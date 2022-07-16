Після зустрічі з Байденом наслідний принц Саудівської Аравії погодився суттєво збільшити видобуток нафти
Саудівська Аравія погодилася збільшити видобуток нафти після зустрічі президента Джо Байдена з наслідним принцом Саудівської Аравії.
Про це повідомляє в суботу американське видання Insider, посилаючись на промову принца на саміті лідерів арабських держав, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман погодився збільшити видобуток приблизно на 4 мільйони барелів на день – до 13 мільйонів під час виступу на відкритті саміту з арабськими лідерами", - зазначається в повідомленні.
Важливість Саудівської Аравії як виробника енергії суттєво збільшилась після вторгнення Росії в Україну та запровадження санкцій проти РФ, що призвело до стрімкого зростання цін на нафту.
Топ коментарі
+25 Светлана Круп
показати весь коментар16.07.2022 22:22
+22 mrSmith
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+19 Stanislav Voronenko
показати весь коментар16.07.2022 22:13
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За його наказом, було вбито журналіста.
Просто Джо Байден зробив пропозицію, від якої важко відмовитися.
Якщо Байден домовиться з СА і якщо це буде ударом по мордору, мені цього достатньо.
Ворог мого ворога, це мій друг.
Будемо жити за простими принципами.
Бо мене зараз права людини в СА, хвилюють дуже мало.
не раздавайте им хвалебных од, только потому что ситуативно они как будто за Украину. Ни одна персидская монархия не ввела санкции против путена и его хунты.
Те еще махровые исламиты-ваххабиты.
Иностранцам там несладо, только и сиди в некоторых гетто созданных спецом для западной публики.
Не гнушаются поддерживать всяких маргиналов от ислама.
Женщина там - ничто. Вещь. У коз и то больше прав чем у женщин.
Нефть там - все. Не было бы ее, носились бы по пустыне и сносили головы друг другу как и 100 лет назад.
Хорошо.
Урок повторят.
Буш еще жив? Его надо выдернуть из нафталина. Скоро его ждет должность смотрящего за ножками. Работа не трудная, не пыльная.
в конце концов они попрут к соседям из за голода.
враг страшен втройне, когда у него голод.
да и ядерное оружие не надо скидывать со счетов.
это будет война на десятилетия.
не зря в древности армии во время битв не перекрывали доступ к воде друг другу. от жажды враг становится безумным и будет переть вперед, круша и опрокидывая все на своем пути.
тут примерно тоже самое.
идеально - скинуть этот ********** и занятся долголетней дерашизацией и денацификацией. попересажать и поперевешать всех пропагандонов с открытыми судами. руками самих мокшан.
У Вас гарне почуття гумору.
иначе нас всех ждут очень плохие времена.
запад вписываться не намерен, наложил санкции и ждет. причем снимет их при первой же возможности, так как привык пилить бабло с кремлядями.
с радостью вернутся в привычную им зону комфорта.
у Украины нет долгосрочных ресурсов и сил чтоб масштабно воевать с рф. А они еще даже мобилизацию не включили.
Ремарка раз
В совсем древности, армии давали друг другу заниматься сельским хозяйством. К примеру, Илиада - в которой отражены суровые будни чётких пасанчиков ("слыш, уась, ты с какоуа полиса, кауо из архонтаф знаиш") - так вот, там ахейцы и троянцы под стенами Трои сами распахивают и жнут свой хлеб, не нападая друг на друга во время полевых работ.
Ремарка два
После победы над фашистской германией, на Западе сначала был план Моргентау. Хотели полностью лишить Германию всей промышленности, чтобы у неё никогда больше не было потенциала вести войны, наложить контрибуции, как после Первой Мировой, и всё такое. Германия оказалась на грани голода - и тогда союзники, даже испытывая трудности, решили, что лучше уж накормить немцев, чем заработать голодное движение сопротивления, а заодно уподобиться совсем фашистам. Позже, когда сталин перекрыл подвоз в Западный Берлин, союзники устроили туда воздушный мост - "изюмные бомбардировщики" возили в Западный Берлин еду, пока сталин не снял блокаду. Причём задание было не из лёгких, немало бомбардировщиков разбилось.
Ремарка три
Но почему-то, я не думаю, что этот фокус прокатит с россией. Потому что в Германии всё-таки была оккупация, у них всё-таки были, с одной стороны, связаны руки, а с другой они были повязаны на оборону от совка. Вот если бы удалось, с одной стороны, лишить россию ядерного оружия (в обмен на ножки Буша или кого там) и потом она вынуждена была бы стать форпостом против, скажем Китая... Но это такое, тупые мыслишки под грифом КНОР - "как нам обустроить россию".
Молодший - норм, живий.
І https://ru.sputnik.kg/20180812/smert-pravila-kyrgyzy-1040596914.html пояснення від носіїв мови:
У кыргызов издавна не принято напрямую говорить о трудных жизненных ситуациях. Тяжелые новости сообщают иносказательно.
Помощь в написании материала в рамках рубрики "Кыргызский язык" оказал филолог Ишенбек Султаналиев.
Кыргызы не говорят друг другу о смерти родных сразу, внезапно - речь принято начинать издалека, чтобы "смягчить" трагические вести. Это дает человеку некоторую возможность подготовиться к ним психологически. Нельзя говорить про кого-то просто "өлдү" (умер) - такая прямолинейность может трактоваться как неуважение к скончавшемуся и его близким.
О смерти детей:
чарчап калды - устал;
учуп кетти - улетел.
О смерти кого бы то ни было:
каза болду - скончался;
каза тапты - нашел свою смерть;
өтүп кетти - перешел (в мир иной);
узап кетти - отдалился;
ажал тапты - настал его смертный час;
көзү өттү - глаза его перешли (в мир иной);
көз жумду - навсегда закрыл глаза;
кете берди - ушел;
дүйнө салды - попрощался с миром;
набыт болду - погиб;
мерт кетти - скоропостижно скончался;
түбөлүккө кетти - ушел в вечность;
таштап кетти - оставил нас;
кош айтышты - попрощался;
кайтыш болду - покинул;
курман болду - погиб;
жан берди - отдал душу;
акыркы сапарга кетти - ушел в последний путь;
о дүйнөгө кайтты - вернулся в другой мир;
тиги дүйнөгө сапар тартты - ушел на тот свет;
жан таслим болду - душа покинула тело.
http://kg.kabar.kg/news/iosif-kobzon-kaza-boldu/ Иосиф Кобзон каза болду 😵
Москалики, готові до малосольно-генітальної дієти, винайденої дєдом з Бійська?