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Новини
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РФ проводить інформаційну спецоперацію в Німеччині, спрямовану на дискредитацію України і керівництва держави, - ГУР

хакер,фейк,дезінформація

Рашистські інформвійська, за кураторства адміністрації президента РФ, провели чергову кампанію в інформаційному полі Німеччини з метою дискредитації президента України Володимира Зеленського та зменшення міжнародної підтримки України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Зазначається, що журналістам німецького видання "Deutschland-Kurier" було передано матеріали, начебто захоплені росіянами в регіональному відділенні СБУ Маріуполя. В переданих "документах" йдеться про начебто ведення спецслужбою України роботи щодо Місії ОБСЄ на Донбасі.

Стаття в "Deutschland-Kurier" мала назву: "Хороший пан Зеленський: його спецслужби шпигували за співробітниками ОБСЄ?"

Для поширення матеріалу серед німецької публіки у соціальних мережах, було задіяно так звану "фабрику фейків", яку курує Олексій Гореславський. До 2020 року він обіймав посаду заступника глави управління громадськими проєктами адміністрації президента РФ. Нині – керівник створених під кураторством АП РФ організацій АНО "Діалог" та АНО "Інститут розвитку інтернету", які безпосередньо залучені до ведення інформаційної війни на європейському напрямку.

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Для створення враження широкого обговорення теми, "фабрика фейків" підготувала стандартні "коментарі", які поширюються під публікаціями матеріалу в соцмережах, зокрема:

1. Я не розумію, навіщо ми продовжуємо підтримувати режим, від якого з кожним днем все гірше пахне.

2. З Україною настав час закінчувати. Нехай Путін із нею розбирається.

3. Підтримка України спричинила катастрофу економіки Німеччини. Англійська преса відкрито зловтішається з приводу наших труднощів. Час припиняти це самогубне божевілля.

4. Україна – слухняна маріонетка Вашингтона та Лондона. Якби там не схвалили таку поведінку – українці не наважилися б шпигувати за ОБСЄ.

5. Я ніколи не був прихильником конфлікту з Путіним.

6. Потрібно розуміти, що Путін не проти Німеччини, а проти того, щоб українці воювали один з одним.

7. Нам не варто більше підтримувати Зеленського.

8. Президент Зеленський дуже мила людина, але вірити йому чомусь не хочеться.

"Треба зазначити, що "гібридна" війна Путіна проти України ведеться багато років поспіль. Щедрі фінансові вливання країни-окупанта дозволяють купувати лояльність окремих журналістів, експертів та політиків", - зазначається в повідомленні.

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Автор: 

Німеччина (7344) дезінформація (341)


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Топ коментарі
+13
Керівництво держави уже давно саме себе дискредитувало і без всяких спецоперацій.
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16.07.2022 17:22
+8
Наша влада повинна виконати вимоги для вступу до ЄС. Після їх виконання очорнювати нашу чорну владу буде важче.
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16.07.2022 17:26
+7
Я украинка, но Зеленскому я не верю, он сам себя дискредитировал ,пусть сразу решит вопрос Ермака и Татарова а то агенты кремля сидят в ОПУ а Зеленский только патриотические видосики снимает а на деле создает все условия,что бы Коломойский обворовывал Украину.
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16.07.2022 17:36
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Керівництво держави уже давно саме себе дискредитувало і без всяких спецоперацій.
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16.07.2022 17:22 Відповісти
Хто такий президент? Це обличчя держави. Він і його оточення повинно виглядати достойно. А ми що маємо: Єрмак виглядає, як з будуна, Арахамія, як втрачений елемент теорії Дарвіна, Верещук і Безугла, то окрема тема. А сам найвеличніший - відосіки, затрапезний вигляд, завчений текст з чужого голосу і пісь-пісь вийти до народу. По одежці зустрічають, по уму проводжають, то ми і маємо мохнорилого телепузіка з зовнішнім управлінням. Як показати німцям, чи французам, що вони мають справу з серйозною і відповідальною особою?
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16.07.2022 18:09 Відповісти
а немцы всегда были говнистой блевотиной... во время второй мировой их вербовали как псов на псарне... да и после... поэтому - нафиг немчуру вонючую сосисочную, нахер китаезов паскудных...
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16.07.2022 17:22 Відповісти
А ти хто,богом обраний мабуть?
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16.07.2022 17:32 Відповісти
Честно говоря "аргументы" для долба...бов, извиняюсь за непарламентские выражения. Не надо уже немцев так принижать в интеллектуальном смысле, особенно после Кременчугов, Винниц, да и остатков самого Мариуполя
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16.07.2022 17:24 Відповісти
7. Нам не варто більше підтримувати Зеленського.
8. Президент Зеленський дуже мила людина, але вірити йому чомусь не хочеться.

Пхе!
Що там німці - такого добра і на самому Цензорнеті вистачає, з усіх дірок лізе!
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16.07.2022 17:24 Відповісти
Додам:
Але у німців - то фейк,а у нас - ні!
Ги...
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16.07.2022 17:32 Відповісти
Я украинка, но Зеленскому я не верю, он сам себя дискредитировал ,пусть сразу решит вопрос Ермака и Татарова а то агенты кремля сидят в ОПУ а Зеленский только патриотические видосики снимает а на деле создает все условия,что бы Коломойский обворовывал Украину.
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16.07.2022 17:36 Відповісти
Тобто,ви зі мною згодні.
(регоче)
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16.07.2022 17:50 Відповісти
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16.07.2022 17:24 Відповісти
Нажаль у них буде успіх...

Думаю, що Німеччину до початку холодів додавлять і вона 'скине карти'
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16.07.2022 17:25 Відповісти
Не думай, це не твоє.
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16.07.2022 17:39 Відповісти
У нас тоже своих Арестовичей хватает, которые призывают брать украинцев за яйца, которые возмущаются против ракетных обстрелов росийскими нацистами.
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16.07.2022 17:25 Відповісти
Привіт, московський ботяра.
Скільки рублєй тобі платять за коментар?
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16.07.2022 17:41 Відповісти
Наша влада повинна виконати вимоги для вступу до ЄС. Після їх виконання очорнювати нашу чорну владу буде важче.
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16.07.2022 17:26 Відповісти
Напомните немчуре как рашисты каждый год мечтают взять Берлин и разбомбить Рейхстаг и даже делают фанерные копии чтобы насладиться их сжиганием.
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16.07.2022 17:28 Відповісти
Це не влада,це ворог.німці зрозуміли вже.
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16.07.2022 17:30 Відповісти
Це ви про яку владу?
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16.07.2022 17:43 Відповісти
Це про ze&co
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16.07.2022 17:48 Відповісти
Так а з якого пункту наведеної гебешної методички ти зрозумів, що там німці зрозуміли?
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16.07.2022 18:47 Відповісти
Як ти дізнався, що німці зрозуміли? З якого пункту методички із статті?
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16.07.2022 18:02 Відповісти
Іди ***** бидло зебільне
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16.07.2022 18:11 Відповісти
Це ти з ким кукурікаєш? Я порохобот.
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16.07.2022 18:42 Відповісти
Все равно, насрать круче чем Мельник не смогут.
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16.07.2022 19:31 Відповісти
а фіо у організатора фейуомета віщунське : горе для Росії славить. І горе будд тому, хто з ним повяже себе. От поведешся з Маргаритою Бабуян і станеш бабуїном
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16.07.2022 20:10 Відповісти
Вот потому оця вся ЗЕвлада и должна уйти в отставку. Они себя полностью дискредитировали
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16.07.2022 21:59 Відповісти
Россия путина покупает евро политиков оптом и в розницу. И это будет продолжаться до тех пор, пока на России есть легкие и большие деньги.
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16.07.2022 22:35 Відповісти
Все рівно рано чи пізно Європі прийдеться "чистити" фсбешну агентуру на Заході. Чим скоріше почнуть---тим краще буде для них самих.
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17.07.2022 12:21 Відповісти
 
 