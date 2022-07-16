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Лінкявічюс про сьомий пакет санкцій проти Росії: "ЄС заплатив РФ більше грошей, ніж допоміг Україні"
Колишній міністр оборони та колишній міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс розкритикував санкційну політику ЄС, заявив що, що наразі ЄС надіслав більше грошей Росії за газ і нафту, аніж Україні на допомогу.
В результаті, за його словами, ціни в Європі на енергоресурси зростають, а рубль міцнішає, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Готується сьомий пакет санкцій. Кому це цікаво? ЄС надіслав експоненціально більше грошей Росії на закупівлю нафти, газу та вугілля, ніж надав Україні на допомогу. Ціни на нафту зростають. Рубль ще міцніший. Деякі все ще стурбовані "провокаційними" обмеженнями. Сумно", - зазначив Лінкявічюс.
Топ коментарі
+10 #511418
показати весь коментар16.07.2022 22:52
+10 rofs
показати весь коментар16.07.2022 23:00
+9 Right Right #460828
показати весь коментар16.07.2022 22:39
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Як там нарід каже: "Нагорі не дурні сидять!"
Хіба?
Волна от любых силовых воздействий на отару гасится уже через несколько соседних животных.
Овчарки даром самоорганизации не обладают, да и мысли на расстоянии читать не умеют.
И тут вступает в силу древнее правило: не можешь пресечь, возглавь.
Первое что приходит на ум, это красавец-баран в роли вожака.
Этакий альфа-самец на стероидах.
Но на деле даже самому из самых альфа-баранов в силу его самоуглублённости и стремления к душевному спокойствию тема лидерства совсем неинтересна.
Поэтому вожаком стада обычно ставят козла.
Самый захудалый козёл, на поверку, оказывается гораздо амбициозней самого лучшего барана.
Козёл без труда выполняет поставленные перед ним задачи.
Козёл - настоящий лидер, он ведёт и направляет личным примером.
Вот и сейчас он привёл отару на живописный альпийский луг, где много свежей зелёной травы.
Переход был долгий, все устали.
Наступают сумерки.
Отара располагается на ночлег.
Пастух разжигает костёр…
а на ділі користі від них для України мало.
Потому нужно "давить" и подгонять. Но без скандалов, упрёков и тем более - грубостей, чтобы не раскачать и в итоге не обрушить коалицию поддержки Украины на Западе, её и так раскачивают всеми силами, Венгрия вон снова начала гавкать против санкций, в Великобритании убрали Джонсона, в США республиканцы пилят ножки президентского кресла Байдена.
Can't trust those motherfuckers.
Тело умершего шесть лет назад пенсионера нашли в квартире в центре Москвы
1) не помогать, потому что всё равно Украина падёт за три дня
2) помогать, чтобы война не вышла за пределы Украины
3) немножко помогать, потому что война уже не выйдет за пределы Украины
мы на 3ей стадии
европа выдохнула, что путин дальше Украины не сунется и забила
Европа лишь идёт по протоптанной дорожке.
Вы не на шутку удивитесь узнав, кто возвысил Саддама Хусейна и Ирак при нём.
1. Санкції не мусять обвалити економіки наших союзників. Бо тоді вони тупо не матимуть, чим допомогти Україні.
2. Санкції, навіть повне торгівельне ембарго, не здатні зупинити війну. Мішок з ботоксом перейде в режим автаркії і воюватиме хоч на Т-34. Війну завершить військова перемога України.
3. Санкції мають на меті не дати раші відбудувати армію і розраховані на роки повного удушення недоімперії.
4. Основний смисл допомоги Україні:
4.1. Надати достатньо зброї для перемоги. Тільки сліпий і невдячний кретин не побачить динаміки за 5 міс: від Джавелінів -- до М270 з ракетою на потенційно 300 км.
4.2. Підтримати соціально-економічну стабільність -- це худо-бідно робиться.
5. Висновок. Роздмухувати виття про зразу щодо санкцій -- лити воду на млин москви.