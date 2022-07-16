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Новини Допомога Україні Війна
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Ленд-ліз - це додатковий інструмент, який Україна буде застосовувати, коли завершаться кошти з інших програм, - Маркарова

himars

Наразі фінансування бюджетних програм США достатньо, щоб активно надавати військову підтримку Україні.

Про це заявила посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова в інтерв’ю Голосу Америки, передає Цензор.НЕТ.

"Позиція Пентагону полягає зараз в тому, що зараз, коли є ці програми фактично грантової, безоплатної передачі нам зброї - фокус буде на них. Фокус Пентагону зараз - максимально швидко знаходити ту зброю, яка нам потрібна, і надавати її нам через ці програми", - сказала Маркарова.

Вона додала, що "ленд-ліз є додатковим інструментом, який Україна буде застосовувати активніше в разі потреби, коли буде бачити, що завершуються кошти з інших програм".

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"Тоді буде два варіанти. Або ми в цей момент швидко підключаємо ленд-ліз, або ми повертаємося до Конгресу з додатковими запитами. Точніше, ми звертаємося до адміністрації США, а адміністрація звертається до Конгресу", - пояснила дипломат.

Маркарова нагадала, що кошти, які виділив Конгрес для України, потрібно використати до кінця фіскального року в США, що завершується у вересні.

Водночас дипломат припускає, що вони можуть вичерпатися до цього: "Складно сказати, коли закінчаться ці кошти - ми хочемо, щоб нам надавали всього швидше. Можливо, вони закінчаться і раніше - але наразі про це складно говорити".

Автор: 

Пентагон (1417) США (22685) Маркарова Оксана (492) ленд-ліз (56)


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Топ коментарі
+9
какое когда кончатса кошты? Нам пушки еще позавчера нужны, что ты корова несешь?
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16.07.2022 19:46
+5
Вона має на увазі що зелені ще не все стирили.
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16.07.2022 19:49
+3
А за ленд ліз платити і повертати потрібно. А на рахунок гармат, то вони і так усі партнерів. Ваші учора в асфальт вкатані, чому ж в 2019 мовчали
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16.07.2022 20:03
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какое когда кончатса кошты? Нам пушки еще позавчера нужны, что ты корова несешь?
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16.07.2022 19:46 Відповісти
Вона має на увазі що зелені ще не все стирили.
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16.07.2022 19:49 Відповісти
А за ленд ліз платити і повертати потрібно. А на рахунок гармат, то вони і так усі партнерів. Ваші учора в асфальт вкатані, чому ж в 2019 мовчали
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16.07.2022 20:03 Відповісти
- не зебіл., а навпаки
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16.07.2022 20:13 Відповісти
За ленд лиз платить не нужно - хватит постить рашкованские темники...
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16.07.2022 22:00 Відповісти
Хто це така? Навіщо її висери тут? Чому ми ці висери повинні читати?
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16.07.2022 19:49 Відповісти
В правительстве Гройсмана стульчик протирала большой жопой в мин. фине. Если ее зебилы не поперли значит "полезный" человек, пристосованец, но ошибок не делает то кто ничего не делает. Это притензия к Вове, но не к зебилу, а к Гройсману
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16.07.2022 19:52 Відповісти
их по объявлению набирают, что ли?
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16.07.2022 19:51 Відповісти
дыа, было дело так ее и взяли))) Хотя Гройсман был не самым плохим управленцем. Гончарук и Шморгаль с килькой азировым, ехадрочером и другой ******** и рядом не лежали
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16.07.2022 19:55 Відповісти
Спочатку треба викупити радянський мотлох в європі, азії та африці та мати з цього певний гешефт
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16.07.2022 19:57 Відповісти
Зрадою треба годувати поступово, щоб постійно було почуття ситості.
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16.07.2022 20:33 Відповісти
Може хтось пояснити що з тим ленд -лізом коїться? Його не буде в жовтні?
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16.07.2022 20:31 Відповісти
Поки що тільки обіцянки. Головне вірити, як в бога
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16.07.2022 20:37 Відповісти
Сначало бесплатное вооружение, потом лендлиз то есть в долг.

А ниче что наши воины и гражданские гибнут от отсутствия такого оружия. А может при любой возможности нужно закупать еще вчера? И это уровень посла в такой ключевой стране по вооружению, как США Бог ты мой..
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16.07.2022 20:42 Відповісти
Пардон, почитал биографию посла, а что ожидать если посол по специальности эколог-экономист. Хотя экономист вопрос скользкий, так как получен за 2 года. Вообщем эколог без опыта работы работает послом Украины в США.
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16.07.2022 20:54 Відповісти
Лиса і журавель... Вже було описано таке. А що іншого було чекати від клован-влади? Тьфу, ***...
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16.07.2022 21:40 Відповісти
а нічого, що кошти по лендліз потрібно використати до вересня?
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16.07.2022 22:32 Відповісти
Ве равно, как назвать. Важно, чтобы оружие шло - много и быстро.
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16.07.2022 23:29 Відповісти
Вже грошей на зарплату нема військовим. Морпіхи вже два місяця в Миколаєві без грошей сидять. А вони контрнаступи на Херсон чекають
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20.07.2022 07:52 Відповісти
 
 