Обрання голови САП: для проведення засідання немає кворуму, з деякими членами комісії немає зв'язку, - голова Коваль
Засідання з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не скасовували, втім поки немає кворуму для його проведення, деякі члени не виходять на зв'язок, але у комісії сподіваються, що кворум збереться.
Про це у коментарі Суспільному повідомила голова комісії з відбору керівника САП Катерина Коваль, передає Цензор.НЕТ.
Напередодні на сайті Офісу генерального прокурора з'явилося оголошення про заплановане на 19 липня засідання конкурсної комісії з обрання керівника САП. Втім згодом оголошення зникло. Але потім знову з'явилося на сайті Офісу Генпрокурора.
Катерина Коваль пояснила, що засідання не скасоване. Надалі його готові провести в заплановані терміни, якщо збереться необхідна кількість членів конкурсної комісії.
"Оголошення було дане завчасно. На сьогодні немає кворуму. Є чотири представники від Верховної ради, два представники від Ради прокурорів, які погодилися прийняти у ньому участь. З деякими членами конкурсної комісії на сьогодні немає зв'язку. Засідання на сьогодні не скасовано. Ми маємо надію, що буде підтверджений кворум. Крім того ми очікуємо, що 18 липня апеляційний суд скасовує рішення окружного адміністративного суду Києва і ми матимемо рішення суду. 19 липня ми поки плануємо засідання. Як тільки буде кворум, ми його проведемо", — сказала Катерина Коваль.
За її словами, іноземні члени комісії підтвердили можливість участі на 20 і на 21 липня. Деякі члени від Верховної ради пропонують провести засідання 21. Тож поки комісія готова провести засідання 19-21 липня.
18 липня закінчується термін розгляду апеляційної скарги щодо рішення ОАСК, відповідно суд мав би винести остаточне рішення.
"Суд перейшов у письмове провадження без виклику сторін і ми не приймаємо участі у засіданні. Але ми впевнені у тому, що рішення ОАСК буде скасоване. І як тільки це станеться, на основі нашого чинного порядку, ми завершимо конкурсні процедури, затвердили рішення конкурсної комісії, остаточні результати проведеного конкурсу і внесемо подання про призначення керівника", — додала голова Комісії.
Хто саме не виходить на зв'язок, Катерина Коваль не уточнила.
Нагадаємо, до складу комісії з обрання голови САП входить 11 членів: 4 міжнародних експертів запропонувала Рада прокурорів і 7 своїх кандидатів — Верховна рада.
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Ідіотами виглядає вся країна, можна лише добавити - повні ідіоти.
Якесь нікчемне падло татарообісране руками дешевої курви катерини в угоду запроданцю дєрмаку вертіли на кую цілу країну до війни і продовжують навіть під час війни на виживання?!!?!?
Це яким нарідом треба бути??
Саме така "ніяка" поведінка людей на дії влади надихає ***** на геноцид українців.
Європейці, американці, вибачайте за емоції, ********* від цього сюрреалізму.
Всі ж розуміють Верховний відеокльоп мовчить бо країною керує не він, інакше як можна не відповідати на таке кричуще ********. Як можна позицію від влади на заяви від шановної пані Спартц озвучувати ротом кончаного дебіла "придурка життєрадісного" милована? Свідомо насрати в душу щоб погіршити стосунки з США? Це така позиція нашої країни щодо тих хто нас спасає від неминучої поразки?
Але голова комісія така любязна стала, комісія буде проходити аж три дні. Що ж там таке сталось ?
**********
Тут літера "і" зайва. Вони очкують. )))
Це ж вони в Європу з'*******.
Якщо цим "членам" пох доля України, то народу України пох доля цих "членів"!
Логічно, ні?
А у нас не можуть скільки вже часу прийняти одне рішення через рішення якогось суду, зміну рішення якого відтягує інший суд (а може і підтримає - по ситуації).
І це під час війни. Який сором!
Поганимпліснявим танцюристам, більше року, айця заважають призначити переможця конкурсу очільником САП.
Але вони тут ні до чого. То все обставини та якісь інші.
Щурі!!!!
Джерело:
так вони всі за границею
Про призначення керівника - ні слова ‼️
Вешайся Зеленский - дальше уже некуда. Доруководился. И отмазки у вас поцоватые, как и весь твой тупой юмор!
Один не міг більше писати, бо в нього кіт вдома голодний, інший іще щось. Отак та свора і не затвердила голову САП, якого обрало жюрі
https://www.facebook.com/nikkolo.voronini/posts/pfbid0Gq11xSPmDu4igQpqDTKdjGtk7298MBmcsPcxDKZPPwh7NgmBzH6R74wiAW1Z5GcKl 14 July, 08:21 ·
НАГАДУЮ, ЩОБ НЕ ЗАБУЛИ
ВАЖЛИВО
Для кого будувались дороги.. Рік 2021-й. «Велике будівництво» мостів та шляхів. Для чого саме?
Останнім часом дивуюсь, наскільки шляхи «Великого будівництва» співпадають зі шляхами наступу російської армії.
Ось, наприклад, карта початку масштабного вторгнення.
1 - дорога М-02 Бачівськ - Глухів - Копти. Її реконструювали в 2020-му році.
2 - дорога Н-07 Київ - Суми - Юнківка. Її реконструювали в 2021-му.
3 - дорога Н-24 Благовіщенське - Миколаїв. У 2021-му її капітально відремонтували на ділянці від Миколаїва до Вознесенська, новий міст збудували.
4 - дорога Н-26 Мілове - Старобільск, яку дуже активно ремонтували у 2021-му.
Або, наприклад, Чорнобаївка. Чому росіяни так вперто туди лізуть? Тому що там знаходиться міжнародний аеропорт «Херсон». Нещодавно його кардинально реконструювали, злітну смугу продовжили до 2600 метрів та розширили до 60 метрів. Саме тому вона тепер дуже зручна для ворожої авіації. Реконструювали аеропорт - так, звісно! - в 2021 році, і теж за кошти «великого будівництва».
Так, усьому цьому є розумне пояснення. Окупанти їхали ключовими, важливими шляхами. Важливі шляхи треба хоча б інколи ремонтувати. І міжнародний аеропорт Херсону, з його населенням 250 тисяч, теж конче потрібен. Тому дійсно - витратити кошти на його реконструкцію було важливіше, ніж на кисень для ковідних лікарень.
Але певні нехороші думки інколи виникають.
Подивіться на карту. Коли росіяни намагалися охопити Київ зі сходу, їм довелося їхати аж з самих Сум, шляхами 1 та 2. Це, на хвилиночку, 350 кілометрів. Чому вони не зайшли з півночі, з боку Білорусі? Що їм завадило?
Завадила їм сама природа, тому що це - Полісся.
Ліси та болота Полісся сторіччями були непридатними для проходу війська. Ані Наполеон, ані Гітлер не намагалися тут пройти - Наполеон обійшов Полісся з півночі, а Гітлер - двома шляхами, наступаючи на Київ і Мінськ.
Добре, припустимо. Але чому з протилежного, правого боку Дніпра, зі сторони Чорнобиля природа не завадила ворогам атакувати та хутко просунутися до Ірпеня, Бучі, Гостомеля?
Все просто - там було «Велике будівництво». Більш того, там був один з найбільш дивних проєктів «програми президента» - будівництво мережі автошляхів в зоні відчуження.
Ось, наприклад, новина квітня 2021 року: «У Чорнобильській зоні відремонтують 40 кілометрів дороги». Читаємо: «Укравтодор… за програмою президента «Велике будівництво» розпочало ремонтні роботи на ділянці 40 км дороги між КПП «Дитятки», КПП «Прип'ять» та під'їздом до Чорнобильської АЕС».
А тепер подивимося на карту. КПП «Прип'ять-1» - це у зоні відчуження, той самий «Рудий ліс», 10 кілометрів до білоруського кордону. КПП «Дитятки» - межа зони відчуження. А до КПП «Чорнобиль» веде ще одна дорога з Білорусі - Р-56.
Тобто виходить, що напередодні російської навали зробили новенький 40-кілометровий автобан - від білоруського кордону через поліські ліси чорнобильської зони в бік Києва. Для кого треба було це будувати в розпал пандемії? Для туристів-екстремалів?! Та невже?
Далі ця дорога веде через Прибірськ на Іванків. Завдяки «великому будівництву», в Іванкові російські танки були в перший день війни. І Чорнобильську АЕС захопили - теж завдяки йому.
В Іванкові дорога з Чорнобиля перетинається з трасою Р-02, яка через Димер та Вишгород йде на Київ. Пам'ятаєте, на початку березня в бік Києва стояла довжелезна колона російської бронетехніки? Вгадайте, яким шляхом вона рухалася. Так, звісно - через Прибірськ та Іванків.
Пам'ятаєте, як ворожа техніка не могла з'їхати з дороги, тому що одразу застрягала в болоті? Це було саме там, це Полісся. Тобто - твердий асфальт новеньких доріг став фактично плацдармом, навіть «плацом» для російської важкої техніки.
Так, я знаю, чия це була програма «Велике будівництво». Так, я знаю хто був координатором. Так, я розумію, що за бажанням можна знайти розумне пояснення ухвалених рішень.
Але - все одно.
Мені дуже цікаво дізнатися, хто саме, в межах яких саме своїх повноважень, за якою конкретно процедурою визначав перелік об'єктів для «програми президента «Велике будівництво».