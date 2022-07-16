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Twitter і YouTube останнім часом ігнорують запити України видалити контент з роспропагандою

пропаганда,фейк

Новий звіт європейського Центру дезінформації показує, що YouTube і Twitter ігнорують запити прибрати ненависть і дезінформацію, спрямовану проти українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Washington Post.

"У перші шалені тижні вторгнення Росії в Україну американські технологічні компанії, які контролюють найбільші інформаційні центри світу, почали діяти. Відповідаючи на тиск з боку західних урядів, програми соціальних медіа, такі як Facebook, Instagram і YouTube, заборонили або придушили облікові записи російських державних ЗМІ, посилили свої операції з перевірки фактів, обмежили продаж реклами в Росії та відкрили прямі лінії зв’язку з українськими чиновниками", - сказано у повідомленні.

Однак з часом методи російської пропаганди еволюціонували — і технічні фірми перестали встигати за ними.

"Українські офіційні особи, які позначили тисячі твітів, відео на YouTube та інших публікацій у соціальних мережах як російську пропаганду або антиукраїнську мову ненависті, кажуть, що компанії стали менш чуйними до запитів видалити такий контент", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що нове дослідження європейського Центру дезінформації підтверджує, що багато з цих запитів залишаються без уваги, дописи з наративами кремля та облікові записи їх авторів активні в соцмережах.

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"Коли це були перші місяці повномасштабної російської агресії (технологічні компанії США) були дуже активними, дуже зацікавленими допомогти. Тепер вони уникають телефонувати нам", — розповів заступник керівника Українського центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Микола Балабан.

Попри те, що деякі платформи, включно з Facebook Meta та LinkedIn (Microsoft), й далі регулярно листуються з агенцією Балабана, він сказав, що YouTube (Google), не відповідає на електронні листи майже два місяці.

Розчарована мовчанням Україна наприкінці квітня співпрацювала з незалежними дослідниками Центру дезінформації, європейською коаліцією, що охоплює кілька некомерційних організацій, щоб проаналізувати ефективність модерації платформ. Висновки підтверджують принаймні деякі занепокоєння Балабана.

Оскільки російські зусилля переходять від мегафонів державних ЗМІ до окремих впливових осіб та армій тролів, які координуються через Telegram, українська влада та некомерційні партнери відстежують і позначають публікації, які використовують принизливі або дегуманні терміни для українців як спосіб виправдання війни.

У звіті встановлено, що понад 70% публікацій, позначених як антиукраїнська мова ненависті на YouTube і Twitter, залишалися доступними станом на кінець червня, тоді як понад 90% облікових записів, відповідальних за такі публікації, залишалися активними.

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У Facebook, YouTube і Twitter є політика проти прославлення російського вторгнення або нападів на українців на основі їхньої національності, хоча вони зазначили, що зазвичай для призупинення дії облікового запису-порушника потрібно більш ніж одне порушення. І YouTube, і Twitter заявили, що вжили заходи щодо деяких облікових записів.

Прессекретар YouTube Айві Чой безпосередньо не говорила про реакцію компанії на запити України про видалення, але сказала, що компанія підтримувала регулярний контакт з українським урядом і видалила понад 70 000 відео та 9 000 каналів за порушення своєї політики від початку війни.

Прессекретар Twitter Елізабет Басбі також не відповіла прямо на занепокоєння українських чиновників, але заявила, що компанія й надалі співпрацює із зовнішніми організаціями та стежить за порушеннями політики. Басбі додала, що політика Twitter виходить за рамки алгоритму залишити чи зняти. Вона включає зусилля, спрямовані на підвищення достовірності інформації про війну та уникнення публікацій, які можуть вводити в оману.

У звіті також зазначено, що LinkedIn видалив менше половини публікацій, які українські чиновники позначили як приклади російської пропаганди, що виправдовує війну.

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Тим часом Facebook видалив усі 98 дописів, які український уряд та його партнери позначили як такі, що містять антиукраїнські висловлювання ненависті, хоча багато відповідних облікових записів залишаються активними.

Тьєррі Бретон, комісар з питань внутрішнього ринку Європейського Союзу, який націлив технологію на регулювання, сказав, що звіт Ситуаційного центру дезінформації є прикладом необхідності жорстких правил, щоб притягнути технологічні платформи до відповідальності. "Російська дезінформаційна війна — це справжнє вторгнення в наш цифровий простір. Приклади у звіті ще раз показують, що великі онлайн-платформи вжили недостатніх заходів для захисту своїх користувачів від цього вторгнення. Це має реальні наслідки в усьому світі", — сказав Бретон.

Автор: 

YouTube (232) дезінформація (341) пропаганда (2799) Twitter (291)


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Топ коментарі
+20
Світ протух й завонявся.
Ще за дії ***** й рашістів у Чечні як мінімум, світ мав би припинити співпрацю з рашистами й накласти санкції.... але криваве бабло рашистів перемогає людяність й усе іньше..... потім з за цього мали Грузію, Сирію, Україна тепер під ударом мразоти рашиської а світ й досі не зрозумів небезпеку й недостатньо вступив у боротьбу проти рашиских нелюдей.
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16.07.2022 18:21
+13
Фейсбук в этом плане переплюнул всех. Стоит москалю сказать, что он трус, убийца и мародёр, и пусть идёт копать могилы своим "осворбодителям, как тут же "нарушение норм морали". Какой морали, фейсбук сраный?
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16.07.2022 18:42
+11
СУКІ
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16.07.2022 18:13
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16.07.2022 18:13 Відповісти
Относительно.....
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16.07.2022 18:35 Відповісти
любители рашистов
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16.07.2022 18:14 Відповісти
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16.07.2022 18:15 Відповісти
Цi хлопцi румуни, вже писали не раз. Дуже їм потрiбнi "хохли" Тобi потрiбнi румуни?
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16.07.2022 18:37 Відповісти
Бо кацапські смердючі свині і там насрали...
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16.07.2022 18:15 Відповісти
Твітор та титруб усталі ат нєнужнай вайни
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16.07.2022 18:16 Відповісти
у всіх цих компаній ЭСЭНГЭ курується з мацкви, про що мова взагалі
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16.07.2022 18:18 Відповісти
Бо там і там працює багато срусні
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16.07.2022 18:20 Відповісти
ну вони напевно подивилися як Зе-чмирі закрили патріотичні українські опозиційні ТБ канали та залишили марафон однієї правди ЗеЄрмака і вирішили, що рашка, що Україна один хрін.
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16.07.2022 18:21 Відповісти
Світ протух й завонявся.
Ще за дії ***** й рашістів у Чечні як мінімум, світ мав би припинити співпрацю з рашистами й накласти санкції.... але криваве бабло рашистів перемогає людяність й усе іньше..... потім з за цього мали Грузію, Сирію, Україна тепер під ударом мразоти рашиської а світ й досі не зрозумів небезпеку й недостатньо вступив у боротьбу проти рашиских нелюдей.
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16.07.2022 18:21 Відповісти
Им насраКакать на ваши запросы!в реальном Мире запрос это ДЕНЬГИ!!!дадите больше чем поРаша и получите результат!!!
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16.07.2022 18:22 Відповісти
в этом плане твиттер такое говнище,что ну его нах...
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16.07.2022 18:41 Відповісти
В Телеграмме совсем болото. Американские соц сети распространители фашизма. Тупо реклама войны, зомбирования. Телефоны как записать, куда звонить и.т.п. Фейсбук со своими русскоязычным группами просто без. Зато через пять месяцев войны дали 10 рсзо. Это все что нужно знать о современной демократии
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16.07.2022 18:42 Відповісти
Фейсбук в этом плане переплюнул всех. Стоит москалю сказать, что он трус, убийца и мародёр, и пусть идёт копать могилы своим "осворбодителям, как тут же "нарушение норм морали". Какой морали, фейсбук сраный?
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16.07.2022 18:42 Відповісти
і то, як можна нарушити те, чого немає?
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16.07.2022 19:03 Відповісти
так, фейсбук - це суцільне дно. за слово кацап (літературний вираз) отримала місячний бан...
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16.07.2022 20:01 Відповісти
Коли кацапня відїджає за кордон на проживання,змінюється тільки їх місце знаходження,але не суть рашиста, распозлися по підприємствам ,офісам ,завели всій бізнес.У кожній іноземній конторі є вилупки з підорашки,тому і з,являються такі рішеня як в Ютуб ,ФБ, мапі з кримом у складі кацапіі та інше.Ні яка нормальна людина в цівілізованому світі не підтримає вбивство людей по національному принціпу,чи невинних діточок.У кожному непровомірному і несправедливому рішені з закордону,шукайте кацяпу ,що пристроїлася та гадить як може.
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16.07.2022 19:20 Відповісти
Facebook, Instagram и YouTube знатные сторонники рашистких 3,14ДАРАСОВ! Украинцы, УМОЛЯЮ уже сейчас начинать ваших программеров создавать "СОЦСЕТЬ БЕЗ РАШИСТСКИХ ПРОСТИТУТОК", на РУССКОМ, УКРАИНСКОМ и других языках.

Вы страна, которая в отличие от роSSийских выродков как все кроме них, ГРАМОТНО говорите и пишете на русском ЯЗЫКЕ, у вас больше всего носителей КУЛЬТУРЫ на русском языке и у вас есть пожизненная и очень дорогая прививка от роSSийского бешенства красных и колорадских маток!

РУССКИЙ язык должен служить тем, кто его ПОРОДИЛ и кто им пользуется для КУЛЬТУРЫ, а не тем, кто его испоганил!
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16.07.2022 21:21 Відповісти
Согласен, но в настоящий момент миром правит капитализм, а не высокие идеи.
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16.07.2022 23:09 Відповісти
Офіси на росії ще працюють?
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16.07.2022 22:35 Відповісти
написати заяву про підтримку тереоизму з боку керівництва ютубу прокурору Венедіктовій , і Прокурору США
Хто перший відреагує
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16.07.2022 22:41 Відповісти
Ютуб чисто кремлевская помойка! Не верите, да просто зайдите туда в режиме инкогнито в Гугл Хром, или InPrivate в Майкрософт Эдж и посмотрите что он вам предложит посмотреть! Охренеете!
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16.07.2022 22:54 Відповісти
москальня хоче завалити кількістю пропаганди,
європа платить за газ досить бабла на пропаганду параши
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16.07.2022 23:10 Відповісти
Тому і відмовився від платної підписки на ютуб і встановив адблок.А фейсбук взагалі промоскальське лайно !
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17.07.2022 08:16 Відповісти
А чи достатньо активні наші державні структури і чиновники в протидії інформаційному вторгненню ерефії? Постійно щось вимагати а самим нічого не робити це як?
Світ такий як є і завжди був таким.
Ми не готувались до війни належним чином.
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17.07.2022 10:16 Відповісти
 
 