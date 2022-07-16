Після зустрічі з Байденом наслідний принц Саудівської Аравії погодився суттєво збільшити видобуток нафти

Саудівська Аравія погодилася збільшити видобуток нафти після зустрічі президента Джо Байдена з наслідним принцом Саудівської Аравії.

Про це повідомляє в суботу американське видання Insider, посилаючись на промову принца на саміті лідерів арабських держав, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман погодився збільшити видобуток приблизно на 4 мільйони барелів на день – до 13 мільйонів під час виступу на відкритті саміту з арабськими лідерами", - зазначається в повідомленні.

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Важливість Саудівської Аравії як виробника енергії суттєво збільшилась після вторгнення Росії в Україну та запровадження санкцій проти РФ, що призвело до стрімкого зростання цін на нафту.