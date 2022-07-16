Обрання голови САП: для проведення засідання немає кворуму, з деякими членами комісії немає зв'язку, - голова Коваль

Засідання з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не скасовували, втім поки немає кворуму для його проведення, деякі члени не виходять на зв'язок, але у комісії сподіваються, що кворум збереться.

Про це у коментарі Суспільному повідомила голова комісії з відбору керівника САП Катерина Коваль, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні на сайті Офісу генерального прокурора з'явилося оголошення про заплановане на 19 липня засідання конкурсної комісії з обрання керівника САП. Втім згодом оголошення зникло. Але потім знову з'явилося на сайті Офісу Генпрокурора.

Катерина Коваль пояснила, що засідання не скасоване. Надалі його готові провести в заплановані терміни, якщо збереться необхідна кількість членів конкурсної комісії.

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"Оголошення було дане завчасно. На сьогодні немає кворуму. Є чотири представники від Верховної ради, два представники від Ради прокурорів, які погодилися прийняти у ньому участь. З деякими членами конкурсної комісії на сьогодні немає зв'язку. Засідання на сьогодні не скасовано. Ми маємо надію, що буде підтверджений кворум. Крім того ми очікуємо, що 18 липня апеляційний суд скасовує рішення окружного адміністративного суду Києва і ми матимемо рішення суду. 19 липня ми поки плануємо засідання. Як тільки буде кворум, ми його проведемо", — сказала Катерина Коваль.

За її словами, іноземні члени комісії підтвердили можливість участі на 20 і на 21 липня. Деякі члени від Верховної ради пропонують провести засідання 21. Тож поки комісія готова провести засідання 19-21 липня.

18 липня закінчується термін розгляду апеляційної скарги щодо рішення ОАСК, відповідно суд мав би винести остаточне рішення.

"Суд перейшов у письмове провадження без виклику сторін і ми не приймаємо участі у засіданні. Але ми впевнені у тому, що рішення ОАСК буде скасоване. І як тільки це станеться, на основі нашого чинного порядку, ми завершимо конкурсні процедури, затвердили рішення конкурсної комісії, остаточні результати проведеного конкурсу і внесемо подання про призначення керівника", — додала голова Комісії.

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Хто саме не виходить на зв'язок, Катерина Коваль не уточнила.

Нагадаємо, до складу комісії з обрання голови САП входить 11 членів: 4 міжнародних експертів запропонувала Рада прокурорів і 7 своїх кандидатів — Верховна рада.