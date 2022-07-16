Політична криза в Італії ставить під загрозу поставки зброї Україні, - глава МЗС Італії Ді Майо

Безлад, що охопив уряд Маріо Драгі, загрожує позбавити Україну життєво важливої військової підтримки в її боротьбі з Росією.

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо сказав у телефонному інтерв’ю Politico.

Луїджі Ді Майо звинуватив критиків Драгі в тому, що вони виконують роботу президента Росії Володимира Путіна, і виступив із пристрасним закликом до політичних партій не валити уряд під час голосування за недовіру наступного тижня в італійському парламенті.

"Росіяни прямо зараз святкують те, що домоглися падіння ще одного західного уряду", - сказав Ді Майо.

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"Тепер я сумніваюся, що ми можемо надіслати зброю [в Україну]. Це одна з багатьох серйозних проблем", - додав він.

Якщо уряд розвалиться, він продовжуватиме виконувати обов’язки з обмеженими повноваженнями до виборів, сказав міністр. Це може призвести до паралічу, оскільки в уряду не буде повноважень продовжувати озброювати Україну, допомагати сім’ям із кризою вартості життя або підписувати нові газові угоди для створення запасів у випадку, якщо Росія перекриє крани, попередив Ді Майо.

"Якщо уряд впаде в середу, ми не матимемо повноважень підписувати будь-які нові енергетичні контракти, і це серйозно, тому що ми прямуємо до зими", - сказав міністр.

Ді Майо сказав, що Драгі є одним із найбільш жорстких західних лідерів, які протистоять Путіну. Оскільки Італія є ключовим членом західного альянсу, який протистоїть вторгненню Росії в Україну, Драгі був одним із перших, хто запропонував жорсткі санкції та заморожування російських валютних резервів, а також підтримав кандидатство України в ЄС.

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Раніше Ді Майо очолював "Рух 5 зірок", але місяць тому покинув партію через сварку через відправку зброї в Україну. Він звинуватив нинішнього лідера партії та колишнього прем’єр-міністра Джузеппе Конте в допомозі Путіну.

"Неймовірна річ полягає в тому, що експрем’єр-міністр атакує Драгі, допомагаючи пропаганді Путіна та автократії над демократією", - сказав Ді Майо.

Нагадаємо, 14 липня прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі повідомив, що йде з посади. На його думку, італійський уряд більше не має підтримки в парламенті і не має умов для ефективної роботи.

Президент Італії Серджо Маттарелла не прийняв відставку прем'єра.

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