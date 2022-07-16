Загроза з боку Білорусі нині невисока, але може зрости залежно від успіхів РФ на території України, - Скібіцький

Головне управління розвідки Міноборони України наразі не бачить ознак створення потужних угруповань на території Білорусі.

Про це заявив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Якщо говорити про потужні ударні угруповання, насамперед російські, які були створені в лютому перед вторгненням, таких ознак немає. Однак ми не виключаємо, що в подальшому, в залежності від успіху, який матиме ворог на нашій території, можливе перегрупування та посилення російської присутності на території Білорусі", - заявив представник ГУР.

Загалом, за словами Скібіцького, "загроза є, на сьогоднішній день її рівень не такий високий, як це було в лютому, але з часом вона може зрости".

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На сьогодні, за його словами, на кордоні з Україною з боку Білорусі відбувається ротація військ.

Крім того, українська розвідка бачить, що на території Білорусі залишаються ракетні підрозділи, підрозділи протиракетної оборони, російські авіаційні підрозділи.

"Вони можуть використовуватися для ракетних ударів, а це зберігає ту загрозу, яка походить з боку території Білорусі", - заявив представник ГУР Міноборони.

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