нацбезпеки, про те, що Іран нібито скоро передасть Росії безпілотники для війни проти України. Абдоллахіян запевнив – ці заяви нібито мають пропагандистські підґрунтя під час візиту Джо Байдена на Близький Схід.

Глава МЗС Ірану заявив, що Кулеба начебто сказав йому: Тегеран і Київ "не повинні дозволяти звинуваченням з боку інших завдавати шкоди їхнім відносинам". Іранський чиновник зазначив, що Тегеран "готовий до всебічного розширення зв'язків з Києвом, особливо в економічній та сільськогосподарській сферах".

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Абдоллахіян повідомив, що Кулеба "знову запросив мене відвідати Україну".

Нагадаємо, напередодні Кулеба поінформував, що у розмові підкреслив позицію України: Росія ні від кого не повинна отримувати жодної військової допомоги.