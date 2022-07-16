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Після зустрічі з Байденом наслідний принц Саудівської Аравії погодився суттєво збільшити видобуток нафти

нафта

Саудівська Аравія погодилася збільшити видобуток нафти після зустрічі президента Джо Байдена з наслідним принцом Саудівської Аравії.

Про це повідомляє в суботу американське видання Insider, посилаючись на промову принца на саміті лідерів арабських держав, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман погодився збільшити видобуток приблизно на 4 мільйони барелів на день – до 13 мільйонів під час виступу на відкритті саміту з арабськими лідерами", - зазначається в повідомленні.

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Важливість Саудівської Аравії як виробника енергії суттєво збільшилась після вторгнення Росії в Україну та запровадження санкцій проти РФ, що призвело до стрімкого зростання цін на нафту.

Автор: 

Байден Джо (2885) нафта (5499) Саудівська Аравія (570)


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Топ коментарі
+25
Нет, нет, на этот раз никаких ножек. Замуровать намертво, как КНДР, и все. А то сделают ребрендинг, через 20 лет новое ***** вырастят, и нашим детям новая война достанется.
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16.07.2022 22:22
+22
Мені чесно кажучи, начхати на їх принципи, та норми поведінки.
Якщо Байден домовиться з СА і якщо це буде ударом по мордору, мені цього достатньо.
Ворог мого ворога, це мій друг.
Будемо жити за простими принципами.
Бо мене зараз права людини в СА, хвилюють дуже мало.
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16.07.2022 22:28
+19
Сатанинська імперія має щезнути
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16.07.2022 22:13
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Адекватний у них принц
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16.07.2022 22:04 Відповісти
Насправді, повний неадекват.
За його наказом, було вбито журналіста.
Просто Джо Байден зробив пропозицію, від якої важко відмовитися.
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16.07.2022 22:08 Відповісти
Так журналист это что-то типа нашего Бигуса. Конечно расчленять его то еще зверство, но просто они иначе не умеют. Они как бы еще в семидесятых годах головы рубили родственникам, которые сбегали из страны. Нравы такие.
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16.07.2022 22:15 Відповісти
Помню читал как принцесса, которую выдали замуж сбежала с другим принцем в Ливан кажется. Родственники нашли их там и обезглавили на месте. Суровые ребята, короче.
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16.07.2022 22:19 Відповісти
Мені чесно кажучи, начхати на їх принципи, та норми поведінки.
Якщо Байден домовиться з СА і якщо це буде ударом по мордору, мені цього достатньо.
Ворог мого ворога, це мій друг.
Будемо жити за простими принципами.
Бо мене зараз права людини в СА, хвилюють дуже мало.
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16.07.2022 22:28 Відповісти
Просто чтобы судить кого-то надо понимать их психологию. Конечно с точки зрения нашего общества они варвары, но нужно понять почему.
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16.07.2022 22:30 Відповісти
Просто. Вся территория Саудовской Аравии - в сущности, собственность "королевского" дома Саудитов. Практически абсолютная монархия, подкрепленная ваххабистской версией Ислама.
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16.07.2022 22:43 Відповісти
почнешь говорити по другому, коли в нас будуть "ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ" і ці ваххабіти будуть відрізати голови в нашій країні, це вони вже роблять в Швеції
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16.07.2022 23:03 Відповісти
Про того бідолаху, всі вже давно забули. І ситуація така, що згадувати точно не будуть. До речі, коли євреї спіймали Ейхмана, слідчіх особливо вразила його абсолютна адекватність. Думаю, принц теж адекватний
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16.07.2022 22:26 Відповісти
Ближний Восток дело тонкое, Петруха.. У них же шариат, убить неверного это попасть в рай...
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16.07.2022 22:53 Відповісти
За умови, якщо "добыча в России существенно упадет в результате наложенных на нее санкций". Він же не дурний.
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16.07.2022 22:04 Відповісти
Впаде звичайно. І справа не тільки в наявності охочих, ту нафту купувати. З Россії пішли іноземні сервісні компанії, які обслуговували нафтову галузь. Вони будуть намагатися діставати необхідне обладнання в обхід санкцій, це безперечно. Але це дорого. І довго. Фахівців, які те обладнання зможуть встановити та обслуговувати, теж треба буде шукати на стороні та контрабандою завозити. І платити їм шаленні гроші. І це вплине на вартість самої нафти, не в сторону здешевшання. Та і обсяг видобутку впаде. Від якихось свердловин, доведеться відмовитись. А про запуск нових, і мови не можн йти
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16.07.2022 22:16 Відповісти
Нехть и газ в условиях мерзлоты нужно качать бесрерырвно, иначе будет обрушение скважины, так как например газ имеет температуру около70 градусов по Цельсию и обеспечивает прогрев обсадных труб. Дебилы из ФСБ давали запрос в институт нефти и газа, им там сказали, что консервация скважины это синку, фантастика...
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16.07.2022 22:58 Відповісти
Нефтяную скважину законсервировать возможно. Западная Украина, США, тому пример. Газовую - нет. Речь шла о нефтяных
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17.07.2022 11:51 Відповісти
Звісно все це буде, але це призведе до подорожчання собівартості видобутку.... Якщо ціна на нафту впаде хоча б до 70$, то це вже буде майже критично для параші
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17.07.2022 00:43 Відповісти
And everybody, all of the sudden, forgot how Jamal Khashoggi w.as butchered in Turkey (worse than a pig) by the Saudi's intelligence with prince's approval.
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16.07.2022 22:06 Відповісти
Мне лично его не жалко вообще. Кашшаги были катарским шпионом.
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16.07.2022 22:17 Відповісти
Nobody has forgotten about gulag when Land Lease was shipped to the ussr. But most of the time, especially in the times of historic trials like that one, your only choice is to choose the lesser of evils.
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16.07.2022 22:19 Відповісти
Ха!, а кацапи втюхували мантру про камінь, ножиці , бумага.... (фото є в інеті), а ось воно як повернулося.....
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16.07.2022 22:07 Відповісти
Хорошие новости,рашу импортозамещают.
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16.07.2022 22:12 Відповісти
Сатанинська імперія має щезнути
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16.07.2022 22:13 Відповісти
Байден им за это остров подарил.
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16.07.2022 22:16 Відповісти
У Байдена нет островов и нет полномочий их дарить.
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16.07.2022 22:44 Відповісти
Выкинуть дебилов с рынка углеводородов,если ещё снимет санкции с Ирана и Венесуэлы ,рашке хана,причем очень быстро.
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16.07.2022 22:16 Відповісти
Конечно, эта сделка напоминает сделку Рузвельта и Черчилля со сталиным, но приходится выбирать меньшее зло.
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16.07.2022 22:17 Відповісти
Сауды не зло. Я вообще не понимаю тех кто на них вещает ярлыки. Они уважают институт частной собственности, что является базовым в западной цивилизации. Этим они ближе всех стран Африки, половины бывшего СССР и прочего третьего мира.
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16.07.2022 22:18 Відповісти
вам стоит получше разузнать о саудитах.
не раздавайте им хвалебных од, только потому что ситуативно они как будто за Украину. Ни одна персидская монархия не ввела санкции против путена и его хунты.
Те еще махровые исламиты-ваххабиты.
Иностранцам там несладо, только и сиди в некоторых гетто созданных спецом для западной публики.
Не гнушаются поддерживать всяких маргиналов от ислама.
Женщина там - ничто. Вещь. У коз и то больше прав чем у женщин.
Нефть там - все. Не было бы ее, носились бы по пустыне и сносили головы друг другу как и 100 лет назад.
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17.07.2022 00:13 Відповісти
а проти кого була направлена "сделка" Чи не проти тисячолітнього рейху ?
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16.07.2022 22:30 Відповісти
Дык.
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16.07.2022 23:06 Відповісти
Кремлядская кацапня за 40лет так ничего и не поняла.
Хорошо.
Урок повторят.
Буш еще жив? Его надо выдернуть из нафталина. Скоро его ждет должность смотрящего за ножками. Работа не трудная, не пыльная.
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16.07.2022 22:18 Відповісти
Нет, нет, на этот раз никаких ножек. Замуровать намертво, как КНДР, и все. А то сделают ребрендинг, через 20 лет новое ***** вырастят, и нашим детям новая война достанется.
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16.07.2022 22:22 Відповісти
Тільки за умови ножем в обмін на Боеголовки ЯО!
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16.07.2022 22:32 Відповісти
намертво замуровать не получится.
в конце концов они попрут к соседям из за голода.
враг страшен втройне, когда у него голод.
да и ядерное оружие не надо скидывать со счетов.
это будет война на десятилетия.
не зря в древности армии во время битв не перекрывали доступ к воде друг другу. от жажды враг становится безумным и будет переть вперед, круша и опрокидывая все на своем пути.
тут примерно тоже самое.
идеально - скинуть этот ********** и занятся долголетней дерашизацией и денацификацией. попересажать и поперевешать всех пропагандонов с открытыми судами. руками самих мокшан.
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16.07.2022 22:36 Відповісти
Кажете, що ідеально скинути режим ***** і навести лад на території однієї окремо взятої смєхдєржави?
У Вас гарне почуття гумору.
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16.07.2022 22:41 Відповісти
говорю что идеально если это случится руками самих мокшан.
иначе нас всех ждут очень плохие времена.
запад вписываться не намерен, наложил санкции и ждет. причем снимет их при первой же возможности, так как привык пилить бабло с кремлядями.
с радостью вернутся в привычную им зону комфорта.
у Украины нет долгосрочных ресурсов и сил чтоб масштабно воевать с рф. А они еще даже мобилизацию не включили.
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16.07.2022 22:52 Відповісти
Сиди лапті плети і думай про вічність.
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16.07.2022 23:17 Відповісти
Несколько исторических ремарок.

Ремарка раз

В совсем древности, армии давали друг другу заниматься сельским хозяйством. К примеру, Илиада - в которой отражены суровые будни чётких пасанчиков ("слыш, уась, ты с какоуа полиса, кауо из архонтаф знаиш") - так вот, там ахейцы и троянцы под стенами Трои сами распахивают и жнут свой хлеб, не нападая друг на друга во время полевых работ.

Ремарка два

После победы над фашистской германией, на Западе сначала был план Моргентау. Хотели полностью лишить Германию всей промышленности, чтобы у неё никогда больше не было потенциала вести войны, наложить контрибуции, как после Первой Мировой, и всё такое. Германия оказалась на грани голода - и тогда союзники, даже испытывая трудности, решили, что лучше уж накормить немцев, чем заработать голодное движение сопротивления, а заодно уподобиться совсем фашистам. Позже, когда сталин перекрыл подвоз в Западный Берлин, союзники устроили туда воздушный мост - "изюмные бомбардировщики" возили в Западный Берлин еду, пока сталин не снял блокаду. Причём задание было не из лёгких, немало бомбардировщиков разбилось.

Ремарка три

Но почему-то, я не думаю, что этот фокус прокатит с россией. Потому что в Германии всё-таки была оккупация, у них всё-таки были, с одной стороны, связаны руки, а с другой они были повязаны на оборону от совка. Вот если бы удалось, с одной стороны, лишить россию ядерного оружия (в обмен на ножки Буша или кого там) и потом она вынуждена была бы стать форпостом против, скажем Китая... Но это такое, тупые мыслишки под грифом КНОР - "как нам обустроить россию".
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16.07.2022 23:22 Відповісти
Нє, ці не будуть ніяким форпостом, а полізуть за їжею насамперед до нас, як це було наприкінці 80-х і в 90-х. Про голодного втройнє страшного ворога - це про сьогодення, не далі.
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16.07.2022 23:32 Відповісти
Цей раз ніяких ніжок. Хай прутня без солі доїдають.
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16.07.2022 22:22 Відповісти
Молодший живий.
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16.07.2022 22:22 Відповісти
Старший Буш каза болду (30 листопада 2018 р.)
Молодший - норм, живий.
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16.07.2022 22:28 Відповісти
каза болду .......
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16.07.2022 22:47 Відповісти
Ага, заліковий вислів )) https://neolurk.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%83 Стаття на Lurkmore .

І https://ru.sputnik.kg/20180812/smert-pravila-kyrgyzy-1040596914.html пояснення від носіїв мови:

У кыргызов издавна не принято напрямую говорить о трудных жизненных ситуациях. Тяжелые новости сообщают иносказательно.

Помощь в написании материала в рамках рубрики "Кыргызский язык" оказал филолог Ишенбек Султаналиев.

Кыргызы не говорят друг другу о смерти родных сразу, внезапно - речь принято начинать издалека, чтобы "смягчить" трагические вести. Это дает человеку некоторую возможность подготовиться к ним психологически. Нельзя говорить про кого-то просто "өлдү" (умер) - такая прямолинейность может трактоваться как неуважение к скончавшемуся и его близким.

О смерти детей:

чарчап калды - устал;

учуп кетти - улетел.

О смерти кого бы то ни было:

каза болду - скончался;

каза тапты - нашел свою смерть;

өтүп кетти - перешел (в мир иной);

узап кетти - отдалился;

ажал тапты - настал его смертный час;

көзү өттү - глаза его перешли (в мир иной);

көз жумду - навсегда закрыл глаза;

кете берди - ушел;

дүйнө салды - попрощался с миром;

набыт болду - погиб;

мерт кетти - скоропостижно скончался;

түбөлүккө кетти - ушел в вечность;

таштап кетти - оставил нас;

кош айтышты - попрощался;

кайтыш болду - покинул;

курман болду - погиб;

жан берди - отдал душу;

акыркы сапарга кетти - ушел в последний путь;

о дүйнөгө кайтты - вернулся в другой мир;

тиги дүйнөгө сапар тартты - ушел на тот свет;

жан таслим болду - душа покинула тело.
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16.07.2022 23:34 Відповісти
каза болду значит немножко другое - это типа "не дожил до зимы", т.е., умер глупой смертью.
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16.07.2022 23:52 Відповісти
Хоча... Знайшов ось таке (у його випадку це було не те щоб "внезапно"... скоріше навпаки, потойбічні парфуми вже прогули ставили...)
http://kg.kabar.kg/news/iosif-kobzon-kaza-boldu/ Иосиф Кобзон каза болду 😵
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17.07.2022 09:58 Відповісти
Так сейчас ж всё наоборот. это же россия первый экспортёр зерна а так же и другую сельхозпродукцию продаёт а не покупает.
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20.07.2022 18:54 Відповісти
то погодився читаю, то каже що можливо ...то на 4 млн, до з 12 до 13...хз...
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16.07.2022 22:23 Відповісти
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16.07.2022 22:27 Відповісти
Саудиты импортозаместят Парашу. Но самое приятное то, что саудитам увеличить добычу нефти не проблема- только вентиль открыть сильнее. А вот Параше после остановки добычи придётся свои запарафиненные скважины по новой копать.
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16.07.2022 22:29 Відповісти
а в штатах Байден не хочет увеличить добычу, этот зеленый китайский человечек
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16.07.2022 22:29 Відповісти
Видите ли, нефть ресурс самовосстанавливающийся.Через 50 лет выкачанные скважины вновь полны, при ус ловии отсутствия в прошлом экспансивной добычи. Поэтому саудиты могут включить экспансию, но раз в 50 лет, что собственно и попросил дид Байдин.
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16.07.2022 23:10 Відповісти
Більше цікава ситуація з Іраном, вони теж хочуть продавати, але без перепродажу її Росією, як було раніше. Там ФРН буде купляти, вони ж важають себе близькими народами. Так що Путін побачив світло в кінці тоннелю.
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16.07.2022 22:36 Відповісти
Гарна новина.
Москалики, готові до малосольно-генітальної дієти, винайденої дєдом з Бійська?
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16.07.2022 22:38 Відповісти
Йолочка млять!!!
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16.07.2022 23:14 Відповісти
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16.07.2022 22:41 Відповісти
Бабло мусить перемагати зло,інакше це буде по савєцкі.
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16.07.2022 23:19 Відповісти
"Багаторічні відносини Америки з Саудівською Аравією традиційно передбачають компроміс між цінностями США та стратегічними інтересами."
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16.07.2022 23:26 Відповісти
На 4млн. барелів на день це суттєво? Ну впаде в кращому випадку ціна на нафту на 20 баксів і що? Зараз коштує 100 баксів, буде коштувати 80. Для паРашкі це теж приємліма ціна з урахуванням, що критична ціна для лаптєй 50 баксів. Так що так собі новина.
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16.07.2022 23:34 Відповісти
Они продают со скидкой как раз в районе $30, емнип.
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17.07.2022 00:32 Відповісти
Якщо нафта впаде на 20 баксів, то це вже критично для паРашкі...Тому що чистий прибуток з продажу скоротиться майже в два рази!
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17.07.2022 00:48 Відповісти
Все члены ОПЕК будут лить нефть, после саудитов.
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17.07.2022 00:44 Відповісти
Треба 20 баксів.
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17.07.2022 01:14 Відповісти
І чому ця новина не у списку головних?!
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17.07.2022 02:18 Відповісти
Саудиты увеличивают добычу. США расконсервируют свои сланцевые скважины, и увеличивают количество буровых установок. Рашку планомерно выкидывают с рынка нефтепродуктов.
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17.07.2022 03:40 Відповісти
Даеш нефть по 10$!
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17.07.2022 05:56 Відповісти
таёжный зверек писец крадется медленно, но уверенно...
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17.07.2022 06:34 Відповісти
 
 