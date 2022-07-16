Нам потрібен своєрідний емоційний суверенітет, - Зеленський закликав не вірити фейкам із анонімних джерел

Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення 16 липня закликав громадян бути обережними в інформаційному полі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму зверненні.

Він зазначив: "Але наш час додав до всього, чому вчить пройдений шлях, ще одну річ. Дуже важливу. Цього не було раніше. Ніколи в минулому стільки, як зараз, не залежало від здатності українців бути дуже обережними й обачними в інформаційному полі. Навіть сьогоднішній день показав, наскільки важливо, щоб ми дбали про Україну й одне одного у тому, що ми говоримо і як переживаємо цей час. Скільки людей сьогодні налякав фейк про масований російський ракетний удар по Україні? Після всього, що відбувалося в попередні тижні. Після Дніпра, Вінниці, Часового Яру... Скільки нервів псується щодня тиражуванням страшилок від російських пропагандистів і посадовців... Скільки проблем українці створюють самі для себе, довіряючи будь-якому анонімному джерелу... Це набуває іноді просто нездорових форм, коли соціальними мережами й сайтами поширюються свідомі "вкиди" з росії, мета яких тільки одна – доповнити ракетний і артилерійський терор проти нашої держави іще й інформаційним терором.

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Тому нам потрібен ще й своєрідний емоційний суверенітет, щоб не залежати від того, що ворог постійно запускає проти нас з вами. Щоб не підігрувати інформаційній грі проти України. Щоб мати силу сприймати свідомо будь-яку інформацію, будь-які повідомлення від кого би вони не йшли. І бачити, кому і для чого вони потрібні та чи потрібні вони саме Україні, чи полегшують вони для нас з вами шлях до перемоги.

Іноді інформаційна зброя може зробити більше, ніж зброя звичайна. Очевидно, що будь-якими ракетами і артилерією росії не вдасться зламати нашу єдність і збити нас зі своєї дороги. І так само очевидним має бути й те, що українську єдність не зламати і брехнею чи залякуванням, фейками чи теоріями змови".

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