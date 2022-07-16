Завдяки високоточним ударам ЗСУ по складах РФ суттєво зменшилася кількість обстрілів на Луганщині, - Гайдай

Дії українських артилеристів по ворожих складах змусили ворога змінити тактику наступу на Луганщині, яка надалі тримає оборону.

Про це в ефірі "5 каналу" розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

За його словами наразі рашисти бояться українських артилеристів, через що не зберігають боєприпаси на складах, а працюють одразу "з коліс" - машинами довозячи боєприпаси на передову.

"Якщо раніше окупанти мали значну перевагу у вогневому впливі, то тепер завдяки західній зброї ми надолужити і стали сильнішими. Високоточні влучання по складах - це підтверджують", - наголосив Гайдай.

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