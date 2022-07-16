Лінкявічюс про сьомий пакет санкцій проти Росії: "ЄС заплатив РФ більше грошей, ніж допоміг Україні"

Колишній міністр оборони та колишній міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс розкритикував санкційну політику ЄС, заявив що, що наразі ЄС надіслав більше грошей Росії за газ і нафту, аніж Україні на допомогу.

В результаті, за його словами, ціни в Європі на енергоресурси зростають, а рубль міцнішає, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Готується сьомий пакет санкцій. Кому це цікаво? ЄС надіслав експоненціально більше грошей Росії на закупівлю нафти, газу та вугілля, ніж надав Україні на допомогу. Ціни на нафту зростають. Рубль ще міцніший. Деякі все ще стурбовані "провокаційними" обмеженнями. Сумно", - зазначив Лінкявічюс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захід не має права на втому, Росія все ще здатна вбивати багато людей, - Лінкявічюс