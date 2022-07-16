Переселенців не можна виселяти із навчальних закладів без надання альтернативного житла, - Верещук
Внутрішньо переміщених осіб не можна виселяти із навчальних закладів без надання їм альтернативного житла.
Про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ситуацію з переселенцями, які тимчасово живуть у закладах освіти, обговорили у Кабміні на міжвідомчій нараді під головуванням віцепрем'єра Ірини Верещук", - ідеться в повідомленні.
До Мінрегіону напередодні нового навчального року почали надходити скарги від ВПО про те, що деякі заклади освіти мають намір їх виселяти. За словами Верещук, з 7 по 13 липня на гарячі лінії Мінрегіону надійшло 312 таких повідомлень.
Також непоодинокими є випадки, коли із переселенців намагаються стягувати орендну плату за тимчасовий прихисток.
Учасники міжвідомчої наради вирішили, що влада у регіонах має створити додаткові резервні місця для розміщення ВПО, а тимчасові прихистки будуть реконструйовані чи відремонтовані до холодів.
"Люди, які мусили тимчасово переселитись у навчальні заклади, до початку навчального року мають бути забезпечені альтернативним житлом - придатним до проживання, утепленим та відремонтованим. Без цієї умови виселення їх неприпустимо", - наголосила віцепрем’єр-міністр.
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- Прівіт, як ти?
- Привіт... та я не їв вже три дні...
- Так не можна, треба себе заставити..
І селили - де тільки можна !
Але час іде ... і кінця цій війні - не видно (покищо надіюсь).
А зараз - треба віддилити пенсіонерів та непрацездатних - є купа баз відпочинку і т.п. - де можна їх поселити і ще і кормити !
А працездатним з родинами - у великих містах - 2-3 місяці на пошук роботи ... і не найшли - у села
Там і житла є , і роботи - робити не перобити