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Новини Війна
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Ситуація в районі Придністров'я стабільна, кордони щільно захищені, - Сили оборони

придністров'я

Ситуація в районі Придністров'я є абсолютно стабільною і знаходиться під контролем Сил оборони України.

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк під час інформаційного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Що стосується Придністров'я, тут ситуація абсолютно стабільна і під контролем Сил оборони, оскільки наші кордони щільно захищені, організована оборона на цьому напрямку, не дає шансів окупантам навіть спробувати просунутись на цьому напрямку", - сказала вона.

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Автор: 

кордон (4756) оборона (4776) Придністров’я (474)


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Мона іти на шашлики.
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16.07.2022 12:45 Відповісти
Надо уже сейчас решить с Санду, что как только парашные вояки будут вышвырнуты из Украины, раздавить приднестровский клоповник с 2-х сторон и вернуть эти земли Молдове.
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16.07.2022 12:46 Відповісти
Почему ПМР еще существует? Мало мобилизировали, мы молдованям поможем закончить с рашистским проэктом
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16.07.2022 12:58 Відповісти
Майя Санду як і проєврлпейські сили в Молдові загалом не дуже хочуть повертати цей клоповник.
На останніх виборах Санду перемогла 58% на 42%.
Якщо до 3 млн. правобережної Молдови додасться 500 тис. лівобережної, то наступні пару десятиліть в РМ будуть перемогати проросійські сили.
Треба інший план.
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16.07.2022 12:59 Відповісти
Tze ne vazhlyvo to scho naselennya PMR I tak golosue na vyborah u Moldovi.. tomu I rahunok takyy. Treba povertaty tzyu terytoriy i vymykaty mordors'ke TB. Todi i rahunok na nastupnuh vyborah bude inshim
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16.07.2022 15:02 Відповісти
Не знаю есть ли в их планах нападать силами находящимися в Приднестровье, но уверен, что они идут в направлении Приднестровья, тем самым решая две задачи: полностью отрезать Украине выход к морю и одновременно получить коридор для обеспечения своих войск в Приднестровье.
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16.07.2022 13:00 Відповісти
"Кордони щiльно захищенi.."..Ми три роки це постiйно чули про наш пiвденний рубiж..Zе-плiснявi пiсля трускавецьких "кембрiджiв",вистачить й кiлька годин ,щоб обiсратися i про*бати оборону на любому напрямку...
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16.07.2022 13:08 Відповісти
шо это за "силы обороны" Украины????, у на есть только Вооруженные силы Украины, а для обороны ли они или для нападения... решать Народу и Президенту...
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16.07.2022 13:12 Відповісти
Украина заняла позицию жертвы. Тупо ждет, откуда еще ударят. Держать такой метастаз как ПМР в своем тылу верх идиотизма.
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16.07.2022 14:34 Відповісти
 
 