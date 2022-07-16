Скандал у Латвії: діти з’їздили на фестиваль до Білорусі. МЗС вимагає пояснень
Вихованці Ризької дитячої академії радіо та телебачення Academy KidsTV взяли участь у фестивалі "Слов’янський базар" в білоруському Вітебську. Глава МЗС Едгар Рінкевич вимагає, щоб керівники установи надали пояснення.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.
Academy KidsTV називає "Слов'янський базар" "гарним дитячим конкурсом, у якому беруть участь 23 країни". В організації не бачать причин, чому вони не можуть поїхати до Білорусі.
Раніше Academy KidsTV зверталася до представництва Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, з проханням взяти у нього інтерв’ю.
МЗС Латвії просить відповідальні установи оцінити факт поїздки дітей до Вітебська, повідомив глава міністерства Едгар Рінкевич.
"Через грубе ігнорування рекомендацій МЗС щодо безпеки подорожей та участі в інформаційній війні діяльність подібних організацій неприпустима і має бути припинена", - вважає міністр.
Раніше МЗС Латвії неодноразово закликав громадян не їздити до Білорусі. Також латвійців закликали негайно виїхати як з Білорусі, так і з Росії.
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