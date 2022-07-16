У ГУР пояснили, від чого залежатиме перелом у війні з Росією на користь України
Перелом у війні з Росією на користь України залежатиме від того, наскільки українські захисники зможуть зупинити наступальний темп російських військ і наскільки активною буде допомога наших партнерів.
Про це в ефірі українських телеканалів поінформував представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Він (перелом на користь України у цій війні – ред.) однозначно буде. Але це буде залежати від того, по-перше, наскільки ми зможемо зупинити наступальний темп російських військ, і, по-друге, наскільки буде активною і широкомасштабною та допомога, яку нам надають наші партнери. Бо це дуже важливо насамперед для підготовки різних наступальних дій", - сказав Скібіцький.
Говорячи про те, скільки ще може тривати ракетний терор РФ, представник ГУР МОУ зазначив, що в наших громадян має бути розуміння того, що будь-який об’єкт може стати ціллю, тому необхідно бути уважними і виконувати всі безпекові вимоги.
Він уточнив, що росіяни використовують усі засоби, у тому числі йдеться і про супутники, як військові, так і комерційні; також активно працюють літаки, зокрема, стратегічна авіація.
"Є і такі джерела, як їхні агенти на нашій території, які у багатьох випадках повідомляють, зокрема, про ті заходи або виробництво техніки і озброєння, яке здійснюється на нашій території. І завдань багато, зокрема і для воєнної розвідки, і для СБУ, і для інших силових структур, які мають забезпечити саме безпеку і викриття цих джерел, які використовує РФ", - зазначив представник розвідки.
За інформацією Скібіцького, наразі росіяни дуже активно працюють по об’єктах інфраструктури, і по шляхах переміщення нашої техніки та озброєння, і по місцях проведення підготовки та тренування наших підрозділів, тобто, по всьому спектру, який вони можуть охопити.
"Окрім того, це ж не просто удари – це залякування нашого населення тим, що Україна не здатна захистити своїх громадян. Це такий психологічний вплив, який РФ намагається щоденно чинити на нашу країну", - заявив він.
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бы не Порошенко
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Источники WSJ указывают, что речь идет о предварительном соглашении. Для официального заключения сделки требуется https://www.dw.com/ru/timoti-snajder-putin-mozhet-ustroit-golodomor-vo-vsem-mire/a-62255298 согласие Владимира Путина .
Прекращение огня на месяц позволит потрёпанной рашской армии пополнить резервы... Разминированными подходами к Одессе они коварно воспользуются- можно даже не сомневаться: между 18-м и 19-м кораблём они рванут десантом в Одессу.
А наши внутренние арестовичи опять это про***ут... им не впервой... что-что - а это они умеют ...
Почему из-за голода в Африке УКраиа должна рисковать своей независимостью ? Почему не Африка догноваривается с рашкой о вывозе хлеба ?
Кому надо жрать -тот пусть и рискует!