Росіяни завдають ударів по тилових містах, щоб створити напругу в країні, але лінія фронту просувається в бік РФ, - Сили оборони

Метою ракетних ударів росіян по тилових регіонах України є посіяти паніку серед населення і створити внутрішнє напруження в країні.

Про це заявила начальниця об'єднаного координаційного центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Це психологічний тиск на ті регіони, які вважаються глибоко тиловими, це внутрішнє напруження в країні, щоб не було розуміння, що лінія фронту просувається і просувається в бік повернення окупантів у їхню країну і вичищення наших територій", - заявила Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, впродовж останніх днів низка українських міст - Вінниця, Дніпро, Нікополь, Чугуїв, Одеса - зазнали потужних ударів. Крім того, над Київщиною та Полтавщиною ракети вдалося збити.

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