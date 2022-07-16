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Новини Війна
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Російські окупанти забороняють використовувати запаси крові у лікарнях для маріупольців: бережуть для поранених військових РФ, - Андрющенко

маріуполь

У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі зростає кількість поранених військових РФ, у лікарнях дефіцит крові.

Про це у Телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Основна лікарня Маріуполя - лікарня №2
- отримати інсулін хворі на цукровий діабет можуть лише тут і лише, якщо "республіканські спеціалісти" здійснюють прийом. Для більшості хворих, що не мешкають в Центральному районі - неможлива місія. Люди кинуті на призволяще.

- Через головне наповнення лікарні росіянами, людей розміщують навіть коридорах.

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- Гостра нестача плазми. Перелівання крові мвйже недоступне. Кожен випадок, який потребує перелівання фактично закінчується смертю пацієнтів. Окупанти недозволяють використовувати залишки / запаси плазми та банку крові через дефицит та намагання зберегти для лікування поранених окупантів, більшість яких зростає щодня.

Медицина в Маріуполі не посто в стані колапсу. Її просто немає навіть в мінімальному розумінні", - розповів він.

Російські окупанти забороняють використовувати запаси крові у лікарнях для маріупольців: бережуть для поранених військових РФ, - Андрющенко 01
Російські окупанти забороняють використовувати запаси крові у лікарнях для маріупольців: бережуть для поранених військових РФ, - Андрющенко 02
Російські окупанти забороняють використовувати запаси крові у лікарнях для маріупольців: бережуть для поранених військових РФ, - Андрющенко 03
Російські окупанти забороняють використовувати запаси крові у лікарнях для маріупольців: бережуть для поранених військових РФ, - Андрющенко 04
Російські окупанти забороняють використовувати запаси крові у лікарнях для маріупольців: бережуть для поранених військових РФ, - Андрющенко 05

Автор: 

Маріуполь (3226) медицина (2117) Андрющенко Петро (693)


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Топ коментарі
+2
фашисты!!!
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16.07.2022 21:26
+2
В 1001 раз задаю вопрос - почему не были уничтожены зерно, мука, та же кровь, когда стало ясно что их захватит враг. Чего ждали в офисе Зе и кабмине. Или это все спланировано, как сдача Херсона?
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16.07.2022 21:28
+1
Вурдалаки.
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16.07.2022 21:24
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Вурдалаки.
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16.07.2022 21:24 Відповісти
фашисты!!!
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16.07.2022 21:26 Відповісти
До того щей дурні. Кров людини тварині не підійде.
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16.07.2022 22:54 Відповісти
В 1001 раз задаю вопрос - почему не были уничтожены зерно, мука, та же кровь, когда стало ясно что их захватит враг. Чего ждали в офисе Зе и кабмине. Или это все спланировано, как сдача Херсона?
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16.07.2022 21:28 Відповісти
Когда стало что захватит враг, то город уже давно был в окружении, а у его защитников были другие проблемы о которых надо было заботиться. Цивильной власти в этот момент в городе не было.
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16.07.2022 22:08 Відповісти
Російські окупанти забороняють використовувати запаси крові у лікарнях для маріупольців: бережуть для поранених військових РФ

Ми в курсі, що російські вояки ********** пити кров.
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16.07.2022 21:29 Відповісти
Заразить бы эту кровь для кацапов чем-то смертельным...
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16.07.2022 21:32 Відповісти
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16.07.2022 21:36 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.07.2022 22:06 Відповісти
если им не хватит этой крови, будут прямое переливание делать от населения Мариуполя. А чем этих орков заразить? гепатитом?
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16.07.2022 22:42 Відповісти
****************? Такого не має існувати.
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16.07.2022 23:52 Відповісти
 
 