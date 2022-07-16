У Вінниці завершили розбирати завали після ракетного удару, одну людину досі не знайшли, - ДСНС
У Вінниці рятувальники завершили розбирати завали будівель, зруйнованих російським ракетним ударом. Одну людину досі не знайшли.
Про це повідомляє у Телеграмі пресцентр ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
"Вінниця: завершено роботи по розбиранню завалів, що виникли внаслідок обстрілів рф
Всього внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, 40 автомобілів та 2 трамваї.
За даними департаменту охорони здоров’я ОВА внаслідок обстрілу загинуло 23 особи з них 3 дитини. Звернулося за допомогою 202 особи, з них 68 госпіталізовано у тому числі 4 дитини, 110 надано допомогу амбулаторно. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Підрозділами ДСНС врятовано 3 особи. 1 особа залишається у розшуку (безвісно зникла)", - йдеться у повідомленні.
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