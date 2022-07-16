По території України з Каспію було випущено 6 ракет Х-101, 4 збиті нашими підрозділами ППО, 2 влучили у сільгосппідприємство, - Повітряні Сили

Повітряні Сили України відбили наліт російських ракет із Каспію, випущених із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Повітряних Сил.

У повідпмленні зазначаєтьсся: "Близько 15.20 16 липня стратегічні бомбардувальники Ту-95МС російських окупаційних військ завдали ракетного удару по Україні з району Каспійського моря.

Ворог випустив шість ракет типу Х-101(Х-555).

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Близько 16.30 чотири ракети було знищено підрозділами протиповітряної оборони Повітряне командування "Схід" на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Решта – влучила у сільськогосподарське підприємство на Черкащині. Дані про збитки та потерпілих уточнюються".

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