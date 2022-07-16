Політична криза в Італії ставить під загрозу поставки зброї Україні, - глава МЗС Італії Ді Майо
Безлад, що охопив уряд Маріо Драгі, загрожує позбавити Україну життєво важливої військової підтримки в її боротьбі з Росією.
Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо сказав у телефонному інтерв’ю Politico.
Луїджі Ді Майо звинуватив критиків Драгі в тому, що вони виконують роботу президента Росії Володимира Путіна, і виступив із пристрасним закликом до політичних партій не валити уряд під час голосування за недовіру наступного тижня в італійському парламенті.
"Росіяни прямо зараз святкують те, що домоглися падіння ще одного західного уряду", - сказав Ді Майо.
"Тепер я сумніваюся, що ми можемо надіслати зброю [в Україну]. Це одна з багатьох серйозних проблем", - додав він.
Якщо уряд розвалиться, він продовжуватиме виконувати обов’язки з обмеженими повноваженнями до виборів, сказав міністр. Це може призвести до паралічу, оскільки в уряду не буде повноважень продовжувати озброювати Україну, допомагати сім’ям із кризою вартості життя або підписувати нові газові угоди для створення запасів у випадку, якщо Росія перекриє крани, попередив Ді Майо.
"Якщо уряд впаде в середу, ми не матимемо повноважень підписувати будь-які нові енергетичні контракти, і це серйозно, тому що ми прямуємо до зими", - сказав міністр.
Ді Майо сказав, що Драгі є одним із найбільш жорстких західних лідерів, які протистоять Путіну. Оскільки Італія є ключовим членом західного альянсу, який протистоїть вторгненню Росії в Україну, Драгі був одним із перших, хто запропонував жорсткі санкції та заморожування російських валютних резервів, а також підтримав кандидатство України в ЄС.
Раніше Ді Майо очолював "Рух 5 зірок", але місяць тому покинув партію через сварку через відправку зброї в Україну. Він звинуватив нинішнього лідера партії та колишнього прем’єр-міністра Джузеппе Конте в допомозі Путіну.
"Неймовірна річ полягає в тому, що експрем’єр-міністр атакує Драгі, допомагаючи пропаганді Путіна та автократії над демократією", - сказав Ді Майо.
Нагадаємо, 14 липня прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі повідомив, що йде з посади. На його думку, італійський уряд більше не має підтримки в парламенті і не має умов для ефективної роботи.
Президент Італії Серджо Маттарелла не прийняв відставку прем'єра.
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"Я дякую італійському уряду, прем'єр-міністру Маріо Драґі, який прийняв дуже важливе рішення щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС та про надання нам зброї. Та найперше я дякую українським військовим, які кожен день боронять Україну.
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І як же це вчасно! Саме зараз нашим військовим потрібно багато броні. Від цього залежить, як швидко і вдало наша армія зможе провести контрнаступ і викинути ворога з України. Коли це відбудеться, залежить від кожного з нас.
Тому ми з вами зібрали кошти для ГО «Справа Громад» на 11 бронемашини MLS SHIELD, половину з яких доклали ми з Мариною та «Фондом Порошенка». І я дякую кожному, хто зробив усе можливе, щоб ця бронетехніка якнайшвидше потрапила до України. Зокрема, ми плануємо передати їх на озброєння десантно-штурмових військ для безпосередньої участі в контрнаступі".
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