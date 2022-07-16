Суд у Гаазі у жовтні може перейти до розгляду по суті справи щодо геноциду українців, - МЗС

Росія має до кінця вересня подати свої заперечення щодо юрисдикції суду по цій справі.

Міжнародний суду ООН у Гаазі розпочне розглядати по суті справу про звинувачення Російської Федерації у геноциді українців. Про це під час Всеукраїнського телемарафону повідомив агент України в Міжнародному суді ООН, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Ми подали меморандум, 1 липня ми це зробили. Це означає, що Російська Федерація має три місяці, щоб подати, якщо вона має їх, свої заперечення щодо юрисдикції суду по цій справі. Потім суд може переходити до вирішення справи по суті", - сказав він.

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За його словами, Україна може притягнути до відповідальності Росію, як державу, а також конкретних осіб.