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Український експорт програє на світових ринках через високі логістичні витрати, - гендиректор "Запоріжсталі" Мироненко

запорожсталь

Через системні проблеми з логістикою та підвищення тарифів на перевезення, українська продукція стала неконкурентною на європейському ринку.

Через це промисловість скорочує обсяги виробництва та переводить працівників у вимушений простій, підкреслює генеральний директор метзаводу "Запоріжсталь" Олександр Мироненко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу підприємства.

За словами Мироненко, західні партнери на кордонах не пропускають українські вантажі у необхідному обсязі: продукція дуже довго стоїть на кордонах, а користувачі - дуже довго чекають, і в результаті шукають аналогічну продукцію у Європі.

"Інша продукція, може, і не така підходяща їм по ціні, але швидша в доставці. Тому що середній строк доставки нашої продукції - близько 30 днів. Це дуже довго, ніхто не буде стільки чекати, коли ціни на метал падають", - зауважив Мироненко.

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Друга ж причина - підвищення "Укрзалізницею" тарифів на вантажні перевезення на 70%. Це зробило вироблення української продукції збитковим, тому підприємство відклало на невизначений термін збільшення обсягів виробництва.

"Підвищення тарифів на залізничні перевезення збільшило собівартість нашої продукції. Ми стали менш конкурентними на ринку металу, і це системна проблема, яка не дає нам збільшувати обсяги виробництва, а відповідно - збільшувати валютні надходження до держбюджету. Дорога логістика робить нашу продукцію збитковою: її немає сенсу виробляти. Ми з наступного місяця планували нарощувати виробництво і запускати третю доменну піч. Але наразі ми переглянули наші плани, і наразі ми не знаємо, коли це буде зроблено – можливо, у вересні, а можливо, і набагато пізніше", - зазначив Мироненко.

Наразі, за його словами, завод працює лише на двох доменних печах - це 50% потужності. Відповідно, 50% працівників (це близько 5 тисяч людей) відправлені у вимушений простій з виплатою 2/3 зарплатні. Щоб змінити ситуацію на краще, держава має підтримати бізнес та знизити податки і тарифи, які змушують підприємства скорочувати виробництво.

"І наші державні діячі, і бізнес повинні вирішити, на чому ми заробляємо: чи на логістиці, чи ми збільшуємо виробництво і створюємо нові робочі місця. Держава має допомагати бізнесу і сприяти його розвитку, а не давити його податками та тарифами. Тоді ми всі разом зможемо нарощувати обсяги виробництва, створювати робочі місця та збільшувати валютні надходження до бюджету", - резюмував Мироненко.

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Як відомо, у першому півріччі експорт з України впав на 55,6%, а виторг від нього - на 23,7%. Причини - блокування портів та ускладнення логістики, через які собівартість української продукції виросла в рази. Через логістичні проблеми великі промислові підприємства скорочують або й зовсім призупиняють виробництво. Так, феросплавні підприємства працюють на 20% встановленої потужності, у той час як частина українських ГОКів призупинила роботу.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури і "Укрзалізниця" підвищили тарифи на вантажні залізничні перевезення на 70%. Проти такого рішення виступила Європейська бізнес асоціація та галузеві спілки: вони закликали владу не перекладати на плечі бізнесу проблеми УЗ, адже від війни постраждали всі. Крім того, компанія є державним монополістом і може запросити фінансову допомогу за кордоном, у той час як приватний український бізнес наразі взагалі не отримує ніякої допомоги.

Автор: 

Запоріжсталь (54) перевезення (1006) Укрзалізниця (6838) експорт (4471)


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Топ коментарі
+8
Укрзалізниця це державна компанія. Всі збитки, які вона зазнає, оплачуються з кишень пересічних громадян. Не бачу сенсу платити за плацкартний скотовоз 900грн аби ахмєтови, пінчуки, каломойські возили свою продукцію укрзалізницею за тарифами нижче ринкових.
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16.07.2022 14:02
+6
Красти суки менше треба, ви ж упирі як клеш, вчепилися у бюджет, не відірвеш, й вам насрати що війна.
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16.07.2022 14:14
+6
особенно мерзко выглядит , так называемая " наглядова рада"
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16.07.2022 16:09
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Укрзалізниця це державна компанія. Всі збитки, які вона зазнає, оплачуються з кишень пересічних громадян. Не бачу сенсу платити за плацкартний скотовоз 900грн аби ахмєтови, пінчуки, каломойські возили свою продукцію укрзалізницею за тарифами нижче ринкових.
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16.07.2022 14:02 Відповісти
Так само і з енергетикою для населення, мільйонери теж населення...))
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16.07.2022 14:10 Відповісти
УЗ это просто бездонное дно коррупции и разворовывания всего, чего только можно.
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16.07.2022 14:21 Відповісти
особенно мерзко выглядит , так называемая " наглядова рада"
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16.07.2022 16:09 Відповісти
А вы в курсе, что тарифы на грузоперевозки и цены для пасажиров никак не связаны? Ведь пасажирские перевозки во всех странах мира дотационные
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17.07.2022 10:09 Відповісти
Проблему объяснил. Но твоя задача её решить. Подсказывай решение
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16.07.2022 14:05 Відповісти
Український експорт програє на світових ринках через високі логістичні витрати, - гендиректор "Запоріжсталі" Мироненко Джерело: 16 07 22
27 апр. 2022 г. - Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала 26 квітня призупинити на один рік ввізне мито на весь український експорт
Європейський Союз https://suspilne.media/242778-v-op-ocinili-zbitki-ukraini-cerez-vijnu-i-rozpovili-ak-ih-kompensuvatimut/ скасував на рік мита на українські товари. До цього щороку Україна сплачувала податки у 25 млн євро. Нині цю суму можна зекономити
"І наші державні діячі, і бізнес повинні вирішити, на чому ми заробляємо: чи на логістиці, чи ми збільшуємо виробництво і створюємо нові робочі місця. Держава має допомагати бізнесу і сприяти його розвитку, а не давити його податками та тарифами. Тоді ми всі разом зможемо нарощувати обсяги виробництва, створювати робочі місця та збільшувати валютні надходження до бюджету", - резюмував Мироненк Джерело:
Олександр Мироненко збільшуємо виробництво і створюємо нові робочі місця.
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16.07.2022 14:27 Відповісти
Робіть так щоб не програвали, що вам заважає????
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16.07.2022 14:07 Відповісти
Гроші вкладати?Та ви що,тоді власник незможе придбати черговий палац на європейському курорті..
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16.07.2022 14:53 Відповісти
лишь бы высрать. У что вкладывать? Порты закрыты русскими, железка не вытягивает тех обьемов, что имеют металлурги и аграрии. Или вы предлагаете металл беспилотниками возить?
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17.07.2022 10:11 Відповісти
Красти суки менше треба, ви ж упирі як клеш, вчепилися у бюджет, не відірвеш, й вам насрати що війна.
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16.07.2022 14:14 Відповісти
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16.07.2022 14:16 Відповісти
По словам Мироненко, западные партнёры на границах не пропускают украинские грузы в необходимом объеме: продукция очень долго стоит на границах, а результате ищут аналогичную продукцию в Европе.

Вторая причина - повышение "Укрзализныцей" тарифов на грузовые перевозки на 70%.

Ну хоть тут без москалей обошлось и можно легко решить проблему.
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16.07.2022 14:32 Відповісти
За вартітсь руди не хоче розказати де ще в світі безплатно добувають руду бідненький.
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16.07.2022 14:32 Відповісти
тю, так слуги ж подымали ренту в прошлом году? С такой помпой президент рассказывал, что будут теперь наполнять фонд поколений
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17.07.2022 10:13 Відповісти
Розв'язання всіх проблемних питань українського експорту - це розблокування наших чорноморських портів воєнним шляхом, тобто ліквідація бойового угрупування кораблів чф рф та ворожої авіації, що дислокується в Криму.
Один з варіантів вирішення цього завдання - проведення операції з розгрому чи витіснення рашистських військ з їх плацдарму на правому березі Дніпра, а також прорив сил оборони України до Мелітополя аж до Молочного лиману, щоб отримати вогневий контроль над кримськими аеродромами ворога, транспортними комунікаціями в районі мосту через керченську протоку та пунктами базування ворожого флоту у західній частині Криму і Севастополі.
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16.07.2022 14:42 Відповісти
А скільки коштує логістика у ЕС?Дорожче чи дешевше ніж в Україні?
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16.07.2022 14:49 Відповісти
це щось виходить коли наша украЇнська олія у Польші коштувала один євро а у нас два, ось і вся логістіка.
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16.07.2022 20:41 Відповісти
Важно понимать, что ЕС вовсе не чужды дотации, так что в чистом виде сравнивать там бесполезно.
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19.07.2022 23:12 Відповісти
В ЕС на дотациях вся политика построена. Но там это все прозрачно и отрыто, а главное, понятна четкая логика их распределения, получения и эффект
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20.07.2022 09:06 Відповісти
Леонид Данилыч эту проблему решил ещё в 1995 году...когда сдал братской рабZee ядерный потенциал Украины...созданный в Украине...им же самим...
Парадоксы истории советского дерьма...
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16.07.2022 14:53 Відповісти
И как она станет? Дешевле станет возить? Странно, но почему-то аграриям точно также невыгодно возить - там тоже дело в зарплате?
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19.07.2022 23:10 Відповісти
совсем не жалко, может номер карты для пожертвований еще скинете?
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16.07.2022 19:57 Відповісти
вопрос не в жалости, а том, что низкие показатели экспорта будут провоцировать отсутствие валютной выручки и рост курса. Вы заметили, что только за последнюю неделю на пару гривен курс вырос
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17.07.2022 10:14 Відповісти
мені оце цікаво а за яку суму вони продають у європу. недавно купував трубу профільну 30/20 то мені обійшлось 85 грн метр погоний а 40/40 154 грн метр погоний,і доречі властник металобази сказав що Запоріжя зараз преостановило постачу металу украінським базам. так чого ж ви суки плачитетися коли самі украінці с проблемами купують метал.
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16.07.2022 20:31 Відповісти
тож сказано вже давно, що працюють заводи на зменшеній потужності, бо невигідно працювати на повну.
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17.07.2022 11:13 Відповісти
Вы понимаете, что до производства нужно довезти сначала руду, кокс и т.д. и т.п.? И с этим тоже есть проблемы. И да, ради того, чтоб кто-то купил 20 м трубы, запускать на полную мощность производство никто не будет. Увы, внутреннее потребление у нас всегда было гораздо меньше экспорта
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19.07.2022 23:09 Відповісти
да і власники баз самі пропонують приЇхати і купити метал. відповідь одна металу немає.
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16.07.2022 20:34 Відповісти
Хочеться вірити, що влада з бізнесом напрацюють вихід з ситуації. Не можна допускати, щоб через логістику завалювалась економіка. Чи в нас тільки розводити руками вміють і впадати в роль жертви обставин?
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17.07.2022 11:07 Відповісти
Самое печальное, что ещё до войны проблемы с логистикой создавали проблемы для наших экспортёров, а сейчас вообще ахтунг. И очень хотелось бы чтоб поспешили с решением этих вопросов
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19.07.2022 23:07 Відповісти
 
 