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Офіс генпрокурора розмістив, а потім видалив оголошення про засідання комісії з обрання голови САП, - Шабунін. СКРІНШОТ

виталий,шабунин

Голова комісії Коваль та "найгірша частина ОП" продовжують перешкоджати обранню керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Він звернув увагу на те, що напередодні на сайті Офісу генпрокурора з'явилося оголошення про заплановане на 19 липня засідання конкурсної комісії з обрання керівника САП. Але невдовзі воно зникло.

"Це оголошення, як ви розумієте, встигли побачити не лише ми, а й міжнародні партнери", - пише Шабунін.

Він звертає увагу, що цього тижня посли G7 вже нагадували владі про необхідність провести конкурс та повторювали, що це - найпростіша вимога на шляху України до ЄС.

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"Але найгірша частина ОП (і голова комісії Коваль) й далі продовжують робити з України посміховисько", - твердить Шабунін.

Він додав, що навіть якщо оголошення знову з’явиться, це ще не означає, що засідання відбудеться.

"В ОП залишається кілька сценаріїв, як далі підривати процес і ганьбити нас на весь світ. Наприклад, раніше апеляційний суд анонсував, що прийме своє рішення у справі до 18 липня", - додав Шабунін.

Також читайте: ЄС може забрати в України кандидатство на членство в ЄС, якщо ОП блокуватиме призначення керівника САП, - Шабунін

Офіс генпрокурора розмістив, а потім видалив оголошення про засідання комісії з обрання голови САП, - Шабунін 01
Офіс генпрокурора розмістив, а потім видалив оголошення про засідання комісії з обрання голови САП, - Шабунін 02

Автор: 

конкурс (1286) Шабунін Віталій (534) САП (2212) Офіс Генпрокурора (3245)


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Топ коментарі
+74
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16.07.2022 12:46
+61
Зелений поц зателефонував до ОГПУ і наказав видалити. Ще не на часі.
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16.07.2022 12:42
+48
і в чому Вікторія Спартц неправа?
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16.07.2022 12:56
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Зелений поц зателефонував до ОГПУ і наказав видалити. Ще не на часі.
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16.07.2022 12:42 Відповісти
Ні, Янелох не міг дзвонити, сам він без понятія а Дєрмак не тривожить "тело" по дрібницях.
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16.07.2022 16:51 Відповісти
Як же ж воно Дістало! Так можуть себе вести тільки люті вороги українського народу і української держави! Всім же ж обіцяли ...!!, Держави , уряди , народи світу, які допомагають нам у війні проти ворога,заявами своїх послів вимагають, а ці виродки знущаються???! І кари не бояться, ,стерво собаче, щоб вас Бог скарав! Патріоти де ж ВИ??!
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16.07.2022 21:52 Відповісти
Уже деребанить не чего,все разхерячили
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16.07.2022 12:43 Відповісти
А допомогу бюджету?!!
Хочуть 5+,щоб вкрасти 3.5+,тому дають 1.5-1.7 .
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16.07.2022 13:07 Відповісти
Кого ще дивують дії цих клоунів?
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16.07.2022 12:44 Відповісти
Для "клоунів", у них дуже гарно вийшло роздерибанити країну під "0", та побудувати дороги, для наступу кацапів.
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16.07.2022 12:58 Відповісти
Найгірша частина.... а там є найкраща???? Це як лайно у відрі. Що зверху, що знизу. Вони не хтять ні перемоги, ні вільної і незалежної України. У них дерибан і змитися
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16.07.2022 12:45 Відповісти
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16.07.2022 12:46 Відповісти
Правильно казати "неадекватиня"
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16.07.2022 13:20 Відповісти
Не треба нехтувати фемінітивами=)
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16.07.2022 13:49 Відповісти
я ледь щелепу не вивихнув,коли спробував то вимовити зразу)))
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16.07.2022 22:36 Відповісти
Бєня дав піз.....лєй за самоуправство на його заводі "офіс прєціндента"!
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16.07.2022 12:47 Відповісти
шабунь, а розкажи-но який поганий-препоганий Порошенко.
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16.07.2022 12:49 Відповісти
Гальмували реформи всі президенти, може тобі чиєсь гівно смачніше. Шабунін побить свою роботу на своєму місці і робить непогано, дай бог кожному, але владним дуполизам завжди "в усьому винні активісти".
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17.07.2022 01:05 Відповісти
думал ли четыре года назад недолугий виталик, когда скакал в костюме вареного омара, шо будет така *****....
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16.07.2022 12:53 Відповісти
і в чому Вікторія Спартц неправа?
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16.07.2022 12:56 Відповісти
В тому що говорить правду і вимагає підзвітності по витраті грошей американський платників податків.
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16.07.2022 13:01 Відповісти
у Зеленского нет лица.. он его потерял..
а, скорее всего, своего у него никогда и не было.. закомплексованный, мстительный, брехливый, маленький лицедей с набором масок, кумир недалёких людей..(
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16.07.2022 13:05 Відповісти
в 2004-ом его нанял медведчук для программы "серпом по яйцам".
Никто не помнит, и это беда населения, которое в беспамятстве с реуклярным упорством прётся на избирательные участки.
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16.07.2022 13:26 Відповісти
Які його обрали під рохканя "Аби не Порох!"
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16.07.2022 13:10 Відповісти
"Кто мы в этой жизни - менестрели,
Чьим гитарам чужды пасторали."(с)
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16.07.2022 15:51 Відповісти
"Як цікаво перечитувати заголовки новин за лютий (гортаю архів "Новинарні" за кожен день, не питайте навіщо).
Уже зрозуміло, що питання було лише в даті.
Але за дев'ять днів до вторгнення Зеленський усе ще каже, що якщо більше грошей виділяти на армію, то не залишиться грошей на дороги (тому хай розкошелюються західні партнери).
Це вже через тиждень після топ-заяви Залужного і Резнікова про "велкам ту хелл, вас тут усіх убиватумуть, швайнехунди", після прямого виступу Байдена і Саллівана із попередженням про вторгнення, після сепарських загальної мобілізації і евакуації в Ростовську область, після підтягування нових військ РФ до кордонів замість відведення, після понтонів на кордоні, припинення польотів західних авіакомпаній і т.д.
І ось моє улюблене: "Офіс президента "в ручному режимі" забороняє органам влади поширювати брошуру виживання "У випадку надзвичайної ситуації або війни", розроблену Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП... Мотивують тим, що вона "може спричинити паніку".
До речі, перед тим, 13 лютого, Ганна Маляр каже: "Станом на сьогодні ми не фіксуємо створення ударних груп".
І тоді ж твіттер Міноборони Великої Британії з посиланням на розвідку видає мапу зі стрілочками російських ударів, які от-от очікуються.
А 20 лютого: "Міністр оборони України Олексій Резніков вважає недоречними розмови про те, що повномасштабний напад Росії на Україну може бути "завтра-післязавтра", адже ЗС РФ не сформували ударного угруповання".
А ось 21 лютого: "Росія не має такого контингенту в Білорусі, щоб напасти на Київ, - Резніков".
Я досі не розумію, що це було з боку нашої розвідки, нашого МОУ і Верховного Головнокомандувача. Чи сліпа віра, що дивовижним чином справдиться той щасливий сценарій, імовірність якого 2%, і Путін відведе війська, або все обмежиться Донбасом? Чи таки була усвідомлена неминучість великої війни, але вважалося, що армія якось готується, а люди хай ще кілька днів поживуть у мирі, а там якось по ходу розберемося?
Але ж зрештою отримали і війну, і паніку, і збитки економіці, і.
До речі, якщо хто забув - спеціальна операція рсн називається "Бросок мангуста".
Промахнувся мангуст. Загруз."
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16.07.2022 13:09 Відповісти
Дякуємо! Дуже дякуємо зезиденту з підтанцьовкою!
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16.07.2022 13:12 Відповісти
Ну так им похрен. Они же не пострадали. Теперь публично льют слезы за погибшими, выставляя себя героями и облизываяся на распил денег.
Главный кто выиграл от войны это шайка у власти. Зеленский не смог бы выступать везде и ему бы не хлопали и не слушали. Это для него важнее всего. Деньги бы не текли потоком в разворованный бюджет. А люди померли? Так не на часи и вообще ты не за Украину и враг, если критикуешь их.
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16.07.2022 13:18 Відповісти
Хочуть наї-ти Україну та Захід але в підсумку наї-ть цим цирком тільки себе
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16.07.2022 13:10 Відповісти
З призначеня,а не обраня!
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16.07.2022 13:14 Відповісти
На конкурсі обрали і тепер мають призначити, але дивлячись на цей цирк хочеться лише виялатися.
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16.07.2022 13:28 Відповісти
Суки...
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16.07.2022 13:24 Відповісти
Єрмак перемагає лендліз…
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16.07.2022 13:26 Відповісти
Нащо нам лендліз якщо ми маємо Єрмака ?
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16.07.2022 15:02 Відповісти
Шибунин таки не понял, что это написали специально в стиле Остапа Бендера, "Грузите апельсины бочками тчк.Братья Карамазовы тчк." Или Аркаши Райкина: колеса выслали, встречайте,Сидорова наказали. Обычная дурочка. шас будут возмущаться, писать письма пройдет еще месяц и так будет продолжаться до строка гнусавого. Все украинские прохвосты просто будут смеяться с ОПы и Ермака с Татаровым, мол сами себя посадили. Будут касовать конкурс через суд, там портковские плотно сидят.
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16.07.2022 13:26 Відповісти
Зеленые *****, сколько вы будете издеваться над народом, когда столько людей гибнет за Украину?
Остается только выносить Ермака-Татарова вперед ногами из власти, величайшему гению современности похер, что они сдают страну врагу.
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16.07.2022 14:25 Відповісти
Треш з назначенням голови САП продовжуеться....
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16.07.2022 14:39 Відповісти
Дерьмак, но отвечать все-равно клоуну
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16.07.2022 14:51 Відповісти
Зайвий раз переконуєшся, у правоті тверджень конгресвумен Спартц на адресу зеленого гадючника на Банковій. Брехливі за суттю та хамські за формою, смердючі коментарі представників зеленої плісняви, які звили гадюче кубло у ОП та чергова спроба фальсифікації вибору глави САП, вказує, що вона потрапила в ціль.
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16.07.2022 14:51 Відповісти
А якщо називати речі своїми іменами, то вина цілком і повністю лежить на Зеленському, який називається чомусь гарантом.
Поки що він гарантував послаблення оборонної міці країни і сваволю свого ОП!
Наслідки пожинаємо!
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16.07.2022 14:56 Відповісти
"Но худшая часть ОП (и глава комиссии Коваль) и дальше продолжают делать из Украины посмешище полное у*бище "
Потому что это и есть задание дерьмаку от лубянки. на которое Оманом повязан зеля.
Задача дермОПы оставить Украину 1 на 1 с х**лом...
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16.07.2022 15:11 Відповісти
Под руководством предателя , даже львы проиграют баранам!
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16.07.2022 15:35 Відповісти
"найгірша частина ОП". А где он там ещё лучшую нашёл???
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16.07.2022 15:55 Відповісти
розмістив, а потім видалив

Ге ж...
То така забавка - "сматры, дэвачка: кукалка ест - кукалка нэт!" (с)
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16.07.2022 16:29 Відповісти
Яка ганьба нашій владі. Як бояться вони незалежної судової системи, коли не можна буде безкарно красти.
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16.07.2022 17:23 Відповісти
Ну куди мітить шабунін зрозуміло, біда в тому що погані йдуть, а на їх місце в основному приходять такі ж або ще гірші.
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16.07.2022 17:40 Відповісти
Справжній господар слова: «Слово дав, слово забрав».
Як казав один неЛох «я нікому нічего нє должен!»
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16.07.2022 18:20 Відповісти
Здається мені що коли вбють ЗЕублюдка багто українців будуть по справжньому раді ))))) І я також!!
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16.07.2022 19:03 Відповісти
Тобі у СБУ точно зрадіють.
Чекай.
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16.07.2022 21:25 Відповісти
Если не играют значит есть кандидат или желание Евросоюза, мутят наши, не согласны...
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16.07.2022 20:08 Відповісти
Цирк продолжается. Главное не результат, главное - создать видимость работы и усилий. А потом такие: ,,Ну не смогла я, не смогла"
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16.07.2022 20:48 Відповісти
Взагалі не розумію! В чому проблема призначити вже цього прокурора?!? А взагалі, треба зараз засередитись на перемозі а не на призначеннях, бо зараз цього ворог тільки і хоче, розхитати владу а потім нас знищити! Не ведіться люди! Так вже не раз Україна програвала, не на полі бою а в наслідок внутрішніх розбірок!
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16.07.2022 21:12 Відповісти
Після слів "взагалі не розумію" не треба намагатися вказувати, що треба робити, бо нікого не цікавить марення людини, яка не розуміє елементарних речей.
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17.07.2022 01:23 Відповісти
Слова"взагалі не розумію" відносяться до того що це все настільки елементарно(призначення голови САП) що я не розумію за чим затримка! А також до того що зараз важливіші речі є ніж чубитись за якісь призначення! Якщо ви цього не розуміете то вам тільки поспівчувати можна
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19.07.2022 18:43 Відповісти
Те з якою впертістю ВЛАДА продовжує блокувати це питання,ще раз ********* на думку:"А чого вони так БОЯТЬСЯ призначення НЕ ЗАЛЕЖНОЇ від ОПУ людини,на цю посаду?Мабудь є чого боятися?"А після того,як шабунін,та всі інші,сидів мовчки,коли під прикриттям АВОБАРИЖНОГО закону,вирішувались особисті питання з авто за рахунок ДЕРЖАВИ,ставить питання до нього самого.
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17.07.2022 08:46 Відповісти
Хто Україні буде поставляти зброю, коли в ОП сидять російські агенти?
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17.07.2022 09:46 Відповісти
 
 