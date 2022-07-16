РФ намагається вербувати за кордоном причетних до постачання зброї Україні, - розвідка

Агенти країни-окупанта отримали завдання виявляти та відслідковувати маршрути, якими йде постачання зброї до України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться передусім про діяльність спецслужб РФ в країнах Східної Європи.

"Для визначення схем доставки та кількості зброї, яку для відбиття російського вторгнення передають захисникам України країни-партнери, російські військові аташе в країнах Європейського союзу закритими каналами зв’язку отримали наказ активізувати вербування співробітників поліції та громадян причетних до транспортування зброї", - розповіли в розвідці.

Також читайте: Немає ознак того, що зброя для України пішла кудись, крім боротьби з РФ, - Пентагон

У прикордонних з Україною регіонах російські спецслужби намагаються використовувати проросійських активістів.

За повідомленням ГУР МО, європейці, отримавши від РФ пропозиції про співпрацю, звертаються до поліції та органів безпеки.