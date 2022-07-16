Офіс Генпрокурора з другої спроби анонсував засідання комісії щодо керівника САП: відбудеться 19 липня
19 липня 2022 року о 10 год. відбудеться чергове засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Про це повідомляється на сайті Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Інформацію про місце проведення засідання буде повідомлено членам Комісії додатково (з міркувань безпеки).
Трансляція засідань у режимі реального часу на YouTube-каналі за посиланням.
Раніше Офіс генпрокурора розмістив, а потім видалив оголошення про засідання комісії з обрання голови САП
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Суть: майно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, підпадає під Антикорупційну заставу, коли придбати будь-яке майно така особа може, а відчужити - ні, бо дані про таку особу автоматично вноситимуться у всі державні реєстри і банки.
Тоді потенційний корупціонер чи його близький родич будуть накопичувати багатство, де-юре несвоє, тимчасово користуючись ним, але право на розпорядження цим майном залишатиметься за державою, допоки така особа не доведе його некорупційне походження за встановленою процедурою.
В разі недоведення впродовж року після подання декларації легального походження коштів і майна в суді за скаргою їх номінального володільця-декларанта, ці активи вже де-факто переходять у володіння відповідного державного органу, яким на даний час є АРМА.
"Караул устал".
До чого тут коміссія ЗЕлених бібізян?