Нам потрібен своєрідний емоційний суверенітет, - Зеленський закликав не вірити фейкам із анонімних джерел
Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення 16 липня закликав громадян бути обережними в інформаційному полі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму зверненні.
Він зазначив: "Але наш час додав до всього, чому вчить пройдений шлях, ще одну річ. Дуже важливу. Цього не було раніше. Ніколи в минулому стільки, як зараз, не залежало від здатності українців бути дуже обережними й обачними в інформаційному полі. Навіть сьогоднішній день показав, наскільки важливо, щоб ми дбали про Україну й одне одного у тому, що ми говоримо і як переживаємо цей час. Скільки людей сьогодні налякав фейк про масований російський ракетний удар по Україні? Після всього, що відбувалося в попередні тижні. Після Дніпра, Вінниці, Часового Яру... Скільки нервів псується щодня тиражуванням страшилок від російських пропагандистів і посадовців... Скільки проблем українці створюють самі для себе, довіряючи будь-якому анонімному джерелу... Це набуває іноді просто нездорових форм, коли соціальними мережами й сайтами поширюються свідомі "вкиди" з росії, мета яких тільки одна – доповнити ракетний і артилерійський терор проти нашої держави іще й інформаційним терором.
Тому нам потрібен ще й своєрідний емоційний суверенітет, щоб не залежати від того, що ворог постійно запускає проти нас з вами. Щоб не підігрувати інформаційній грі проти України. Щоб мати силу сприймати свідомо будь-яку інформацію, будь-які повідомлення від кого би вони не йшли. І бачити, кому і для чого вони потрібні та чи потрібні вони саме Україні, чи полегшують вони для нас з вами шлях до перемоги.
Іноді інформаційна зброя може зробити більше, ніж зброя звичайна. Очевидно, що будь-якими ракетами і артилерією росії не вдасться зламати нашу єдність і збити нас зі своєї дороги. І так само очевидним має бути й те, що українську єдність не зламати і брехнею чи залякуванням, фейками чи теоріями змови".
Будь ласка, зачекайте...
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будивництво?
То вже пройдений етап.
Я сподіваюсь, тепер українці навчились фільтрувати джерела інформаціЇ, та мати власний розум?
Забыл еще про землю, Ну и про Беню. То сколько млрд долл он украл с бюджета.
Если мозг рационален - советую глянуть канал Neo history.
Я долго искал причины по типу НКВД=колодомор, убийство Кушнарева, Бабаева, Кузьмы и тд. В общем и целом причина по которйо зачистка городов идет - ответ в том канале. Очень фантастическая, но рациональная. Просто сознание - это то какими фактами мы оперируем, но а как быть с тем чего мы не знаем или то что хорошо скрывают?
Юа владеют 300 лет... Все ради смерти... Вот и Зе идиот нагло соврал - и ... знал с**а что будет.
но ты какого хера Петю в 56 записал в "старики"
А взагалі, мені подобається твій молодий напор, так тримати!
Всього найкращого.
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Реєстрація:16.07.2022
Свіженькозроблений рускій бот. Пішов тихенько за своїм кораблем. В своєму дєрьмі порийся. Може знайдеш істину.
Триває білий танець, не приходячи до тями,
Всі свої у дошку, одної марки мозку,
Кеттеринг проїли, чекаємо на розвозку.
Діджеї позбиралися, на всіх чекає сон,
Кволих підбирають робітники ООН,
Йду і посміхаюся, я майже не маніяк,
Робін Бед спить, настав Ніхто Ніяк.
https://www.youtube.com/watch?v=WZYMgtUbnr0
Плебс туповат - потому имеют как лохов. Но всему есть пределы Они эт тоже знают.
Розкажи краще за Оман.
я не знаю де ти зараз ховаешь свою тушку
но мене ***** дуже напрягае тот факт що моє місто не захіщено ППО так як столиця наприклад. я кожного разу прислухаюсь де ***** сьогодні. в мене на другому моніторі карта повітряних тревог 24 години відкрита. Найближче сховище від мене на відстані 5 км. але поряд є школа з підвалом. но там ховаються мамки з дитьми з пятьох кварталів поруч
так що на тему "не надо нервувати" то ти не до мене. покі мій син буде в країні (на щастя це вже ненадовго) то я буду мать твою хвилюватись та нервувати.
і я сьогодні мозгами розумив що 42 ******* просто физично неможливо одночасно запустити - у кацапів не вистачить носіїв. але "а як що такі да то що робить?"
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Боюсь представить каким Зеленский видит массированный обстрел ...
Втоже время лидеры западного мира НЕ ХОТЯТ закрыть небо над Украиной , где раша просто так убивает детей и женщин
Рекомендую всем красивый отрывок из фильма с западными христианскими ценностями
My Love, My Life | Mamma Mia! Here We Go Again | Screen Bites
https://youtu.be/a4l3vvNYNLA
ау, Ватикан ‼️‼️‼️‼️
Є рмак
Т атаров
Я.
Триває білий танець, не приходячи до тями,
Всі свої у дошку, одної марки мозку,
Кеттеринг проїли, чекаємо на розвозку.
Діджеї позбиралися, на всіх чекає сон,
Кволих підбирають робітники ООН,
Йду і посміхаюся, я майже не маніяк,
Робін Бед спить, настав Ніхто Ніяк".
https://www.youtube.com/watch?v=WZYMgtUbnr0
Коли повернуться до ефіру Еспресо, 5-й та Прямий?
зелене лайно - це причина війни і головний тормоз у досягненні перемоги!
Только официальным:
О. ЗЕЛЕНСКИЙ
А. АРЕСТОВИЧ
М. ПОДОЛЯК
М. БЕЗУГЛАЯ
АРАХАМИЯ
ЕРМАК
и остальные Слуги народа