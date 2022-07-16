Офіс Генпрокурора з другої спроби анонсував засідання комісії щодо керівника САП: відбудеться 19 липня

19 липня 2022 року о 10 год. відбудеться чергове засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Про це повідомляється на сайті Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Інформацію про місце проведення засідання буде повідомлено членам Комісії додатково (з міркувань безпеки).

Трансляція засідань у режимі реального часу на YouTube-каналі за посиланням.

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