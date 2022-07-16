Міністри фінансів G20 не узгодили спільну заяву через розбіжності щодо війни в Україні

На дводенній зустрічі в Індонезії міністри фінансів G20 досягли, як це було названо, "сильного консенсусу" з низки питань, включаючи глобальну продовольчу безпеку, але залишилися розділеними щодо війни Росії в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що розбіжності завадили міністрам фінансів і головам центральних банків опублікувати офіційне комюніке, але група погодилася з необхідністю вирішення проблеми продовольчої безпеки, яка загострюється.

Західні країни запровадили жорсткі санкції проти Росії, звинувативши її у воєнних злочинах в Україні. Інші країни G20, включаючи Китай, Індію та Південну Африку, були стриманішими у своїй реакції.

"Це складний час, тому що Росія є частиною G20 і не погоджується з нами щодо того, як характеризувати війну", — сказала Єллен.

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Західні високопосадовці, включаючи Єллен і міністерку фінансів Канади Христю Фріланд, у п’ятницю засудили війну та розкритикували російських чиновників за величезні економічні наслідки, які вона спричинила.

Голова центрального банку Індонезії Перрі Варджійо в суботу закликав країни-члени залишатися зосередженими на цілях глобального економічного відновлення, оскільки вторгнення Росії затьмарює послідовні раунди багатосторонніх переговорів.

Аналітики кажуть, що неможливість домовитися про комюніке відображає слабкість колись могутнього економічного угруповання.

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"Ми переживаємо некерований момент у світовій економіці, коли G20 паралізована війною Путіна, а G7 не в змозі керувати глобальними суспільними благами", — сказав Кевін Галлахер, який очолює Центр політики глобального розвитку Бостонського університету.

Міністр фінансів Індонезії Шрі Мульяні, який головував на дводенній зустрічі, сподівався, що делегати зможуть спільно вирішити питання зростання цін на сировинні товари, ескалацію кризи продовольчої безпеки та побічний вплив на здатність країн із низьким рівнем доходу виплачувати борги.

Як повідомлялося, міністр фінансів США Джанет Єллен напередодні зустрічей міністрів фінансів в Індонезії цього тижня заявила, що російським посадовцям не місце на них з огляду на війну проти України.