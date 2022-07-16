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Новини Війна
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Міністри фінансів G20 не узгодили спільну заяву через розбіжності щодо війни в Україні

g20

На дводенній зустрічі в Індонезії міністри фінансів G20 досягли, як це було названо, "сильного консенсусу" з низки питань, включаючи глобальну продовольчу безпеку, але залишилися розділеними щодо війни Росії в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що розбіжності завадили міністрам фінансів і головам центральних банків опублікувати офіційне комюніке, але група погодилася з необхідністю вирішення проблеми продовольчої безпеки, яка загострюється.

Західні країни запровадили жорсткі санкції проти Росії, звинувативши її у воєнних злочинах в Україні. Інші країни G20, включаючи Китай, Індію та Південну Африку, були стриманішими у своїй реакції.

"Це складний час, тому що Росія є частиною G20 і не погоджується з нами щодо того, як характеризувати війну", — сказала Єллен.

Читайте також: G20 не домовиться щодо України через Китай, Індію та Південну Африку, - Reuters

Західні високопосадовці, включаючи Єллен і міністерку фінансів Канади Христю Фріланд, у п’ятницю засудили війну та розкритикували російських чиновників за величезні економічні наслідки, які вона спричинила.

Голова центрального банку Індонезії Перрі Варджійо в суботу закликав країни-члени залишатися зосередженими на цілях глобального економічного відновлення, оскільки вторгнення Росії затьмарює послідовні раунди багатосторонніх переговорів.

Аналітики кажуть, що неможливість домовитися про комюніке відображає слабкість колись могутнього економічного угруповання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр фінансів США Єллен засудила чиновників з РФ на саміті G20

"Ми переживаємо некерований момент у світовій економіці, коли G20 паралізована війною Путіна, а G7 не в змозі керувати глобальними суспільними благами", — сказав Кевін Галлахер, який очолює Центр політики глобального розвитку Бостонського університету.

Міністр фінансів Індонезії Шрі Мульяні, який головував на дводенній зустрічі, сподівався, що делегати зможуть спільно вирішити питання зростання цін на сировинні товари, ескалацію кризи продовольчої безпеки та побічний вплив на здатність країн із низьким рівнем доходу виплачувати борги.

Як повідомлялося, міністр фінансів США Джанет Єллен напередодні зустрічей міністрів фінансів в Індонезії цього тижня заявила, що російським посадовцям не місце на них з огляду на війну проти України.

Автор: 

G20 (323) Індонезія (149) криза (418) продовольство (337)


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Топ коментарі
+8
плять кто то у кого то украл ложечки, да, уважаемые?

С*КИ, ВАШИХ ДЕТЕЙ БЫ ДА В ВИННИЦУ ПОЗАВЧЕРА
может, тогда консенсус был бы ближе?
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16.07.2022 15:46
+5
умные делают ядреную бимбу, а идиоты надеются на решения G20
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16.07.2022 15:51
+5
А що дасть Україні спільна заява ? Потрібні спільні дії і перш за все реальні санкції та заборона торгівлі з мордором. ЄС вже вводить 7 пакет санкцій, які на папері пекельні, а по факту решето. Заборонили купувати ординське золото, але дозволили ювелірні вироби, тобто орки можуть банально зробити дірку в зливку золота і заявити що то сережка .
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16.07.2022 16:00
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плять кто то у кого то украл ложечки, да, уважаемые?

С*КИ, ВАШИХ ДЕТЕЙ БЫ ДА В ВИННИЦУ ПОЗАВЧЕРА
может, тогда консенсус был бы ближе?
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16.07.2022 15:46 Відповісти
Вєлікая поднєбєсная імперія своїх дітей, танками почавила, то на чужих їй якось похуану. "Економічний гігант" Індія має найбільшу на планеті дитячу смертність. Про ПАР не знаю, але теж ще той "атец руской дємакратіі".
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16.07.2022 16:08 Відповісти
умные делают ядреную бимбу, а идиоты надеются на решения G20
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16.07.2022 15:51 Відповісти
мы зарядми Притулу договориться за ядерные бомбы, этот найдет и ядреные бомбы и звезду смерти и кльцо саурона
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16.07.2022 15:55 Відповісти
Самые убогие страны живут спокойно, если у них есть хоть одна ядерная бомба. И только Украина каждый день борется за выживание. А теперь ещё не можем принимать самостоятельных решений. Уже союз африканских мерзких стран выдвигает нам какие-то требования. Интересно, как США будут уговаривать Иран и Северную Корею отказаться от ядерного оружия?
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16.07.2022 17:03 Відповісти
Та шо там якісь згвалтовані та загиблі українські діти,жінки...Главнає бабло...
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16.07.2022 15:53 Відповісти
А що дасть Україні спільна заява ? Потрібні спільні дії і перш за все реальні санкції та заборона торгівлі з мордором. ЄС вже вводить 7 пакет санкцій, які на папері пекельні, а по факту решето. Заборонили купувати ординське золото, але дозволили ювелірні вироби, тобто орки можуть банально зробити дірку в зливку золота і заявити що то сережка .
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16.07.2022 16:00 Відповісти
Крысы путлера платят бабло нехилое не только в НАТО..в ООН и прочие ОБСЕ...
Единственная европейская структура куда мавзолейное бабло не попадает..это ЕСПЧ...
Там взяток и откатов не берут по простой причине...
Немцова путлер убил чисто ритуально...прямо почти у мавзолея чЛенина...
А это считается внутри рабZeянские разборки....палитические..
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16.07.2022 16:11 Відповісти
путя ритуально убивает ВСЕХ
он от этого питается
начинал с домов на Каширском шоссе
потом ему чучуть подгадил рязанский сахар
а потом...
кто упомнит всех замученых насмерть в его подвалах?
мне до сих пор не по себе как вспоминаю о детях Беслана

а он этим ПИТАЕТСЯ
он это ЖРЕТ.
это жрет вся раша, не зря у них кладбище на главной площади страны

культ смерти, чо.
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16.07.2022 16:20 Відповісти
Шмарклі жували, жуємо і жувати будемо - Обєспокоєная Г20 і ООН... узкоглазий господін нє разрєшаєт рєзолюція прінять
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16.07.2022 16:12 Відповісти
Інші країни G20, включаючи Китай, Індію та Південну Африку Джерело:

ЗВІЛЬНИТИ ПОСЛІВ
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16.07.2022 16:13 Відповісти
***, а для кого це новина, для дебілів із 73%?
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16.07.2022 16:17 Відповісти
В Украине рашисты проводят каждый день теракты, убивают сотни людей в день а европейские ******** говорят про какой то продовольственный кризис
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16.07.2022 16:18 Відповісти
не какой-то продовольственный кризис, а тот из-за которого могут умереть негры. А негры, как известно, это святое, не дай Бог умрут.
Это ж не украинцы, которых можно даже не считать!

просто бл*ди
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16.07.2022 16:21 Відповісти
бл*дские индия с китаем....а африка??? это мы из-за них с зерном вышибаемся? а может, пусть пойдут на х*??!!
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16.07.2022 16:19 Відповісти
Ермак и глава ООН недовольны твоим постом.
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16.07.2022 16:25 Відповісти
Имея меленький ядерный тактический заряд, который не так сложно обслуживать, как заверяли украинских дикарей дяди из США, мы могли бы..... Но нет, мы же самые умные, надо сначала все отдать, а потом надо просить..... Потом будем хлебушка просить на пропитание....
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16.07.2022 16:23 Відповісти
досягли, як це було названо, "сильного консенсусу"

О!
Горбачевым запахло: "консенсус", "реалии", "вот Раиса Максимауна может патвердить"...
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16.07.2022 16:33 Відповісти
Нехай війна прийде в Китай, Індію та ПАР
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16.07.2022 21:53 Відповісти
 
 