Захищаючи Батьківщину на передовій у Харківській області загинув державний тренер з водного поло, ексчемпіон України Віталій Лісун

Важка та болюча втрата для ватерпольної української родини.

На передовій у Харківській області загинув державний тренер з водного поло – Віталій Лісун. З початку повномасштабного вторгнення Віталій Лісун вирішив боронити державу. Не чекаючи повістки, він добровільно пішов до військкомату і вступив до лав Збройних Сил України аби захищати Батьківщину від російського ворога. Проходив військові навчання спершу за кордоном, а потім відправився на передову, де виконував бойові завдання, повідомляє Федерація водного поло України, передає Цензор.НЕТ.





Віталій Лісун – державний тренер України, суддя національної категорії з водного поло. Протягом багатьох років працював секретарем федерації водного поло України. У складі ВК "Динамо" Київ був чемпіоном України.



Просимо фінансово допомогти та підтримати родину Віталія Лісуна.



4149 6293 5237 4482 (картка президента федерації водного поло Києва - Аліни Болгари)

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"Це неймовірна, катастрофічна втрата для ватерпольної родини України. Загинула людина, яка завжди була віддана своїй справі, яка усім серцем любила та вболівала за розвиток водного поло України. За мій рік робити на посаді президента спільно з Віталієм Лісуном я завжди розумів, що можу покластись на нього, це справжній професіонал у своїй роботі, людина слова та честі. Для усіх нас Віталій Лісун – приклад того, як любити свою Батьківщину і віддати за неї найдорожче – життя. Ватерпольна родина співпереживає разом з родиною та близькими Віталія. Ми запам'ятаємо його як найдостойнішу людину, яка працювала на благо українського спорту. Віталій Лісун є героєм України і прикладом справжнього чоловіка для усієї ватерпольної родини. Від імені керівництва ФВПУ прийміть наші щирі співчуття! Нехай земля йому буде пухом", – з повагою і щирими співчуттями родині Віталія Лісуна, президент ФВПУ Олександр Свіщов.