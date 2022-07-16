Ситуація в районі Придністров'я стабільна, кордони щільно захищені, - Сили оборони
Ситуація в районі Придністров'я є абсолютно стабільною і знаходиться під контролем Сил оборони України.
Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк під час інформаційного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Що стосується Придністров'я, тут ситуація абсолютно стабільна і під контролем Сил оборони, оскільки наші кордони щільно захищені, організована оборона на цьому напрямку, не дає шансів окупантам навіть спробувати просунутись на цьому напрямку", - сказала вона.
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На останніх виборах Санду перемогла 58% на 42%.
Якщо до 3 млн. правобережної Молдови додасться 500 тис. лівобережної, то наступні пару десятиліть в РМ будуть перемогати проросійські сили.
Треба інший план.