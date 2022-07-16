Ленд-ліз - це додатковий інструмент, який Україна буде застосовувати, коли завершаться кошти з інших програм, - Маркарова

Наразі фінансування бюджетних програм США достатньо, щоб активно надавати військову підтримку Україні.

Про це заявила посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова в інтерв’ю Голосу Америки, передає Цензор.НЕТ.

"Позиція Пентагону полягає зараз в тому, що зараз, коли є ці програми фактично грантової, безоплатної передачі нам зброї - фокус буде на них. Фокус Пентагону зараз - максимально швидко знаходити ту зброю, яка нам потрібна, і надавати її нам через ці програми", - сказала Маркарова.

Вона додала, що "ленд-ліз є додатковим інструментом, який Україна буде застосовувати активніше в разі потреби, коли буде бачити, що завершуються кошти з інших програм".

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"Тоді буде два варіанти. Або ми в цей момент швидко підключаємо ленд-ліз, або ми повертаємося до Конгресу з додатковими запитами. Точніше, ми звертаємося до адміністрації США, а адміністрація звертається до Конгресу", - пояснила дипломат.

Маркарова нагадала, що кошти, які виділив Конгрес для України, потрібно використати до кінця фіскального року в США, що завершується у вересні.

Водночас дипломат припускає, що вони можуть вичерпатися до цього: "Складно сказати, коли закінчаться ці кошти - ми хочемо, щоб нам надавали всього швидше. Можливо, вони закінчаться і раніше - але наразі про це складно говорити".