Усі 24 загиблі в результаті ракетного удару окупантів по Вінниці ідентифіковані, - ОВА

Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов заявив у суботу, що всіх загиблих унаслідок ракетного удару російських окупантів по Вінниці у четвер ідентифіковано.

"Усі загиблі ідентифіковані і від завтрашнього дня розпочнеться похорон у Вінниці та області", - сказав він у телемарафоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, загалом наразі 24 жертви, у лікарнях 68 постраждалих, серед них 14 тяжких, 4 у критичному стані.

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