Офіс генпрокурора розмістив, а потім видалив оголошення про засідання комісії з обрання голови САП, - Шабунін. СКРІНШОТ

Голова комісії Коваль та "найгірша частина ОП" продовжують перешкоджати обранню керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Він звернув увагу на те, що напередодні на сайті Офісу генпрокурора з'явилося оголошення про заплановане на 19 липня засідання конкурсної комісії з обрання керівника САП. Але невдовзі воно зникло.

"Це оголошення, як ви розумієте, встигли побачити не лише ми, а й міжнародні партнери", - пише Шабунін.

Він звертає увагу, що цього тижня посли G7 вже нагадували владі про необхідність провести конкурс та повторювали, що це - найпростіша вимога на шляху України до ЄС.

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"Але найгірша частина ОП (і голова комісії Коваль) й далі продовжують робити з України посміховисько", - твердить Шабунін.

Він додав, що навіть якщо оголошення знову з’явиться, це ще не означає, що засідання відбудеться.

"В ОП залишається кілька сценаріїв, як далі підривати процес і ганьбити нас на весь світ. Наприклад, раніше апеляційний суд анонсував, що прийме своє рішення у справі до 18 липня", - додав Шабунін.

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