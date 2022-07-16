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Новини Війна
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Загроза з боку Білорусі нині невисока, але може зрости залежно від успіхів РФ на території України, - Скібіцький

беларусь

Головне управління розвідки Міноборони України наразі не бачить ознак створення потужних угруповань на території Білорусі.

Про це заявив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Якщо говорити про потужні ударні угруповання, насамперед російські, які були створені в лютому перед вторгненням, таких ознак немає. Однак ми не виключаємо, що в подальшому, в залежності від успіху, який матиме ворог на нашій території, можливе перегрупування та посилення російської присутності на території Білорусі", - заявив представник ГУР.

Загалом, за словами Скібіцького, "загроза є, на сьогоднішній день її рівень не такий високий, як це було в лютому, але з часом вона може зрости".

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На сьогодні, за його словами, на кордоні з Україною з боку Білорусі відбувається ротація військ.

Крім того, українська розвідка бачить, що на території Білорусі залишаються ракетні підрозділи, підрозділи протиракетної оборони, російські авіаційні підрозділи.

"Вони можуть використовуватися для ракетних ударів, а це зберігає ту загрозу, яка походить з боку території Білорусі", - заявив представник ГУР Міноборони.

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Автор: 

Білорусь (7927) розвідка (3858) Скібіцький Вадим (293)


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Топ коментарі
+2
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16.07.2022 17:04
+2
Когда эти танцы с бубном вокруг Беларуси и Бульбофюрера закончатся?... Мы готовы или нет к ПОВТОРНОЙ АГРЕССИИ со стороны этой страны и её недоделанного "союзничка" ?
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16.07.2022 17:05
+1
русня тебе не надоело под разными флажками трындеть тут...в стойло кацап)
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16.07.2022 17:18
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16.07.2022 17:04 Відповісти
Когда эти танцы с бубном вокруг Беларуси и Бульбофюрера закончатся?... Мы готовы или нет к ПОВТОРНОЙ АГРЕССИИ со стороны этой страны и её недоделанного "союзничка" ?
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16.07.2022 17:05 Відповісти
русня тебе не надоело под разными флажками трындеть тут...в стойло кацап)
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16.07.2022 17:18 Відповісти
каапчик, спецом зарегился сегодня, что бы свою дешевую пропагандонскую ***** здесь писать?
Домом займись, у тебя тайга с одной стороны горит, а с другой ее китайцы вырубают.
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16.07.2022 17:21 Відповісти
Главное, что подбил рядовой Гундяев , который был освобождён из плена, куда попал в мае месяце при попытке изнасилования коровы Маши, которую колхозница Кабаева не смогла укрыть из за обстрела
нацЫстов
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16.07.2022 17:21 Відповісти
Попала и что?У вас куча мерсов ездит,а получается москвич)))
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16.07.2022 17:23 Відповісти
мы всё считаем, и все помним

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16.07.2022 17:27 Відповісти
- На Полісько - Волинському операційному напрямку командування збройних сил республіки білорусь проводить ротацію сил та засобів, які виконують завдання з "підсилення охорони та оборони державного кордону" з Україною. На залізничній станції "Ельск" (Гомельска область) розвантажена БТГр 11-ї окремої мотострілецбкої бригади, яка, судячи зі всього, змінить БТГр 103-ї окремої повітряно-десантної бригади. Так звана "перевірка боєготовності зс рб" продовжена в черговий раз до 23.07.2022 р. (нагадаю, ця "перевірка" почалася аж 4-го травня нинішнього року...).

Вчора, з авіабази "Мачулищі" на аеродром "Кримськ" (Краснодарський край, рф) був перебазований літак дального радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50У зі складу 610-го центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу пкс рф. Судячи зі всього, екіпаж цього літака, в ході свого перебування в Білорусі, вчився керувати діями тактичної та оперативно-тактичної авіації зі складу сумісного російсько-беларуського авіаційного угрупування, зосередженного на території цієї країни. А також, приймав участь у бойовому злагодженні цього формування та відпрацюванні питань взаємодії з ним.
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16.07.2022 17:45 Відповісти
Моє презирство мовчазному білоруському бидлу
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16.07.2022 18:33 Відповісти
Где-то я это уже слышал. И вижу последствия
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16.07.2022 22:02 Відповісти
 
 