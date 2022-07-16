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Офіс Генпрокурора з другої спроби анонсував засідання комісії щодо керівника САП: відбудеться 19 липня

сап

19 липня 2022 року о 10 год. відбудеться чергове засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Про це повідомляється на сайті Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Інформацію про місце проведення засідання буде повідомлено членам Комісії додатково (з міркувань безпеки).

Трансляція засідань у режимі реального часу на YouTube-каналі за посиланням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Офіс генпрокурора розмістив, а потім видалив оголошення про засідання комісії з обрання голови САП, - Шабунін. СКРІНШОТ

Раніше Офіс генпрокурора розмістив, а потім видалив оголошення про засідання комісії з обрання голови САП

Автор: 

конкурс (1286) САП (2215) Офіс Генпрокурора (3245)


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Топ коментарі
+17
Цікаво, яку відмазку придумають цього разу?
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16.07.2022 18:35
+16
Я не вірю, що Zeбіли збираються призначати Клименко, який переміг на конкурсі. Буде черговий фунт із кварталу95, типу монастирського, який виконуватиме всі хатєлки Zeкоманди. А саме буде покривати грабунок держави зеленою пліснявою
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16.07.2022 18:41
+11
Незалежний керівник САП в той час, коли країною керують зелені виродки? Ми швидше побачимо друге пришестя Христа.
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16.07.2022 18:46
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Цікаво, яку відмазку придумають цього разу?
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16.07.2022 18:35 Відповісти
Щоби назавжди позбутись якихось відмазок у боротьбі з корупцією достатньо прийняти один закон, що запроваджує правовий інститут "Антикорупційна застава", де об'єктом регулювання є майно осіб, посади яких підпадають під п.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції" (крім військовослужбовців).
Суть: майно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, підпадає під Антикорупційну заставу, коли придбати будь-яке майно така особа може, а відчужити - ні, бо дані про таку особу автоматично вноситимуться у всі державні реєстри і банки.
Тоді потенційний корупціонер чи його близький родич будуть накопичувати багатство, де-юре несвоє, тимчасово користуючись ним, але право на розпорядження цим майном залишатиметься за державою, допоки така особа не доведе його некорупційне походження за встановленою процедурою.
В разі недоведення впродовж року після подання декларації легального походження коштів і майна в суді за скаргою їх номінального володільця-декларанта, ці активи вже де-факто переходять у володіння відповідного державного органу, яким на даний час є АРМА.
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16.07.2022 18:48 Відповісти
Ну будуть вони на підставних оформлювати нерухомість. А готівку ховати допоки не звільняться зі служби. Ідея - лайно.
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16.07.2022 19:14 Відповісти
Зедовбойобики ніколи добровілно не назначать над собою прокурора. Це криси і кроти.
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16.07.2022 18:51 Відповісти
https://gazeta.ua/articles/politics/_u-komisiyi-z-obrannya-golovi-sap-nemaye-kvorumu/1101160 У комісії з обрання голови САП немає кворуму , існує великий ризик, що засідання не відбудеться
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16.07.2022 20:41 Відповісти
значить потрібно почати їм банально товкти пики, тобто "пиз....ти" , поки "кворум" в голову не зайде. Повинен бути громадський тиск від дверей квартири до дверей школи де вчаться їх діти
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16.07.2022 22:38 Відповісти
19 липня? це шось вони психанули! 19 січня 2025 року тре
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16.07.2022 18:38 Відповісти
Я не вірю, що Zeбіли збираються призначати Клименко, який переміг на конкурсі. Буде черговий фунт із кварталу95, типу монастирського, який виконуватиме всі хатєлки Zeкоманди. А саме буде покривати грабунок держави зеленою пліснявою
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16.07.2022 18:41 Відповісти
Це ще не вечір!
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16.07.2022 18:42 Відповісти
Слідкуйте за руками!
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16.07.2022 18:54 Відповісти
Незалежний керівник САП в той час, коли країною керують зелені виродки? Ми швидше побачимо друге пришестя Христа.
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16.07.2022 18:46 Відповісти
Тим і цікаве 19 липня 2022-го. Побіг за попкорном!
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16.07.2022 18:55 Відповісти
Шо опять?
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16.07.2022 18:48 Відповісти
мафія впирається !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.07.2022 18:50 Відповісти
Зелена пліснява, як вогню, боїться визнати переможцем конкурсу Клименка, який чудово обізнаний про корупційні схематози цього кодла у владі. А подітися нема куди, петля стискається.
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16.07.2022 18:54 Відповісти
Скорее всего сделают так чтобы весь Запад охренел и отвернулся
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16.07.2022 19:01 Відповісти
Бубачка як завжди за звичкою намагається пропетляти між краплями.
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16.07.2022 19:01 Відповісти
Як я зрозумів 18 липня вони відміняють попередній висновок і визнають,що відбір був незаконний згідно подання від оаск і 19 липня вибирається новий переможець який потрібен зе-команді щоб сказати спартц і єврокомісії,що ми вибрали нового голову сап і тепер від'їбіться і не заважайте нам ділити баблішка.
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16.07.2022 19:21 Відповісти
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет причину, когда у нас уже будет как у людей.
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16.07.2022 19:23 Відповісти
Чергове? Якщо піде щось не за планом ОП, буде ще не одне чергове.
"Караул устал".
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16.07.2022 19:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4QKZI-QkW3M ещё пять тысяч дней и спецпрокурор у вас в кармане
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16.07.2022 19:37 Відповісти
Керівник САП вже виграв конкурс. Залишилося лише формально його призначити.

До чого тут коміссія ЗЕлених бібізян?
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16.07.2022 19:45 Відповісти
 
 