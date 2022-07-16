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Переселенців не можна виселяти із навчальних закладів без надання альтернативного житла, - Верещук

верещук

Внутрішньо переміщених осіб не можна виселяти із навчальних закладів без надання їм альтернативного житла.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ситуацію з переселенцями, які тимчасово живуть у закладах освіти, обговорили у Кабміні на міжвідомчій нараді під головуванням віцепрем'єра Ірини Верещук", - ідеться в повідомленні.

До Мінрегіону напередодні нового навчального року почали надходити скарги від ВПО про те, що деякі заклади освіти мають намір їх виселяти. За словами Верещук, з 7 по 13 липня на гарячі лінії Мінрегіону надійшло 312 таких повідомлень.

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Також непоодинокими є випадки, коли із переселенців намагаються стягувати орендну плату за тимчасовий прихисток.

Учасники міжвідомчої наради вирішили, що влада у регіонах має створити додаткові резервні місця для розміщення ВПО, а тимчасові прихистки будуть реконструйовані чи відремонтовані до холодів.

"Люди, які мусили тимчасово переселитись у навчальні заклади, до початку навчального року мають бути забезпечені альтернативним житлом - придатним до проживання, утепленим та відремонтованим. Без цієї умови виселення їх неприпустимо", - наголосила віцепрем’єр-міністр.

Автор: 

житло (1062) переселенці (977) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+16
Курва тупа, а де взяти стільки того житла, може з асфальту набудувати.
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16.07.2022 18:13
+15
Це мені нагадало діалог:
- Прівіт, як ти?
- Привіт... та я не їв вже три дні...
- Так не можна, треба себе заставити..
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16.07.2022 18:17
+13
"Навіщо вирішувати складні питання, якщо можна пустити все на самотік, і питання самі якось розруляться" - це і є сутність правління Zекоманди.
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16.07.2022 18:32
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Курва тупа, а де взяти стільки того житла, може з асфальту набудувати.
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16.07.2022 18:13 Відповісти
Та шо ви причепилися до тих переселенців. Дорослих оформити сторожами без зарплати, а дітей - школярами. І хай далі там мешкають.
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16.07.2022 18:14 Відповісти
Усі дорослі та адекватні переселенці мають вивчити українську мову, як бажають отримувати соцдопомогу, лікуватися, працювати, навчатися тощо. Усе буде Україно!
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16.07.2022 18:17 Відповісти
Це мені нагадало діалог:
- Прівіт, як ти?
- Привіт... та я не їв вже три дні...
- Так не можна, треба себе заставити..
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16.07.2022 18:17 Відповісти
"Навіщо вирішувати складні питання, якщо можна пустити все на самотік, і питання самі якось розруляться" - це і є сутність правління Zекоманди.
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16.07.2022 18:32 Відповісти
якби пустили це на самотік було би непогано, але ж зе-лупа в кожній бочці затичка... Не розуміють зе-банати, що відповідальність все-одно наступить, навіть, якщо і відкладена.
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16.07.2022 18:43 Відповісти
Мери Поппенс в действии. Да вы зае...бали, зеленые идиоты, у вас вся власть в руках, делайте или сь..битесь. Ваши крокодиловые слезы не нужны Украине!!!
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16.07.2022 18:35 Відповісти
почему это чучело еще не в тюрячке?
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16.07.2022 18:42 Відповісти
Звичайне зелене тупе і нахабне бидло. Людей поселили у гарячці, тимчасово, за чотири місяці ця **** мала б вирішити проблему їхнього проживання. Замісь цього воно умило ратиці, хто має платити за воду- світло, скоро зима і піде опалення, але школи не працюватимуть, тому гроші на комуналку виділятись не будуть... ,хтось ще буде стверджувати що у цієї влади є мізки?
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16.07.2022 18:42 Відповісти
немає таких. Всім відомо, що це влада зе-банатів.
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16.07.2022 18:44 Відповісти
кого винить если 75% выбрали себе ту власть, которую заслужили
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16.07.2022 18:59 Відповісти
В селах пустують хати, придатні до житла, трохи прикласти рук і ось вам будинки з кількома кімнатами навіть пригідні для того, щоб перезимувати не одній сім'ї. Треба тільки інформація від влади. От тільки там шкода не має ресторанів, але свіже повітря і не пахана, відпочила від праці, земля.
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16.07.2022 19:12 Відповісти
Це точно! На Поліссі в селах пустує від третини до половини будинків!
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16.07.2022 19:18 Відповісти
Не знаю, в яких селах пустують хати... Нещодавно шукала житло длоя переселенців у селі. Обдзвонила знайомих, сільради в своєму регіоні, там дали телефони власників... Усе забите. Усе! Навіть ті хати, де вже кілька років немає світла-газу.
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16.07.2022 19:49 Відповісти
О! "Випендрилася"! Знову "рятівниця" всіх і всього вилізла на арену!
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16.07.2022 19:17 Відповісти
По мнению этой сердобольной, обучение может и подождать? Если коротко - дура!
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16.07.2022 19:21 Відповісти
А нах вчитись,хех..
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16.07.2022 20:01 Відповісти
В ОТСТАВКУ!!!!!
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16.07.2022 21:41 Відповісти
Так ! Приймали терміново усіх !
І селили - де тільки можна !
Але час іде ... і кінця цій війні - не видно (покищо надіюсь).
А зараз - треба віддилити пенсіонерів та непрацездатних - є купа баз відпочинку і т.п. - де можна їх поселити і ще і кормити !
А працездатним з родинами - у великих містах - 2-3 місяці на пошук роботи ... і не найшли - у села
Там і житла є , і роботи - робити не перобити
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17.07.2022 00:21 Відповісти
 
 