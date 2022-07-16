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Новини Санкції проти Росії
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Лінкявічюс про сьомий пакет санкцій проти Росії: "ЄС заплатив РФ більше грошей, ніж допоміг Україні"

лінас,лінкявічюс

Колишній міністр оборони та колишній міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс розкритикував санкційну політику ЄС, заявив що, що наразі ЄС надіслав більше грошей Росії за газ і нафту, аніж Україні на допомогу.

В результаті, за його словами, ціни в Європі на енергоресурси зростають, а рубль міцнішає, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Готується сьомий пакет санкцій. Кому це цікаво? ЄС надіслав експоненціально більше грошей Росії на закупівлю нафти, газу та вугілля, ніж надав Україні на допомогу. Ціни на нафту зростають. Рубль ще міцніший. Деякі все ще стурбовані "провокаційними" обмеженнями. Сумно", - зазначив Лінкявічюс.

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Автор: 

газ (10421) нафта (5499) росія (65052) санкції (11806) Євросоюз (13381) Лінкявічюс Лінас (182)


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Топ коментарі
+10
"Давить" на ЕС, безусловно, нужно. При этом не забывая очевидные вещи - для отказа покупать энергоносители у #terrorussia надо сначала найти им замену. И тут речь не только про повышение цен и ухудшение уровня жизни - одну из причин, почему "ушли" нашего наибольшего союзника Бориса Джонсона. А про самое элементарное - газ нужен для промышленности, для отопления, не будет газа - тысячи людей потеряют работу из-за остановки предприятий, миллионы будут мёрзнуть зимой.

Потому нужно "давить" и подгонять. Но без скандалов, упрёков и тем более - грубостей, чтобы не раскачать и в итоге не обрушить коалицию поддержки Украины на Западе, её и так раскачивают всеми силами, Венгрия вон снова начала гавкать против санкций, в Великобритании убрали Джонсона, в США республиканцы пилят ножки президентского кресла Байдена.
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16.07.2022 22:52
+10
Стадии предоставления помощи:
1) не помогать, потому что всё равно Украина падёт за три дня
2) помогать, чтобы война не вышла за пределы Украины
3) немножко помогать, потому что война уже не выйдет за пределы Украины
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16.07.2022 23:00
+9
Схоже у лідерів ЄС синдром Зеленського - вони хочуть домовиться десь посередині.
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16.07.2022 22:39
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Розумники, ****...
Як там нарід каже: "Нагорі не дурні сидять!"
Хіба?
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16.07.2022 22:38 Відповісти
Ти тут новенький і не в курсах хто це такий.
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16.07.2022 23:22 Відповісти
При виде огромной отары овец нельзя не задаться вопросом, как же пастух заставляет такую массу животных идти в заданном направлении.
Волна от любых силовых воздействий на отару гасится уже через несколько соседних животных.
Овчарки даром самоорганизации не обладают, да и мысли на расстоянии читать не умеют.
И тут вступает в силу древнее правило: не можешь пресечь, возглавь.
Первое что приходит на ум, это красавец-баран в роли вожака.
Этакий альфа-самец на стероидах.
Но на деле даже самому из самых альфа-баранов в силу его самоуглублённости и стремления к душевному спокойствию тема лидерства совсем неинтересна.
Поэтому вожаком стада обычно ставят козла.
Самый захудалый козёл, на поверку, оказывается гораздо амбициозней самого лучшего барана.
Козёл без труда выполняет поставленные перед ним задачи.
Козёл - настоящий лидер, он ведёт и направляет личным примером.
Вот и сейчас он привёл отару на живописный альпийский луг, где много свежей зелёной травы.
Переход был долгий, все устали.
Наступают сумерки.
Отара располагается на ночлег.
Пастух разжигает костёр…
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16.07.2022 22:38 Відповісти
Ссылка на источник https://habr.com/ru/post/676970/ https://habr.com/ru/post/676970/

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16.07.2022 22:41 Відповісти
Схоже у лідерів ЄС синдром Зеленського - вони хочуть домовиться десь посередині.
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16.07.2022 22:39 Відповісти
посередині то їх тільки роздусять, посередники довбані. Немає з ким домовлятися.
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17.07.2022 00:26 Відповісти
Нажаль у ЕС деякі країни забули уроки другої світової війни та цінності на яких формувався союз,непокаране зло яка зачаїлося у москві вийшло назовні та збирає криваві жнива..
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16.07.2022 22:42 Відповісти
Лінкявічус діло каже, мудрий мужик, ЄС щось не те робить - санкції по радянські показушні,
а на ділі користі від них для України мало.
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16.07.2022 22:43 Відповісти
Він прав на 100% не можна даючи кошти на війну РФ надіятись, що війна в Україні якимось фантастичним способом зупиниться.... доки путін зможе її фінансувати він буде йти до кінця...
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16.07.2022 22:45 Відповісти
Вони всі розраховували що Україна ляже за 3 дні, і нічого не доведеться робити. ми їм всім насрали в компот
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16.07.2022 22:48 Відповісти
Ну цікаво от за три дні здалися, мінімум 20 млн. біженців та військ параші біля їх кордонів. А що далі?
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17.07.2022 11:32 Відповісти
"Давить" на ЕС, безусловно, нужно. При этом не забывая очевидные вещи - для отказа покупать энергоносители у #terrorussia надо сначала найти им замену. И тут речь не только про повышение цен и ухудшение уровня жизни - одну из причин, почему "ушли" нашего наибольшего союзника Бориса Джонсона. А про самое элементарное - газ нужен для промышленности, для отопления, не будет газа - тысячи людей потеряют работу из-за остановки предприятий, миллионы будут мёрзнуть зимой.

Потому нужно "давить" и подгонять. Но без скандалов, упрёков и тем более - грубостей, чтобы не раскачать и в итоге не обрушить коалицию поддержки Украины на Западе, её и так раскачивают всеми силами, Венгрия вон снова начала гавкать против санкций, в Великобритании убрали Джонсона, в США республиканцы пилят ножки президентского кресла Байдена.
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16.07.2022 22:52 Відповісти
Вони б хоч і без газу і нафти нормально санкції контролювали. А то купа великих компаній роблять гроші, Китай дає деталі. Більше показухи (т.з. занепокоєння) від тих санкцій. Навіть прості рашисти, окрім дискомфорту перельотів, ніяк особливо не відчули санкцій.
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16.07.2022 23:02 Відповісти
Life is bitch, some say...
Can't trust those motherfuckers.
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16.07.2022 22:55 Відповісти
Цей світ явно потребує очищення
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16.07.2022 22:57 Відповісти
емпатія до сусіда-пенсіонера в рашці зашкалює

Тело умершего шесть лет назад пенсионера нашли в квартире в центре Москвы
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16.07.2022 22:59 Відповісти
Це доводить що ЄС у 1989 був сильнішим ніж зараз ... та не такий продажний
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16.07.2022 23:00 Відповісти
ЄС засновували на христіанських цінностях, а тепер Західна Європа христіанські цінності відкинула і прийняла ліволіберальні. А ліволіберальні цінності вони далекі від реальності, вони прокатували, поки було все більш-меньш добре. А якщо навіть і ні, завісимо вікно кольоровими фіранками пропаганди, випіємо зелений коктейлік і попустить. Ну й скільки так може тягнутися, якщо реальність ігнорувати, вона ж від того нікуди не дінеться.
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17.07.2022 00:33 Відповісти
Стадии предоставления помощи:
1) не помогать, потому что всё равно Украина падёт за три дня
2) помогать, чтобы война не вышла за пределы Украины
3) немножко помогать, потому что война уже не выйдет за пределы Украины
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16.07.2022 23:00 Відповісти
к сожалению, вы правы.
мы на 3ей стадии
европа выдохнула, что путин дальше Украины не сунется и забила
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16.07.2022 23:19 Відповісти
Хм

Европа лишь идёт по протоптанной дорожке.
Вы не на шутку удивитесь узнав, кто возвысил Саддама Хусейна и Ирак при нём.
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17.07.2022 00:12 Відповісти
В коментах засилля зрадофілів, ботів і відвертих дурнів.
1. Санкції не мусять обвалити економіки наших союзників. Бо тоді вони тупо не матимуть, чим допомогти Україні.
2. Санкції, навіть повне торгівельне ембарго, не здатні зупинити війну. Мішок з ботоксом перейде в режим автаркії і воюватиме хоч на Т-34. Війну завершить військова перемога України.

3. Санкції мають на меті не дати раші відбудувати армію і розраховані на роки повного удушення недоімперії.
4. Основний смисл допомоги Україні:
4.1. Надати достатньо зброї для перемоги. Тільки сліпий і невдячний кретин не побачить динаміки за 5 міс: від Джавелінів -- до М270 з ракетою на потенційно 300 км.
4.2. Підтримати соціально-економічну стабільність -- це худо-бідно робиться.

5. Висновок. Роздмухувати виття про зразу щодо санкцій -- лити воду на млин москви.
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16.07.2022 23:44 Відповісти
6.Вити про допомогу таки треба,бо якщо не просити - то нічого не дадуть.
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16.07.2022 23:57 Відповісти
Абсолютно вірно
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17.07.2022 06:33 Відповісти
ну хоть паржом... тепер ржом аж нікуди
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17.07.2022 00:11 Відповісти
 
 