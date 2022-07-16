Російські окупанти забороняють використовувати запаси крові у лікарнях для маріупольців: бережуть для поранених військових РФ, - Андрющенко
У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі зростає кількість поранених військових РФ, у лікарнях дефіцит крові.
Про це у Телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Основна лікарня Маріуполя - лікарня №2
- отримати інсулін хворі на цукровий діабет можуть лише тут і лише, якщо "республіканські спеціалісти" здійснюють прийом. Для більшості хворих, що не мешкають в Центральному районі - неможлива місія. Люди кинуті на призволяще.
- Через головне наповнення лікарні росіянами, людей розміщують навіть коридорах.
- Гостра нестача плазми. Перелівання крові мвйже недоступне. Кожен випадок, який потребує перелівання фактично закінчується смертю пацієнтів. Окупанти недозволяють використовувати залишки / запаси плазми та банку крові через дефицит та намагання зберегти для лікування поранених окупантів, більшість яких зростає щодня.
Медицина в Маріуполі не посто в стані колапсу. Її просто немає навіть в мінімальному розумінні", - розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
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Ми в курсі, що російські вояки ********** пити кров.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!