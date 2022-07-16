УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10641 відвідувач онлайн
Новини Війна
2 803 9

У Вінниці завершили розбирати завали після ракетного удару, одну людину досі не знайшли, - ДСНС

вінниця

У Вінниці рятувальники завершили розбирати завали будівель, зруйнованих російським ракетним ударом. Одну людину досі не знайшли.

Про це повідомляє у Телеграмі пресцентр ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Вінниця: завершено роботи по розбиранню завалів, що виникли внаслідок обстрілів рф

Всього внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, 40 автомобілів та 2 трамваї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв ракетного удару по Вінниці збільшилась. У лікарні померла жінка

За даними департаменту охорони здоров’я ОВА внаслідок обстрілу загинуло 23 особи з них 3 дитини. Звернулося за допомогою 202 особи, з них 68 госпіталізовано у тому числі 4 дитини, 110 надано допомогу амбулаторно. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Підрозділами ДСНС врятовано 3 особи. 1 особа залишається у розшуку (безвісно зникла)", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Вінниця (621) обстріл (28365) ДСНС (5098)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.07.2022 17:25 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2022 17:38 Відповісти
о! А де цей чорт, до речі?)))
показати весь коментар
16.07.2022 21:11 Відповісти
ОЛЕНА АНТОНЮК -Весь світ бажає нашого зерна??? А чи не бажає весь світ зупинити СМЕРТІ наших ДІТЕЙ….???
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/293910655_7715310818540579_4811812923755079592_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=bRj9p_-EaHoAX_JVEUY&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AT8KwYRRXjQN3Yj60acmJ6M-bR9bOq1IDCRKQrhyHe8eWw&oe=62D6E640
показати весь коментар
16.07.2022 17:26 Відповісти
миру плевать. главное, что бы африкацны не голодали
показати весь коментар
16.07.2022 17:36 Відповісти
Тему мирового голода жует исключительно ООН, причём многие эксперты утверждают, что кроме России и Украины есть более крупные зерновые игроки - Австралия , Аргентина; поэтому ставить вопрос освобождения юго-востока на паузу, как хочет кремль - это не в интересах Украины
показати весь коментар
16.07.2022 17:47 Відповісти
ООН, як і ВОЗ та багато інших міждержавних інституцій, за багато років свого існування перетворилася на такого собі "дідуся". Поговорити ще може, але потенції давно немає.
показати весь коментар
16.07.2022 18:06 Відповісти
Я, Підлога, уже много писал - нету никакого голода. Нету денег в кошельках просто. ведь руки растут из жопы. У нас тоже продукты питания подорожали на 40% и никто не умер. Так что не подмытые негры пусть "бірут у рукі лопаті, і ні скіглят", сранные бездельники. Иди мудила на вторую, третью работу. Бабу свою на работу отправь. И будет у вас полный холодильник, забитый жратвой, еще и на гандоны хватит, дабы не плодить с десяток себе подобных личинок, бездельников
показати весь коментар
16.07.2022 20:11 Відповісти
А если будете вкаловать как папы карлы, то и ******* вам будет негода. Все беды от безделья
показати весь коментар
16.07.2022 20:14 Відповісти
 
 