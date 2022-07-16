Російські окупанти забороняють використовувати запаси крові у лікарнях для маріупольців: бережуть для поранених військових РФ, - Андрющенко

У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі зростає кількість поранених військових РФ, у лікарнях дефіцит крові.

Про це у Телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Основна лікарня Маріуполя - лікарня №2

- отримати інсулін хворі на цукровий діабет можуть лише тут і лише, якщо "республіканські спеціалісти" здійснюють прийом. Для більшості хворих, що не мешкають в Центральному районі - неможлива місія. Люди кинуті на призволяще.

- Через головне наповнення лікарні росіянами, людей розміщують навіть коридорах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вимагають з маріупольців 25 тис. грн за поховання в окремій могилі, - Андрющенко

- Гостра нестача плазми. Перелівання крові мвйже недоступне. Кожен випадок, який потребує перелівання фактично закінчується смертю пацієнтів. Окупанти недозволяють використовувати залишки / запаси плазми та банку крові через дефицит та намагання зберегти для лікування поранених окупантів, більшість яких зростає щодня.

Медицина в Маріуполі не посто в стані колапсу. Її просто немає навіть в мінімальному розумінні", - розповів він.









