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Новини
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Скандал у Латвії: діти з’їздили на фестиваль до Білорусі. МЗС вимагає пояснень

базар,слов'нський

Вихованці Ризької дитячої академії радіо та телебачення Academy KidsTV взяли участь у фестивалі "Слов’янський базар" в білоруському Вітебську. Глава МЗС Едгар Рінкевич вимагає, щоб керівники установи надали пояснення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.

Academy KidsTV називає "Слов'янський базар" "гарним дитячим конкурсом, у якому беруть участь 23 країни". В організації не бачать причин, чому вони не можуть поїхати до Білорусі.

Раніше Academy KidsTV зверталася до представництва Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, з проханням взяти у нього інтерв’ю.

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МЗС Латвії просить відповідальні установи оцінити факт поїздки дітей до Вітебська, повідомив глава міністерства Едгар Рінкевич.

"Через грубе ігнорування рекомендацій МЗС щодо безпеки подорожей та участі в інформаційній війні діяльність подібних організацій неприпустима і має бути припинена", - вважає міністр.

Раніше МЗС Латвії неодноразово закликав громадян не їздити до Білорусі. Також латвійців закликали негайно виїхати як з Білорусі, так і з Росії.

Також читайте: Росіянам та білорусам в Естонії заборонять володіти зброєю

Автор: 

Білорусь (7927) діти (5057) культура (434) Латвія (1345) Рінкевичс Едгарс (177)


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Топ коментарі
+22
В Латвії дофіга замаскованої вати.
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16.07.2022 13:27
+21
*дєті внє палітіка*, а потім: Вимагаємо повернути вкрадених дітей, вимагаємо, просимо, молимо на колінях, Закликаємо, Наполегливо Засуджуємо! Занепокоєні!
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16.07.2022 13:27
+12
Вигнать посадових осіб, що причетні до провокації Хай їдуть до "братів-слов"ян" у Росію (яка, між іншим, і є організатором того "базару" - хоча до слов"ян вона має лише опосередкований стосунок - тим що користується штучним діалектом, створеним на основі української мови)
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16.07.2022 13:38
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В Латвії дофіга замаскованої вати.
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16.07.2022 13:27 Відповісти
Більше не замаскованої, навіть мову не вчать аби не маскуватися, у Естонії такі мультики не проходять...
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16.07.2022 13:58 Відповісти
да стремно , что детей могли взять в заложники , от ваты можно ждать чего угодно
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16.07.2022 16:01 Відповісти
ne to shto dofiga - no ee mnogo i ana v poslednee vremja ochen aktivna....zhdut tankov asvabaditelei navernoe pravda - kogda v 91om nado bilo vihaditj s cvetami vstrechatj - vse sideli po domam u televizorov podzhav hvosti - tak kak na ulicah latishi barikadi stroili
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16.07.2022 14:02 Відповісти
*дєті внє палітіка*, а потім: Вимагаємо повернути вкрадених дітей, вимагаємо, просимо, молимо на колінях, Закликаємо, Наполегливо Засуджуємо! Занепокоєні!
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16.07.2022 13:27 Відповісти
крінжатіна. То урускоязичниє нєгражданє таке утнули
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16.07.2022 13:30 Відповісти
Вигнать посадових осіб, що причетні до провокації Хай їдуть до "братів-слов"ян" у Росію (яка, між іншим, і є організатором того "базару" - хоча до слов"ян вона має лише опосередкований стосунок - тим що користується штучним діалектом, створеним на основі української мови)
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16.07.2022 13:38 Відповісти
Чтобы наказать - должен быть запрещающий закон. А у них этого нет - у них только рекомендации. А этого недостаточно для наказания. Во всяком случае в европейском государстве.
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16.07.2022 13:48 Відповісти
анижедети...
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16.07.2022 13:42 Відповісти
кгбшная агентура
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16.07.2022 13:46 Відповісти
Eta ruskije sazdali organizaciju dlja svaih otpriskov , mozhna toka dogadivatsa chjo tam vlivajut v mozg junnih ruskih ......
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16.07.2022 13:49 Відповісти
там і українка була РЕНАТА ШТИФЕЛЬ (УКРАИНА) (дорослий конкурс)
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16.07.2022 13:52 Відповісти
Який слав'нський базар без ватних українців)) білорасєя стільки пе...дить про православ' я якби іх там було більше за усіх у світі...
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16.07.2022 14:05 Відповісти
Украинских детей после 14 г. группами тоже частенько возили на всякие фестивали, в "православные лагеря" и т.д.
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16.07.2022 13:58 Відповісти
sho ce pervy raz slishu pra kakoi ta "Academy KidsTV".... apjatj kakoe to vatnoe pozorishe....eta prosta kakoi ta grebany stid . i kakova cherta tam voobshe granica nezakrita esho...
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16.07.2022 13:58 Відповісти
Мутна якась контора http://www.kidstv.lv/ Academy KidsTV , https://www.youtube.com/c/AcademyKIDSTV/videos ютуб
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16.07.2022 14:28 Відповісти
Там было столько представителей стран, друзей Украины, что если их расстрелять, это потянет на геноцид.
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16.07.2022 14:03 Відповісти
Тем кто туда поехал просто запретить въезд обратно. Пусть на своих базарах сидят до посинения.
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16.07.2022 15:16 Відповісти
Ринкевич, что ты докопался до педагогов этой школы "не интересующихся политикой", если у тебя на свободе до сих пор ходят такие уроды как Татьяна Жданок, Владимир Линдерман (нацболовское погоняло Абель), Нил Ушаков и прочие рашисты?!
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16.07.2022 15:28 Відповісти
uvi ne on reshaet komu sidetj
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17.07.2022 08:22 Відповісти
эти на музыку поехали. Шведы кацапскую фигуристку пригласили на мастер класс...зашибись какие важные причины увидеться с фашистами....
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16.07.2022 15:37 Відповісти
А вы почитайте, что это за "академия" русскоязычная: https://www.facebook.com/ACADEMY.KIDSTV/?ref=page_internal

"

Детская академия телевидения и радио- это современное образование, результат которого можно увидеть в эфире.



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17.07.2022 13:40 Відповісти
 
 