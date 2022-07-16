Переселенців не можна виселяти із навчальних закладів без надання альтернативного житла, - Верещук

Внутрішньо переміщених осіб не можна виселяти із навчальних закладів без надання їм альтернативного житла.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ситуацію з переселенцями, які тимчасово живуть у закладах освіти, обговорили у Кабміні на міжвідомчій нараді під головуванням віцепрем'єра Ірини Верещук", - ідеться в повідомленні.

До Мінрегіону напередодні нового навчального року почали надходити скарги від ВПО про те, що деякі заклади освіти мають намір їх виселяти. За словами Верещук, з 7 по 13 липня на гарячі лінії Мінрегіону надійшло 312 таких повідомлень.

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Також непоодинокими є випадки, коли із переселенців намагаються стягувати орендну плату за тимчасовий прихисток.

Учасники міжвідомчої наради вирішили, що влада у регіонах має створити додаткові резервні місця для розміщення ВПО, а тимчасові прихистки будуть реконструйовані чи відремонтовані до холодів.

"Люди, які мусили тимчасово переселитись у навчальні заклади, до початку навчального року мають бути забезпечені альтернативним житлом - придатним до проживання, утепленим та відремонтованим. Без цієї умови виселення їх неприпустимо", - наголосила віцепрем’єр-міністр.