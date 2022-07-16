Енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 17 тисяч родин на Донеччині

За минулу добу енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло для майже 17 тисяч родин у Торецькій, Мар’їнській, Авдіївській та Бахмутській громадах Донецької області, що постраждали від обстрілів напередодні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

Упродовж доби енергетики повернули електропостачання 17 тисячам домогосподарств у 18 населених пунктах Донеччини.

"Енергетики повернули світло у Торецькій громаді (7,2 тисячі родин), Мар'їнській (5,4 тисячі родин), Авдіївській (1,7 тисяч родин), Бахмутській (1,2 тисячі родин) громадах. Усі ці громади постійно перебувають під обстрілами, потерпають від ракетних та авіаударів. Енергетики лагодять електроживлення, щойно це стає можливим і військові дають дозвіл", - зазначають в ДТЕК.

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Через бойові дії без світла лишаються 332 населені пункти Донецької області. Найскладніші напрямки – Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проєкт "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.