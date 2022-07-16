Twitter і YouTube останнім часом ігнорують запити України видалити контент з роспропагандою

Новий звіт європейського Центру дезінформації показує, що YouTube і Twitter ігнорують запити прибрати ненависть і дезінформацію, спрямовану проти українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Washington Post.

"У перші шалені тижні вторгнення Росії в Україну американські технологічні компанії, які контролюють найбільші інформаційні центри світу, почали діяти. Відповідаючи на тиск з боку західних урядів, програми соціальних медіа, такі як Facebook, Instagram і YouTube, заборонили або придушили облікові записи російських державних ЗМІ, посилили свої операції з перевірки фактів, обмежили продаж реклами в Росії та відкрили прямі лінії зв’язку з українськими чиновниками", - сказано у повідомленні.

Однак з часом методи російської пропаганди еволюціонували — і технічні фірми перестали встигати за ними.

"Українські офіційні особи, які позначили тисячі твітів, відео на YouTube та інших публікацій у соціальних мережах як російську пропаганду або антиукраїнську мову ненависті, кажуть, що компанії стали менш чуйними до запитів видалити такий контент", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що нове дослідження європейського Центру дезінформації підтверджує, що багато з цих запитів залишаються без уваги, дописи з наративами кремля та облікові записи їх авторів активні в соцмережах.

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"Коли це були перші місяці повномасштабної російської агресії (технологічні компанії США) були дуже активними, дуже зацікавленими допомогти. Тепер вони уникають телефонувати нам", — розповів заступник керівника Українського центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Микола Балабан.

Попри те, що деякі платформи, включно з Facebook Meta та LinkedIn (Microsoft), й далі регулярно листуються з агенцією Балабана, він сказав, що YouTube (Google), не відповідає на електронні листи майже два місяці.

Розчарована мовчанням Україна наприкінці квітня співпрацювала з незалежними дослідниками Центру дезінформації, європейською коаліцією, що охоплює кілька некомерційних організацій, щоб проаналізувати ефективність модерації платформ. Висновки підтверджують принаймні деякі занепокоєння Балабана.

Оскільки російські зусилля переходять від мегафонів державних ЗМІ до окремих впливових осіб та армій тролів, які координуються через Telegram, українська влада та некомерційні партнери відстежують і позначають публікації, які використовують принизливі або дегуманні терміни для українців як спосіб виправдання війни.

У звіті встановлено, що понад 70% публікацій, позначених як антиукраїнська мова ненависті на YouTube і Twitter, залишалися доступними станом на кінець червня, тоді як понад 90% облікових записів, відповідальних за такі публікації, залишалися активними.

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У Facebook, YouTube і Twitter є політика проти прославлення російського вторгнення або нападів на українців на основі їхньої національності, хоча вони зазначили, що зазвичай для призупинення дії облікового запису-порушника потрібно більш ніж одне порушення. І YouTube, і Twitter заявили, що вжили заходи щодо деяких облікових записів.

Прессекретар YouTube Айві Чой безпосередньо не говорила про реакцію компанії на запити України про видалення, але сказала, що компанія підтримувала регулярний контакт з українським урядом і видалила понад 70 000 відео та 9 000 каналів за порушення своєї політики від початку війни.

Прессекретар Twitter Елізабет Басбі також не відповіла прямо на занепокоєння українських чиновників, але заявила, що компанія й надалі співпрацює із зовнішніми організаціями та стежить за порушеннями політики. Басбі додала, що політика Twitter виходить за рамки алгоритму залишити чи зняти. Вона включає зусилля, спрямовані на підвищення достовірності інформації про війну та уникнення публікацій, які можуть вводити в оману.

У звіті також зазначено, що LinkedIn видалив менше половини публікацій, які українські чиновники позначили як приклади російської пропаганди, що виправдовує війну.

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Тим часом Facebook видалив усі 98 дописів, які український уряд та його партнери позначили як такі, що містять антиукраїнські висловлювання ненависті, хоча багато відповідних облікових записів залишаються активними.

Тьєррі Бретон, комісар з питань внутрішнього ринку Європейського Союзу, який націлив технологію на регулювання, сказав, що звіт Ситуаційного центру дезінформації є прикладом необхідності жорстких правил, щоб притягнути технологічні платформи до відповідальності. "Російська дезінформаційна війна — це справжнє вторгнення в наш цифровий простір. Приклади у звіті ще раз показують, що великі онлайн-платформи вжили недостатніх заходів для захисту своїх користувачів від цього вторгнення. Це має реальні наслідки в усьому світі", — сказав Бретон.