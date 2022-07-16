Український експорт програє на світових ринках через високі логістичні витрати, - гендиректор "Запоріжсталі" Мироненко

Через системні проблеми з логістикою та підвищення тарифів на перевезення, українська продукція стала неконкурентною на європейському ринку.

Через це промисловість скорочує обсяги виробництва та переводить працівників у вимушений простій, підкреслює генеральний директор метзаводу "Запоріжсталь" Олександр Мироненко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу підприємства.

За словами Мироненко, західні партнери на кордонах не пропускають українські вантажі у необхідному обсязі: продукція дуже довго стоїть на кордонах, а користувачі - дуже довго чекають, і в результаті шукають аналогічну продукцію у Європі.

"Інша продукція, може, і не така підходяща їм по ціні, але швидша в доставці. Тому що середній строк доставки нашої продукції - близько 30 днів. Це дуже довго, ніхто не буде стільки чекати, коли ціни на метал падають", - зауважив Мироненко.

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Друга ж причина - підвищення "Укрзалізницею" тарифів на вантажні перевезення на 70%. Це зробило вироблення української продукції збитковим, тому підприємство відклало на невизначений термін збільшення обсягів виробництва.

"Підвищення тарифів на залізничні перевезення збільшило собівартість нашої продукції. Ми стали менш конкурентними на ринку металу, і це системна проблема, яка не дає нам збільшувати обсяги виробництва, а відповідно - збільшувати валютні надходження до держбюджету. Дорога логістика робить нашу продукцію збитковою: її немає сенсу виробляти. Ми з наступного місяця планували нарощувати виробництво і запускати третю доменну піч. Але наразі ми переглянули наші плани, і наразі ми не знаємо, коли це буде зроблено – можливо, у вересні, а можливо, і набагато пізніше", - зазначив Мироненко.

Наразі, за його словами, завод працює лише на двох доменних печах - це 50% потужності. Відповідно, 50% працівників (це близько 5 тисяч людей) відправлені у вимушений простій з виплатою 2/3 зарплатні. Щоб змінити ситуацію на краще, держава має підтримати бізнес та знизити податки і тарифи, які змушують підприємства скорочувати виробництво.

"І наші державні діячі, і бізнес повинні вирішити, на чому ми заробляємо: чи на логістиці, чи ми збільшуємо виробництво і створюємо нові робочі місця. Держава має допомагати бізнесу і сприяти його розвитку, а не давити його податками та тарифами. Тоді ми всі разом зможемо нарощувати обсяги виробництва, створювати робочі місця та збільшувати валютні надходження до бюджету", - резюмував Мироненко.

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Як відомо, у першому півріччі експорт з України впав на 55,6%, а виторг від нього - на 23,7%. Причини - блокування портів та ускладнення логістики, через які собівартість української продукції виросла в рази. Через логістичні проблеми великі промислові підприємства скорочують або й зовсім призупиняють виробництво. Так, феросплавні підприємства працюють на 20% встановленої потужності, у той час як частина українських ГОКів призупинила роботу.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури і "Укрзалізниця" підвищили тарифи на вантажні залізничні перевезення на 70%. Проти такого рішення виступила Європейська бізнес асоціація та галузеві спілки: вони закликали владу не перекладати на плечі бізнесу проблеми УЗ, адже від війни постраждали всі. Крім того, компанія є державним монополістом і може запросити фінансову допомогу за кордоном, у той час як приватний український бізнес наразі взагалі не отримує ніякої допомоги.