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Новини Війна
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Завдяки високоточним ударам ЗСУ по складах РФ суттєво зменшилася кількість обстрілів на Луганщині, - Гайдай

луганщина

Дії українських артилеристів по ворожих складах змусили ворога змінити тактику наступу на Луганщині, яка надалі тримає оборону.

Про це в ефірі "5 каналу" розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

За його словами наразі рашисти бояться українських артилеристів, через що не зберігають боєприпаси на складах, а працюють одразу "з коліс" - машинами довозячи боєприпаси на передову.

"Якщо раніше окупанти мали значну перевагу у вогневому впливі, то тепер завдяки західній зброї ми надолужити і стали сильнішими. Високоточні влучання по складах - це підтверджують", - наголосив Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ зупинили спробу росіян захопити автошлях між Лисичанськом та Бахмутом, - Гайдай

Автор: 

армія рф (17302) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+14
Стратити дерьмака
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16.07.2022 15:00
+13
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16.07.2022 15:08
+7
Руские нацисты напавшие 24 февраля на Украину напоминают собаку, которая лоханулась по полной схвативши пастью ежа ! Проглотить не может и выплюнуть тоже !
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16.07.2022 15:24
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Тепер паритет, ми з коліс і вони з коліс.
Треба ще щось, щоб здобути перемогу.
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16.07.2022 14:58 Відповісти
Стратити дерьмака
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16.07.2022 15:00 Відповісти
🤣🤣🤣
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16.07.2022 15:10 Відповісти
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16.07.2022 15:08 Відповісти
Злые языки говорят, что Гайдай получил из рук Кирилла церковный орден за заслуги в деле укрепления МП. И как ? Не печет в груди ?
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16.07.2022 15:10 Відповісти
в Википедии такая крамола написана про нашего Серегу... и еще почетную грамоту....
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16.07.2022 16:18 Відповісти
История повторяется https://www.youtube.com/watch?v=yuvGeMYmsug
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16.07.2022 15:16 Відповісти
Руские нацисты напавшие 24 февраля на Украину напоминают собаку, которая лоханулась по полной схвативши пастью ежа ! Проглотить не может и выплюнуть тоже !
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16.07.2022 15:24 Відповісти
И это еще просто еж, вот когда он превратится в дикообраза, то собаке будет очень больно.
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16.07.2022 15:48 Відповісти
А тим часом орки вже розганяють новину про продаж "прєдпрєїмчивими бойцамі" ЗСУ хімарсу за 880к баксів і БК до нього за 330к. Мордорські інженери типу вже його розібрали, вивчили і тепер знають як протидіяти. Більш того, пишуть що вже навіть узгодили продаж 270 mlrs.
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16.07.2022 15:42 Відповісти
Пусть фото разобранного Химарса предъявят))
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16.07.2022 15:50 Відповісти
Тю, новость. У них уже даже "F16-собери сам" нано-инженера усиленно копируют
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16.07.2022 16:46 Відповісти
А благодаря Гайдаю Луганская область оккупирована (на вопрос почему он виноват, он же непричем, так он глава военно-гражданской администрации, должность такая).
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16.07.2022 16:09 Відповісти
 
 