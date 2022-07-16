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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Нам потрібен своєрідний емоційний суверенітет, - Зеленський закликав не вірити фейкам із анонімних джерел

зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення 16 липня закликав громадян бути обережними в інформаційному полі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму зверненні.

Він зазначив: "Але наш час додав до всього, чому вчить пройдений шлях, ще одну річ. Дуже важливу. Цього не було раніше. Ніколи в минулому стільки, як зараз, не залежало від здатності українців бути дуже обережними й обачними в інформаційному полі. Навіть сьогоднішній день показав, наскільки важливо, щоб ми дбали про Україну й одне одного у тому, що ми говоримо і як переживаємо цей час. Скільки людей сьогодні налякав фейк про масований російський ракетний удар по Україні? Після всього, що відбувалося в попередні тижні. Після Дніпра, Вінниці, Часового Яру... Скільки нервів псується щодня тиражуванням страшилок від російських пропагандистів і посадовців... Скільки проблем українці створюють самі для себе, довіряючи будь-якому анонімному джерелу... Це набуває іноді просто нездорових форм, коли соціальними мережами й сайтами поширюються свідомі "вкиди" з росії, мета яких тільки одна – доповнити ракетний і артилерійський терор проти нашої держави іще й інформаційним терором.

Читайте також: Ми вистоїмо й переможемо, - Зеленський у річницю ухвалення Декларації про державний суверенітет України. ВIДЕО

Тому нам потрібен ще й своєрідний емоційний суверенітет, щоб не залежати від того, що ворог постійно запускає проти нас з вами. Щоб не підігрувати інформаційній грі проти України. Щоб мати силу сприймати свідомо будь-яку інформацію, будь-які повідомлення від кого би вони не йшли. І бачити, кому і для чого вони потрібні та чи потрібні вони саме Україні, чи полегшують вони для нас з вами шлях до перемоги.

Іноді інформаційна зброя може зробити більше, ніж зброя звичайна. Очевидно, що будь-якими ракетами і артилерією росії не вдасться зламати нашу єдність і збити нас зі своєї дороги. І так само очевидним має бути й те, що українську єдність не зламати і брехнею чи залякуванням, фейками чи теоріями змови".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ввечері 15 липня російські окупанти здійснили масований обстріл міст України

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) інформаційна війна (360) фейк (743)


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Топ коментарі
+38
.... а ще більше нам потрібен імунітет від популізму ....
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16.07.2022 22:55
+31
В 2019 році, в результаті успішної російської ІПСО, до влади прийшов "АбиНеПорошенко".
То вже пройдений етап.
Я сподіваюсь, тепер українці навчились фільтрувати джерела інформаціЇ, та мати власний розум?
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16.07.2022 22:58
+25
Що він взагалі зробив,крім кривляння на камеру,за усе своє нікчемне життя?
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16.07.2022 23:04
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.... а ще більше нам потрібен імунітет від популізму ....
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16.07.2022 22:55 Відповісти
Ти не чуєш: потрібен імунітет від популізму.
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16.07.2022 22:59 Відповісти
Якщо заява Конгресу це фейк і популізм, а мілованов голос правди, то дерьмак тоді не кріт. А далі, що, для вивозу зерна буде заборонено стріляти по оркам в сторону Херсону і Криму?
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16.07.2022 23:15 Відповісти
что в воду смотришь.... А не забыл как добробатам запрещалось перебивать колии ахметову в 2014?
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16.07.2022 23:44 Відповісти
не "добробатам" - а бениным марионеткам, начиная с кацапского кукушонка Гришина "Семенченко"
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17.07.2022 01:39 Відповісти
Нагадай краще, що доброго зробив твій Боневтік?
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16.07.2022 23:01 Відповісти
Він не втік.
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16.07.2022 23:03 Відповісти
Смішно.... Але не впевнений, що країні від цього краще...
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16.07.2022 23:05 Відповісти
Розтлумачую: то був сарказм.
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16.07.2022 23:18 Відповісти
Краще було а би він втік, не велика була би втрата
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17.07.2022 08:55 Відповісти
Що він взагалі зробив,крім кривляння на камеру,за усе своє нікчемне життя?
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16.07.2022 23:04 Відповісти
На піаніно грав...
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16.07.2022 23:26 Відповісти
а як же велике будивництво?
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16.07.2022 23:45 Відповісти
Вернул приватбанк коломою... уничтожил ракетную программу, уничтожил завод который выпускал Стугны, закрыл программы выпуска катеров, остановил программу по выпуску арт. установок Богдана, уничтожил ПВО, сдал вагнеровцев, разминировал перекоп, сдал азовцев, разворовал иностранную помощь, его гнилая жена сдавала в ДНР маршруты передвижения украинских войск... мно еще другого сделал но это все пофиг тупому быдлу ... будем ржать
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17.07.2022 07:24 Відповісти
Треба не слухати повідомлення з жОПи - це і буде імунітет проти брехні.
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16.07.2022 23:25 Відповісти
Хто це слухає?
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16.07.2022 22:57 Відповісти
В 2019 році, в результаті успішної російської ІПСО, до влади прийшов "АбиНеПорошенко".
То вже пройдений етап.
Я сподіваюсь, тепер українці навчились фільтрувати джерела інформаціЇ, та мати власний розум?
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16.07.2022 22:58 Відповісти
ты оооооооооочень ошибаешься, совкодрочеры не куда не делись, любители красивых а не умных тоже , и телки - мокреющие от небритого хриплого фейса тоже никуда ни делись , война не изменит мозг , он или есть или нет , ...............то что декларирует это лицо , это - ,, верить ни кому нельзя , МНЕ можно ,, .......а под этот лозунг можно подвести все что угодно , и сделать истиной , с 2019 года у нас так и происходило , и к чему это привело мы видим , ..........заметь , вововочка ни разу не вспомнил стадион , и ни разу не извинился за тот ужас который при нем происходит , а все потому что он уверен на 100% что все те же 75% готовы для него раздвинуть ноги , ..............для того что-бы поумнеть , нужно быть умным , и думать , думать, думать, ..........но телевизор все равно победит , так как он может работать в фоновом режиме , а книга нет.
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16.07.2022 23:20 Відповісти
хорош.
Забыл еще про землю, Ну и про Беню. То сколько млрд долл он украл с бюджета.

Если мозг рационален - советую глянуть канал Neo history.
Я долго искал причины по типу НКВД=колодомор, убийство Кушнарева, Бабаева, Кузьмы и тд. В общем и целом причина по которйо зачистка городов идет - ответ в том канале. Очень фантастическая, но рациональная. Просто сознание - это то какими фактами мы оперируем, но а как быть с тем чего мы не знаем или то что хорошо скрывают?

Юа владеют 300 лет... Все ради смерти... Вот и Зе идиот нагло соврал - и ... знал с**а что будет.
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16.07.2022 23:50 Відповісти
Не смішіть з тим Кузьмою. Зробили великого опозиціонера, який співав за того, хто більше заплатить. На час смерті Кузьменка було набагато балакучіших опозиціонерів, які живі-здорові досі. Звичайно, він був незадоволений новою владою бо йому обломилось в матеріальному плані. Прямим текстом він не міг казати, що шкодує за Януковичем бо пішов би за Таїсією Повалій.
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17.07.2022 09:56 Відповісти
Вміння мислити приходить з роками. Якщо звертати на нього увагу, і тренувати.
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17.07.2022 00:00 Відповісти
*******, у гундосика и Пети сраные 8 лет разницы в возрасте!
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17.07.2022 01:44 Відповісти
...хер с ним, 12

но ты какого хера Петю в 56 записал в "старики"
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17.07.2022 01:46 Відповісти
Постарайся, щоб до тебе з роками прийшла мудрість. Бо таке вдається не кожному.
А взагалі, мені подобається твій молодий напор, так тримати!
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17.07.2022 09:51 Відповісти
Уце ви хлопче,дуже файно висловились
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17.07.2022 00:13 Відповісти
Вибачаюсь, пані тільки зараз побачив.
Всього найкращого.
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17.07.2022 09:52 Відповісти


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Реєстрація:16.07.2022

Свіженькозроблений рускій бот. Пішов тихенько за своїм кораблем. В своєму дєрьмі порийся. Може знайдеш істину.
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17.07.2022 13:13 Відповісти
Стеля із підлогою помінялися місцями,
Триває білий танець, не приходячи до тями,
Всі свої у дошку, одної марки мозку,
Кеттеринг проїли, чекаємо на розвозку.
Діджеї позбиралися, на всіх чекає сон,
Кволих підбирають робітники ООН,
Йду і посміхаюся, я майже не маніяк,
Робін Бед спить, настав Ніхто Ніяк.

https://www.youtube.com/watch?v=WZYMgtUbnr0
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17.07.2022 00:42 Відповісти
Сумніваюся! У нас під час блокади коли на голови снаряди і бомби летіли знаходилися такі що гундосили проте що Порошенко-б давно здав Україну а Зеленський "молодець з залізними яйцями"
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17.07.2022 06:01 Відповісти
Я теж таке чула. Мабуть когось цитують.
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17.07.2022 10:00 Відповісти
ага...точно! сразу вспомнилось - не нагнетайте... они только пугают....(когда армия ***** на границе)
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16.07.2022 22:58 Відповісти
Ага, скоро будет не страшно, потому будет скоро новый акт пьесы. 🚑
Плебс туповат - потому имеют как лохов. Но всему есть пределы Они эт тоже знают.
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16.07.2022 23:51 Відповісти
Народу України потрібен негайний імунітет від зе-шобли.
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16.07.2022 22:59 Відповісти
надоел...
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16.07.2022 22:59 Відповісти
заїв вже
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16.07.2022 23:01 Відповісти
Верить можно только Ермаку и ОПе и их придворным журналистам.
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16.07.2022 23:01 Відповісти
О! Виліз. Ну як же тут без тебе. Ану прогундось коли звільниш азовців з полону.
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16.07.2022 23:01 Відповісти
Ермака любимого обижают
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16.07.2022 23:05 Відповісти
Залиш ці казочки для лохів.
Розкажи краще за Оман.
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16.07.2022 23:03 Відповісти
Сидоренко, кстати, сегодня что-то такое и написал. Что те кто оскорбляли Резникова враги народа. Я вообще сам за Резникова, но факт в том что он лижет Зеленскому и многих это раздражает. Но по Сидоренко это не повод его обсирать - ты враг. Вот такая у них логика. Чекисты у власти.
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16.07.2022 23:03 Відповісти
як бы тобы сказати боневтік щоб ти зрозумив
я не знаю де ти зараз ховаешь свою тушку
но мене ***** дуже напрягае тот факт що моє місто не захіщено ППО так як столиця наприклад. я кожного разу прислухаюсь де ***** сьогодні. в мене на другому моніторі карта повітряних тревог 24 години відкрита. Найближче сховище від мене на відстані 5 км. але поряд є школа з підвалом. но там ховаються мамки з дитьми з пятьох кварталів поруч
так що на тему "не надо нервувати" то ти не до мене. покі мій син буде в країні (на щастя це вже ненадовго) то я буду мать твою хвилюватись та нервувати.
і я сьогодні мозгами розумив що 42 ******* просто физично неможливо одночасно запустити - у кацапів не вистачить носіїв. але "а як що такі да то що робить?"
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16.07.2022 23:08 Відповісти
вже і поголитися можно,так вспливе що лице наів.
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16.07.2022 23:10 Відповісти
"Але наш час додав до всього, чому вчить пройдений шлях, ще одну річ. Дуже важливу. Цього не було раніше. Ніколи в минулому стільки, як зараз, не залежало від здатності українців бути дуже обережними й обачними в інформаційному полі. - були б в минулому українці обачними і обережними.то ніколи б не повелися на "зелену,квартальну туфту" і ніколи б не мали президента асвальтоукладчика для рашистської техніки, а мали б ПРО І ПВО для хахисту України і її народу
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16.07.2022 23:11 Відповісти
Зєлєнський сам є "анонімним джерелом" каналу 1+1 (бєні каламмойскага)...
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16.07.2022 23:13 Відповісти
теорію змови треба розуміти, як "не вірте спартц. вона на мого дерьмака бочку котить!" (чисто як і вчили його куратори, внуки штірліца - "запоминается последняя фраза .....")
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16.07.2022 23:17 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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16.07.2022 23:30 Відповісти
і за цього долбня проголосувало 73%. це і є "нам жопа"
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16.07.2022 23:33 Відповісти
Цей емоційний суверенітет був потрібен в 2019 році, коли 73% відосіком про «свинарчуків» зламали мозок
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16.07.2022 23:34 Відповісти
"Все равно начало войну"??? Что бы этого не случилось, все три года надо было заниматься армией, а не асфальтом, и заниматься выпуском ракет ( согласно ракетной программы) , а не выпуском видосиков!!!! К сильным не лезут!
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17.07.2022 08:07 Відповісти
Зелене шобло на скидає з кацапії вилізло в президенти, а зараз Янєлох каже про якісь «викиди» про масований ракетний удар. А хіба ракетні удари по Вінниці, Дніпру, Миколаєву, Харкову, Одесі то не масовані удари?
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16.07.2022 23:39 Відповісти
Заткніть цього блазня!
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16.07.2022 23:41 Відповісти
поки доведеться потерпіти
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17.07.2022 00:27 Відповісти
Поки воно тявкає, доки іде люта війна.
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17.07.2022 12:10 Відповісти
Кому що, а курці - просо ... Нагуляный диплом, що тут вдієш. Шмаркля, одним словом.
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16.07.2022 23:53 Відповісти
Боневтик, заткни дерьмометатель арестовича, эта мразь уже вместе с русскими фашистов в Украине нашел.
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16.07.2022 23:59 Відповісти
То есть сегодня не было массированного обстрела ?
Боюсь представить каким Зеленский видит массированный обстрел ...
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17.07.2022 00:00 Відповісти
а как же инсайдер юа, труха и остальное дерьмо? можно удалять вова?
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17.07.2022 00:03 Відповісти
Красивые фильмы снимают на западе с христианскими ценностями
Втоже время лидеры западного мира НЕ ХОТЯТ закрыть небо над Украиной , где раша просто так убивает детей и женщин
Рекомендую всем красивый отрывок из фильма с западными христианскими ценностями

My Love, My Life | Mamma Mia! Here We Go Again | Screen Bites

https://youtu.be/a4l3vvNYNLA

ау, Ватикан ‼️‼️‼️‼️
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17.07.2022 00:09 Відповісти
Оккупационная "власть" всюду, просто играют роль национальных и все. Исключение, вероятно, Литва, Иран. Но для мирового порядка "сильных мира сего" это мухи.
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17.07.2022 00:29 Відповісти
Odnomu menu hochetsya nazvzty tzi vidosyki vid Ze - vechirnya propoved' ?
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17.07.2022 00:14 Відповісти
П ортнов
Є рмак
Т атаров
Я.
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17.07.2022 00:17 Відповісти
"Стеля із підлогою помінялися місцями,
Триває білий танець, не приходячи до тями,
Всі свої у дошку, одної марки мозку,
Кеттеринг проїли, чекаємо на розвозку.
Діджеї позбиралися, на всіх чекає сон,
Кволих підбирають робітники ООН,
Йду і посміхаюся, я майже не маніяк,
Робін Бед спить, настав Ніхто Ніяк".

https://www.youtube.com/watch?v=WZYMgtUbnr0
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17.07.2022 00:43 Відповісти
Єдине джерело фейків, маніпуляцій, безвідповідальності і просто відвертої брехні - зєлька і його ОПа ....
Коли повернуться до ефіру Еспресо, 5-й та Прямий?
зелене лайно - це причина війни і головний тормоз у досягненні перемоги!
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17.07.2022 00:44 Відповісти
В отставку, зелёна гнида!!!
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17.07.2022 01:17 Відповісти
Схоже, гівномарафон вже не спрацьовує, у зе-даунів паніка.
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17.07.2022 02:10 Відповісти
А вірити телеграм каналам із сумнівними IP адресами, внесеними в базу СБУ...)))
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17.07.2022 04:43 Відповісти
Будьте осторожны в информационном поле. Никому ни верьте насчёт заград отрядов. Это всё вражеские фейки.
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17.07.2022 05:19 Відповісти
Не верьте фейкам из анонимных источников, верьте фейкам из официальных!

Только официальным:

О. ЗЕЛЕНСКИЙ

А. АРЕСТОВИЧ

М. ПОДОЛЯК

М. БЕЗУГЛАЯ

АРАХАМИЯ

ЕРМАК

и остальные Слуги народа
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17.07.2022 07:12 Відповісти
Нам потрібно мізків, рішучості і українства у владі, а не клоунів, кротів і ідіотів, Вова...
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17.07.2022 07:34 Відповісти
зе і є головний фейкомет
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17.07.2022 07:36 Відповісти
Ты на этих фейках пришел к власти.
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17.07.2022 07:40 Відповісти
Тому він знає про що говорить
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17.07.2022 10:05 Відповісти
https://m.haqqin.az/news/253725
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17.07.2022 08:56 Відповісти
https://m.haqqin.az/news/253725 https://m.haqqin.az/news/253725

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17.07.2022 08:58 Відповісти
Немає довіри.Насто3.14здел.
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17.07.2022 10:25 Відповісти
Зеля! аби ти падло, ще маленьким здох,то війни би не було.
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17.07.2022 11:32 Відповісти
Як би таких як Кравчук, Кучма і Яник і зєля, ще газова принцеска.
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17.07.2022 11:55 Відповісти
Переведу на людську: «нам потрібен емоційний суверенітет-> мені потрібно стабільне нірванічне середовище яке залежить від систематичного і безперебійного вживання опіат та інших психотропних препаратів»
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17.07.2022 11:54 Відповісти
 
 