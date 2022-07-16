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Усі 24 загиблі в результаті ракетного удару окупантів по Вінниці ідентифіковані, - ОВА

вінниця

Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов заявив у суботу, що всіх загиблих унаслідок ракетного удару російських окупантів по Вінниці у четвер ідентифіковано.

"Усі загиблі ідентифіковані і від завтрашнього дня розпочнеться похорон у Вінниці та області", - сказав він у телемарафоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

За його словами, загалом наразі 24 жертви, у лікарнях 68 постраждалих, серед них 14 тяжких, 4 у критичному стані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Вінниці завершили розбирати завали після ракетного удару, одну людину досі не знайшли, - ДСНС

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Вінниця (621) ракети (4020) жертви (1791) Борзов Сергій (50)


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Загиблі, вибачте, що привели війну на нашу землю в 2019 році. Голос в санітарному бюлетені це не жарти. Це дійсно має значення...
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16.07.2022 20:17 Відповісти
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16.07.2022 20:28 Відповісти
Український народ може лише сумувати з цього приводу, щодня читаємо новини скільки і де вбито, замучено, поранено та зґвалтовано. Це вже читати сил немає і відповіді нормальної військової, що б у них було як у нас в Україні, ми ніякої росії не даємо, крім ай-яй-яй подивіться в Європі та Америці, яка росія погана, що вона робить з Україною. У мене вже слів немає, не хочеться вживати російські матюки, а українських важких матів я, на жаль, не знаю.
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16.07.2022 20:45 Відповісти
Хочешь бачити вбитих кацапських (продуктів помета)? Я також! Хоть і розум каже одне, а серце інше...

Скільки вже можна?
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16.07.2022 21:21 Відповісти
 
 