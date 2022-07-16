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Суд у Гаазі у жовтні може перейти до розгляду по суті справи щодо геноциду українців, - МЗС

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Росія має до кінця вересня подати свої заперечення щодо юрисдикції суду по цій справі.

Міжнародний суду ООН у Гаазі розпочне розглядати по суті справу про звинувачення Російської Федерації у геноциді українців. Про це під час Всеукраїнського телемарафону повідомив агент України в Міжнародному суді ООН, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Ми подали меморандум, 1 липня ми це зробили. Це означає, що Російська Федерація має три місяці, щоб подати, якщо вона має їх, свої заперечення щодо юрисдикції суду по цій справі. Потім суд може переходити до вирішення справи по суті", - сказав він.

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За його словами, Україна може притягнути до відповідальності Росію, як державу, а також конкретних осіб.

Автор: 

геноцид (307) МЗС (4113) Міжнародний суд ООН (166) Кориневич Антон (91)


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Топ коментарі
+2
"Швидкі" *********..... 100 років будуть розглядати чи 200?
Як там МН17?
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16.07.2022 18:31
+1
А як ти думав має іти судове слідство у цивілізованій країні? Так само як на параші- 2 дні?! Чи може потрібен час аби зібрати докази?
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16.07.2022 18:36
+1
что бы на пропитание паре поколений судейских хватили
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16.07.2022 18:38
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16.07.2022 18:26 Відповісти
"Швидкі" *********..... 100 років будуть розглядати чи 200?
Як там МН17?
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16.07.2022 18:31 Відповісти
А як ти думав має іти судове слідство у цивілізованій країні? Так само як на параші- 2 дні?! Чи може потрібен час аби зібрати докази?
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16.07.2022 18:36 Відповісти
что бы на пропитание паре поколений судейских хватили
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16.07.2022 18:38 Відповісти
Ти сплутав суд у цивілізованих країнах із вовчим або басманним.
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16.07.2022 18:52 Відповісти
не рассказывай мне сказки, Шахеризада
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16.07.2022 20:09 Відповісти
Але і не десятки років.Ці цивілізовані країни.зараз поробилися аж занадто корупційні.
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16.07.2022 18:41 Відповісти
швидко тільки хєрня робиться та кішки котяться.
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16.07.2022 18:57 Відповісти
Всі хто волає про геноцид,вивчить що означає цей термін,він продовжується вже понад сто років, тому прикусіть свої язики невігласи та дегенерати,які нічого не читають.
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16.07.2022 18:35 Відповісти
Справа розглядається про геноцид, який вчиняє терористична держава РФ. Цьому режиму і тридцяти років немає. Факти геноциду фіксуються слідчими групами по гарячих слідах.
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16.07.2022 18:55 Відповісти
Що таке геноцид?
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16.07.2022 19:02 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/1352972.html
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16.07.2022 19:05 Відповісти
 
 