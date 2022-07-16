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Політична криза в Італії ставить під загрозу поставки зброї Україні, - глава МЗС Італії Ді Майо

майо

Безлад, що охопив уряд Маріо Драгі, загрожує позбавити Україну життєво важливої військової підтримки в її боротьбі з Росією.

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо сказав у телефонному інтерв’ю Politico.

Луїджі Ді Майо звинуватив критиків Драгі в тому, що вони виконують роботу президента Росії Володимира Путіна, і виступив із пристрасним закликом до політичних партій не валити уряд під час голосування за недовіру наступного тижня в італійському парламенті.

"Росіяни прямо зараз святкують те, що домоглися падіння ще одного західного уряду", - сказав Ді Майо.

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"Тепер я сумніваюся, що ми можемо надіслати зброю [в Україну]. Це одна з багатьох серйозних проблем", - додав він.

Якщо уряд розвалиться, він продовжуватиме виконувати обов’язки з обмеженими повноваженнями до виборів, сказав міністр. Це може призвести до паралічу, оскільки в уряду не буде повноважень продовжувати озброювати Україну, допомагати сім’ям із кризою вартості життя або підписувати нові газові угоди для створення запасів у випадку, якщо Росія перекриє крани, попередив Ді Майо.

"Якщо уряд впаде в середу, ми не матимемо повноважень підписувати будь-які нові енергетичні контракти, і це серйозно, тому що ми прямуємо до зими", - сказав міністр.

Ді Майо сказав, що Драгі є одним із найбільш жорстких західних лідерів, які протистоять Путіну. Оскільки Італія є ключовим членом західного альянсу, який протистоїть вторгненню Росії в Україну, Драгі був одним із перших, хто запропонував жорсткі санкції та заморожування російських валютних резервів, а також підтримав кандидатство України в ЄС.

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Раніше Ді Майо очолював "Рух 5 зірок", але місяць тому покинув партію через сварку через відправку зброї в Україну. Він звинуватив нинішнього лідера партії та колишнього прем’єр-міністра Джузеппе Конте в допомозі Путіну.

"Неймовірна річ полягає в тому, що експрем’єр-міністр атакує Драгі, допомагаючи пропаганді Путіна та автократії над демократією", - сказав Ді Майо.

Нагадаємо, 14 липня прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі повідомив, що йде з посади. На його думку, італійський уряд більше не має підтримки в парламенті і не має умов для ефективної роботи.

Президент Італії Серджо Маттарелла не прийняв відставку прем'єра.

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Автор: 

Італія (1567) зброя (7451) Луїджі Ді Майо (32) Драгі Маріо (60)


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Топ коментарі
+6
***** буде задоволене...
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16.07.2022 12:25
+5
Так воно і є першоджерело всіх "криз".
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16.07.2022 12:32
+4
Йо-Майо!
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16.07.2022 12:25
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Йо-Майо!
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16.07.2022 12:25 Відповісти
***** буде задоволене...
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16.07.2022 12:25 Відповісти
Так воно і є першоджерело всіх "криз".
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16.07.2022 12:32 Відповісти
***** звалило Джонсона, а тепер взялось за макаронників.
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16.07.2022 12:33 Відповісти
Україна багато зброї від Італії отримала?
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16.07.2022 13:18 Відповісти
Надурняк - небагато. Але закупили - пристойно. До речі, щоб купити - потрібен дозвіл від уряду; бо зброя - це не газ чи нафта, підпадає окремому регулюванню.
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17.07.2022 14:31 Відповісти
Англия, теперь Италия, я сильно сомневаюсь что время работает на нас =(
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16.07.2022 14:28 Відповісти
‼️‼️Просто это все подтверждает О ВНЕДРЕНИИ агентов фсб в парламенты и правительства всех стран .
службам безпеки этих стран надо бы проверить всех смутьянов и их родню на коррупцию - счета в банках , покупки, поездки, обучение детей , И общение с друзьями , переписку
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16.07.2022 14:57 Відповісти
Tam use tze takym korinnyam proroslo,scho tyagaty- ne peretyagaty. Ne odyn rik treba...
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16.07.2022 15:07 Відповісти
Нам загрожує відміна поставок Моцарелли важких калібрів або далекобійних спагетті?
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16.07.2022 15:41 Відповісти
на мою думку криза в уряді створена штучно, щоб не поставляти зброю
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16.07.2022 20:58 Відповісти
Якщо вони настільки нелалекі, що навіть не можуть знайти канали фінансування московією тих професійних "критиків", то про що розмова? Находите канали фінансування, показуєте хто кому за що платив і все стає на свої місця.
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17.07.2022 11:58 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/3694 Петро Порошенко :
"Я дякую італійському уряду, прем'єр-міністру Маріо Драґі, який прийняв дуже важливе рішення щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС та про надання нам зброї. Та найперше я дякую українським військовим, які кожен день боронять Україну.
Якщо ви коли-небудь бачили Rolls-Royce в світі броньованої техніки - то це бронемашини MLS SHIELD - нова техніка НАТО. Ці бронемашини зроблені на бойовому шасі, мають посилений бронезахист та можуть бути доукомплектовані озброєнням, яке є в розпорядженні ЗСУ. Тут круте все: тепловізійна система, лазерні далекоміри, автоматична коробка, броньовані двері, кондиціонер, навіть usb socket для того, щоб працювати із системами комунікації. Так, ми з вами, подолавши усі випробування, отримали італійську броню для українських воїнів.

І як же це вчасно! Саме зараз нашим військовим потрібно багато броні. Від цього залежить, як швидко і вдало наша армія зможе провести контрнаступ і викинути ворога з України. Коли це відбудеться, залежить від кожного з нас.
Тому ми з вами зібрали кошти для ГО «Справа Громад» на 11 бронемашини MLS SHIELD, половину з яких доклали ми з Мариною та «Фондом Порошенка». І я дякую кожному, хто зробив усе можливе, щоб ця бронетехніка якнайшвидше потрапила до України. Зокрема, ми плануємо передати їх на озброєння десантно-штурмових військ для безпосередньої участі в контрнаступі".

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17.07.2022 12:58 Відповісти
 
 