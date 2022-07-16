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Новини Війна
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Росіяни завдають ударів по тилових містах, щоб створити напругу в країні, але лінія фронту просувається в бік РФ, - Сили оборони

дснс,вінниця

Метою ракетних ударів росіян по тилових регіонах України є посіяти паніку серед населення і створити внутрішнє напруження в країні.

Про це заявила начальниця об'єднаного координаційного центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Це психологічний тиск на ті регіони, які вважаються глибоко тиловими, це внутрішнє напруження в країні, щоб не було розуміння, що лінія фронту просувається і просувається в бік повернення окупантів у їхню країну і вичищення наших територій", - заявила Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, впродовж останніх днів низка українських міст - Вінниця, Дніпро, Нікополь, Чугуїв, Одеса - зазнали потужних ударів. Крім того, над Київщиною та Полтавщиною ракети вдалося збити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв ракетного удару по Вінниці збільшилась. У лікарні померла жінка

Автор: 

оборона (4776) обстріл (28365) росія (65052)


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Топ коментарі
+12
Прийшов час палити територію руZZні та їхніх бульбашних сpakoлизів
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16.07.2022 13:10
+10
Наташа, координируй свои "силы обороны" на кухне, а у нас есть ВСУ и Залужный!!!
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16.07.2022 13:14
+5
"...что линия фронта продвигается и продвигается в сторону возвращения оккупантов в их страну и вычистки наших территорий", - заявила Наталья Гуменюк." В переводе а зелёного языка Шаг вперёд - это два назад.
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16.07.2022 13:43
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Прийшов час палити територію руZZні та їхніх бульбашних сpakoлизів
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16.07.2022 13:10 Відповісти
Наташа, координируй свои "силы обороны" на кухне, а у нас есть ВСУ и Залужный!!!
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16.07.2022 13:14 Відповісти
Та не в этом дело, а в том, что после ударов Хаймарсов у орков сильно просела мораль и началось нытьё, чтобы заткнуть им рты нанесли удары по украинским городам. Орки "напились крови" и заткнулись и теперь даже радуются, ибо память у них, как у аквариумных рыбок, уже забыли про удары. Ничего 270-ые и ракеты на 300 км им сейчас напомнят.
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16.07.2022 13:42 Відповісти
"...что линия фронта продвигается и продвигается в сторону возвращения оккупантов в их страну и вычистки наших территорий", - заявила Наталья Гуменюк." В переводе а зелёного языка Шаг вперёд - это два назад.
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16.07.2022 13:43 Відповісти
так Наталия и есть ВСУ
а Залужный инертный какой-то
пока не видно ни одной операции достойной
кроме уничтожения складов и штабов врага
про наступление говорить не приходится
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16.07.2022 13:56 Відповісти
Ну вообще-то уничтожение штабов и складов и есть первоочередная цель. На Змеином блестящая операция, также откинул русских с севера. Блестящие выходы из окружений без потерь в Золотом и Лисичанске. То может ты дупля не бьёшь, куда смотреть?
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16.07.2022 14:46 Відповісти
Передайте ***********, что после каждого ракетного удара граждане Украины всаживают ещё по иголке в куклу *********** и множится желание уничтожить убийцу, а не просить у маньяка пощады.
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16.07.2022 14:10 Відповісти
"але лінія фронту просувається в бік РФ, - заявила Наталя Гуменюк
Это о чем она? Я так понимаю, что это массовое явление в пределах хотя бы одной области.
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16.07.2022 14:51 Відповісти

Блестящие выходы из окружений

ну если это ты ставишь в заслуги Залужному
то окончание войны нам придется очень долго ждать
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16.07.2022 15:05 Відповісти
 
 