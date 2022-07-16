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Обрання голови САП: для проведення засідання немає кворуму, з деякими членами комісії немає зв'язку, - голова Коваль

сап

Засідання з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не скасовували, втім поки немає кворуму для його проведення, деякі члени не виходять на зв'язок, але у комісії сподіваються, що кворум збереться.

Про це у коментарі Суспільному повідомила голова комісії з відбору керівника САП Катерина Коваль, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні на сайті Офісу генерального прокурора з'явилося оголошення про заплановане на 19 липня засідання конкурсної комісії з обрання керівника САП. Втім згодом оголошення зникло. Але потім знову з'явилося на сайті Офісу Генпрокурора.

Катерина Коваль пояснила, що засідання не скасоване. Надалі його готові провести в заплановані терміни, якщо збереться необхідна кількість членів конкурсної комісії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Офіс Генпрокурора з другої спроби анонсував засідання комісії щодо керівника САП: відбудеться 19 липня

"Оголошення було дане завчасно. На сьогодні немає кворуму. Є чотири представники від Верховної ради, два представники від Ради прокурорів, які погодилися прийняти у ньому участь. З деякими членами конкурсної комісії на сьогодні немає зв'язку. Засідання на сьогодні не скасовано. Ми маємо надію, що буде підтверджений кворум. Крім того ми очікуємо, що 18 липня апеляційний суд скасовує рішення окружного адміністративного суду Києва і ми матимемо рішення суду. 19 липня ми поки плануємо засідання. Як тільки буде кворум, ми його проведемо", — сказала Катерина Коваль.

За її словами, іноземні члени комісії підтвердили можливість участі на 20 і на 21 липня. Деякі члени від Верховної ради пропонують провести засідання 21. Тож поки комісія готова провести засідання 19-21 липня.

18 липня закінчується термін розгляду апеляційної скарги щодо рішення ОАСК, відповідно суд мав би винести остаточне рішення.

"Суд перейшов у письмове провадження без виклику сторін і ми не приймаємо участі у засіданні. Але ми впевнені у тому, що рішення ОАСК буде скасоване. І як тільки це станеться, на основі нашого чинного порядку, ми завершимо конкурсні процедури, затвердили рішення конкурсної комісії, остаточні результати проведеного конкурсу і внесемо подання про призначення керівника", — додала голова Комісії.

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Хто саме не виходить на зв'язок, Катерина Коваль не уточнила.

Нагадаємо, до складу комісії з обрання голови САП входить 11 членів: 4 міжнародних експертів запропонувала Рада прокурорів і 7 своїх кандидатів — Верховна рада.

Автор: 

конкурс (1286) САП (2215)


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Топ коментарі
+51
членов лишить зарплаты навсегда и пусть не выходят на связь
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16.07.2022 23:06
+49
Аж из портков с онучами выпрыгивает зеленая мразота, шоб испортить отношения с Западом.
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16.07.2022 23:14
+46
позорище позорное....
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16.07.2022 23:09
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членов лишить зарплаты навсегда и пусть не выходят на связь
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16.07.2022 23:06 Відповісти
а кстати...навряд ли эти "члены" работают за еду... или за минимальную зарплату...
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16.07.2022 23:08 Відповісти
Щось незрозуміле! Голова САП давно ОБРАНИЙ !!! Його тільки затвердить треба А для цього "кворум" не потрібен!
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17.07.2022 05:24 Відповісти
Ти це точно знаєш? Якщо так, то можна звернутись з позовом до суду за фактом бездіяльності.
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17.07.2022 10:57 Відповісти
Посадити в одну камеру з дерьмаком.
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16.07.2022 23:08 Відповісти
Пи...ць асоціації з ЄС , ви супер зелені ідіоти ї
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16.07.2022 23:06 Відповісти
Ідіоти!?!?!! Хто ідіоти!!?! Вони?!??
Ідіотами виглядає вся країна, можна лише добавити - повні ідіоти.

Якесь нікчемне падло татарообісране руками дешевої курви катерини в угоду запроданцю дєрмаку вертіли на кую цілу країну до війни і продовжують навіть під час війни на виживання?!!?!?
Це яким нарідом треба бути??
Саме така "ніяка" поведінка людей на дії влади надихає ***** на геноцид українців.
Європейці, американці, вибачайте за емоції, ********* від цього сюрреалізму.
Всі ж розуміють Верховний відеокльоп мовчить бо країною керує не він, інакше як можна не відповідати на таке кричуще ********. Як можна позицію від влади на заяви від шановної пані Спартц озвучувати ротом кончаного дебіла "придурка життєрадісного" милована? Свідомо насрати в душу щоб погіршити стосунки з США? Це така позиція нашої країни щодо тих хто нас спасає від неминучої поразки?
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17.07.2022 00:01 Відповісти
позорище позорное....
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16.07.2022 23:09 Відповісти
зебилы навыбирали
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16.07.2022 23:59 Відповісти
а СБУ для чого?
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16.07.2022 23:09 Відповісти
Яке СБУ? Там баканов...
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16.07.2022 23:10 Відповісти
СБУ чтобы штаны протирать,особенно некоторые друзья детства
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16.07.2022 23:41 Відповісти
Щоб контрабанду сигарет кришувати.
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16.07.2022 23:43 Відповісти
Щоб здавати карти мінних полей на виході з Криму...
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17.07.2022 09:13 Відповісти
Зелений ж не просто так головою СБУ свого другана Баканова призначив
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17.07.2022 00:10 Відповісти
Якщо "члени не виходять на звязок" то це глум і ганьба. Розігнати всіх! Перевибори! Новий Президент? Нафуй! Військова ХУНТА до кінця війни а вже потім вибори!
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16.07.2022 23:09 Відповісти
Не розігнати. Тільки різня.
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16.07.2022 23:12 Відповісти
Пропонуєте відрізати членам члени?
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16.07.2022 23:14 Відповісти
Таких "членов" надо расчленить
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16.07.2022 23:42 Відповісти
А вона з ними звязувалась ? Навряд чи. Потівм розяснила, що будуть таки чекати. Видно, конгресменка допекла Гнусавого, бо виставила кастеляншу як рупор антиукраїнського руху.
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16.07.2022 23:15 Відповісти
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16.07.2022 23:11 Відповісти
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16.07.2022 23:12 Відповісти
Ждуть рішення апеляційного суду, впевнені рішення залишить у силі і конкурс скасують під соусом: ми законослухняні, ми виконуємо рішення суду. Бо так довго лежить апеляція, ну просто жуть. Правда, апеляцію віті Ростовського два роки тягнули.
Але голова комісія така любязна стала, комісія буде проходити аж три дні. Що ж там таке сталось ?
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16.07.2022 23:12 Відповісти
Крім того ми очікуємо... Джерело:
**********
Тут літера "і" зайва. Вони очкують. )))
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16.07.2022 23:13 Відповісти
Аж из портков с онучами выпрыгивает зеленая мразота, шоб испортить отношения с Западом.
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16.07.2022 23:14 Відповісти
Мєрзость
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16.07.2022 23:14 Відповісти
Его же, Голову выбрали давно! Утвердить надо, а не собирать кого-то. Опять 3,14здять суки.
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16.07.2022 23:15 Відповісти
саботаж бабломойского , котрий тормозить обрання керівника САП тормозом ,котрий називається "коваль"
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16.07.2022 23:15 Відповісти
Каламойский главный антикоррупцыонер, 100 млрд долларов дадут, говно еврейское
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16.07.2022 23:15 Відповісти
Так звільніть накуй цих "членів".
Це ж вони в Європу з'*******.
Якщо цим "членам" пох доля України, то народу України пох доля цих "членів"!
Логічно, ні?
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16.07.2022 23:16 Відповісти
100%
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16.07.2022 23:19 Відповісти
Курви користуються що всі озброєнні бійці на фронті, нажаль немає кому серед вояків провести роз'яснювальну роботу що в Києві засів ворог не менш страшний ніж ординці. Хай би вже прийшов український Наполеон, і зніс цю продажу директорію.
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16.07.2022 23:16 Відповісти
А эти члены комиссии где-то работают,или их по генделям собирают?Уже даже не смешно!Дна у этой власти нет от слова "совсем"!
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16.07.2022 23:17 Відповісти
"резать членов не дожидаясь ещё большего распространения метастазов"
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16.07.2022 23:19 Відповісти
"резать" треба не "членів", а членоводів.
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16.07.2022 23:20 Відповісти
Членоводам делать больше нефик, чем за членами следить.
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17.07.2022 00:19 Відповісти
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16.07.2022 23:22 Відповісти
Як же це безглуздо виглядає. ЄС і США приймають за дні і тижні безпрецедентні і історичні рішення (це з усіма їх усталеними бюрократіями), погоджують складні конфлікти сторін, але вони такі ж повільні.
А у нас не можуть скільки вже часу прийняти одне рішення через рішення якогось суду, зміну рішення якого відтягує інший суд (а може і підтримає - по ситуації).

І це під час війни. Який сором!
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16.07.2022 23:26 Відповісти
ну так всё просто - независимый глава САП - это гарантированный киздык всей коррумпированной зелёной кодле во главе с боневтиком
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17.07.2022 04:18 Відповісти
Ермак-Татаров не дают разрешение своим слугам из комиссии собраться, думают что бы еще придумать, чтобы не назначать честного прокурора - как они с Беней воровать то будут
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16.07.2022 23:26 Відповісти
Тут вопрос простой - зеленая слизь, шо для вас главнее -дупы Дерьмака & Ко или Украина?
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16.07.2022 23:28 Відповісти
для них важнее скомуниздить всё что можно, а когда будет кипишь - свинтить подальше
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17.07.2022 04:19 Відповісти
Як не рубашка довга - то х.й короткий
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16.07.2022 23:31 Відповісти
А потім: у міня вапрос к Джозефу Барєлю: пачіму ми нє в ЄС?!
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16.07.2022 23:35 Відповісти
И куда же эти членистоногие подевались?А зарплату они получают изрядно?
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16.07.2022 23:39 Відповісти
По класиці жанру,немає кворуму повине зникнути і Коваль. ) Війна є війна.
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16.07.2022 23:41 Відповісти
А що, обов"язок працювати - не для них??? Як то: "ті, які погодились"??? І що значить, не виходять на зв"язок??? Вони не на роботі??? Тоді хай нацполіція їх знайде, а представники військкомату вручать їм повістки до ЗСУ!!! Там вони будуть на зв"язку!!!
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16.07.2022 23:42 Відповісти
Поганим пліснявим танцюристам, більше року, айця заважають призначити переможця конкурсу очільником САП.
Але вони тут ні до чого. То все обставини та якісь інші.
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16.07.2022 23:45 Відповісти
Саботаж. Расстрелять нах!
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16.07.2022 23:49 Відповісти
Ну і хто там сумнівався, що Єрмак саботажник та кацапський шпигун?
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16.07.2022 23:58 Відповісти
Давайте створимо фонд на відстріл татарова і єрмака. Ну реально вже ж дістали всіх їх "ігри в демократію". Яка б фуйня не відбувалась ці двоє там... Та й боневтіка це добряче простимулює...
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16.07.2022 23:58 Відповісти
как неожиданно=) зебилы опять запустили дурочку)) Кто бы мог подумать
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16.07.2022 23:58 Відповісти
Ермак дзвонив в генеральну прокуратуру. Слів не добирав. Конкурс керівника САП знову перенесли.
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17.07.2022 00:47 Відповісти
это банальная отговорка, там собраться не сложно... одной рукой они пытаются через оаск отменить конкурс, а другой расказывают, что не могут собраться но надеются что оаск не примет решение...тупо цирк идиотов и для идиотов и новость, что б кукарекали что когото там лишить зарплаты
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17.07.2022 00:00 Відповісти
Це шоу не закінчиться ніколи.
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17.07.2022 00:07 Відповісти
Ну да,херовому танцору всегда яйца мешают,упоротые недоумки!
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17.07.2022 00:08 Відповісти
«Члени», яких не має, пішли мабуть за руським кораблем. Скільки цей цирк і знущання будуть тривати?
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17.07.2022 00:14 Відповісти
Зепідорасня. Два роки воду варять
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17.07.2022 00:24 Відповісти
вішати, вішати зелених тварюк незалежно від віку і статі... просто вішати без суда - за фактом причетности до зе-лупиної влади... не обманюйтеся, панове - іншого виходу немає...
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17.07.2022 00:38 Відповісти
Як це нема зв'язку ? Зарплатню вони ж отримують, ні? Тут навіть не проводячи аналогію з роботою, уявіть якщо студент перестане відвідувати заняття (у наших реаліях, навіть он-лайн). Що відбудеться? Вірно! Тут потрібно робити те саме!
Щурі!!!!
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17.07.2022 00:41 Відповісти
деякі члени не виходять на зв'язок,
Джерело:
так вони всі за границею
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17.07.2022 00:58 Відповісти
Крізь зуби генеральна прокуратура анонсувала чергове засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Про призначення керівника - ні слова ‼️
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17.07.2022 01:03 Відповісти
Пора уже объявлять сезон охоты на членов, яки отказываются работать, а зарплату получают. У нас война, надо избавляться от бесполезного зелёного мусора
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17.07.2022 01:08 Відповісти
Накажут всех дизлайком в ДИе
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17.07.2022 01:49 Відповісти
Ну да.... Если им не звонить то и связи нет... Логично.
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17.07.2022 02:01 Відповісти
...членів позбавить членства,кружків членів також.Прізвища героїв в студію,але вони не варті,щоб про них розмовляти.
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17.07.2022 02:10 Відповісти
Зеленскому пора на выход - провалил все, кто что можно, конечно единственный плюс - не убежал, но пользы от этого 0
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17.07.2022 03:29 Відповісти
Все це влаштовує Блазня. Тому все і так....
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17.07.2022 08:06 Відповісти
******** цирк
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17.07.2022 08:11 Відповісти
Афигеть - с государственными чиновниками, служащими и госдеятелями НЕМА ЗВЯЗКУ во время военного положения!!!! А в Сербию не пробовали позвонить? Или на Мальдивы Баканова с повесткой послать - ему ж тоже отличиться для медальки...
Вешайся Зеленский - дальше уже некуда. Доруководился. И отмазки у вас поцоватые, как и весь твой тупой юмор!
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17.07.2022 08:36 Відповісти
Пригадую тих членів.
Один не міг більше писати, бо в нього кіт вдома голодний, інший іще щось. Отак та свора і не затвердила голову САП, якого обрало жюрі
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17.07.2022 08:47 Відповісти
Той факт, що ОАСК, який збирався 26.02 поновити януковича на посаді президента, досі існує.
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17.07.2022 09:00 Відповісти
https://www.facebook.com/nikkolo.voronini Mykola Voronin

https://www.facebook.com/nikkolo.voronini/posts/pfbid0Gq11xSPmDu4igQpqDTKdjGtk7298MBmcsPcxDKZPPwh7NgmBzH6R74wiAW1Z5GcKl 14 July, 08:21 ·

НАГАДУЮ, ЩОБ НЕ ЗАБУЛИ

ВАЖЛИВО

Для кого будувались дороги.. Рік 2021-й. «Велике будівництво» мостів та шляхів. Для чого саме?

Останнім часом дивуюсь, наскільки шляхи «Великого будівництва» співпадають зі шляхами наступу російської армії.

Ось, наприклад, карта початку масштабного вторгнення.

1 - дорога М-02 Бачівськ - Глухів - Копти. Її реконструювали в 2020-му році.

2 - дорога Н-07 Київ - Суми - Юнківка. Її реконструювали в 2021-му.

3 - дорога Н-24 Благовіщенське - Миколаїв. У 2021-му її капітально відремонтували на ділянці від Миколаїва до Вознесенська, новий міст збудували.

4 - дорога Н-26 Мілове - Старобільск, яку дуже активно ремонтували у 2021-му.

Або, наприклад, Чорнобаївка. Чому росіяни так вперто туди лізуть? Тому що там знаходиться міжнародний аеропорт «Херсон». Нещодавно його кардинально реконструювали, злітну смугу продовжили до 2600 метрів та розширили до 60 метрів. Саме тому вона тепер дуже зручна для ворожої авіації. Реконструювали аеропорт - так, звісно! - в 2021 році, і теж за кошти «великого будівництва».

Так, усьому цьому є розумне пояснення. Окупанти їхали ключовими, важливими шляхами. Важливі шляхи треба хоча б інколи ремонтувати. І міжнародний аеропорт Херсону, з його населенням 250 тисяч, теж конче потрібен. Тому дійсно - витратити кошти на його реконструкцію було важливіше, ніж на кисень для ковідних лікарень.

Але певні нехороші думки інколи виникають.

Подивіться на карту. Коли росіяни намагалися охопити Київ зі сходу, їм довелося їхати аж з самих Сум, шляхами 1 та 2. Це, на хвилиночку, 350 кілометрів. Чому вони не зайшли з півночі, з боку Білорусі? Що їм завадило?

Завадила їм сама природа, тому що це - Полісся.

Ліси та болота Полісся сторіччями були непридатними для проходу війська. Ані Наполеон, ані Гітлер не намагалися тут пройти - Наполеон обійшов Полісся з півночі, а Гітлер - двома шляхами, наступаючи на Київ і Мінськ.

Добре, припустимо. Але чому з протилежного, правого боку Дніпра, зі сторони Чорнобиля природа не завадила ворогам атакувати та хутко просунутися до Ірпеня, Бучі, Гостомеля?

Все просто - там було «Велике будівництво». Більш того, там був один з найбільш дивних проєктів «програми президента» - будівництво мережі автошляхів в зоні відчуження.

Ось, наприклад, новина квітня 2021 року: «У Чорнобильській зоні відремонтують 40 кілометрів дороги». Читаємо: «Укравтодор… за програмою президента «Велике будівництво» розпочало ремонтні роботи на ділянці 40 км дороги між КПП «Дитятки», КПП «Прип'ять» та під'їздом до Чорнобильської АЕС».

А тепер подивимося на карту. КПП «Прип'ять-1» - це у зоні відчуження, той самий «Рудий ліс», 10 кілометрів до білоруського кордону. КПП «Дитятки» - межа зони відчуження. А до КПП «Чорнобиль» веде ще одна дорога з Білорусі - Р-56.

Тобто виходить, що напередодні російської навали зробили новенький 40-кілометровий автобан - від білоруського кордону через поліські ліси чорнобильської зони в бік Києва. Для кого треба було це будувати в розпал пандемії? Для туристів-екстремалів?! Та невже?

Далі ця дорога веде через Прибірськ на Іванків. Завдяки «великому будівництву», в Іванкові російські танки були в перший день війни. І Чорнобильську АЕС захопили - теж завдяки йому.

В Іванкові дорога з Чорнобиля перетинається з трасою Р-02, яка через Димер та Вишгород йде на Київ. Пам'ятаєте, на початку березня в бік Києва стояла довжелезна колона російської бронетехніки? Вгадайте, яким шляхом вона рухалася. Так, звісно - через Прибірськ та Іванків.

Пам'ятаєте, як ворожа техніка не могла з'їхати з дороги, тому що одразу застрягала в болоті? Це було саме там, це Полісся. Тобто - твердий асфальт новеньких доріг став фактично плацдармом, навіть «плацом» для російської важкої техніки.

Так, я знаю, чия це була програма «Велике будівництво». Так, я знаю хто був координатором. Так, я розумію, що за бажанням можна знайти розумне пояснення ухвалених рішень.

Але - все одно.

Мені дуже цікаво дізнатися, хто саме, в межах яких саме своїх повноважень, за якою конкретно процедурою визначав перелік об'єктів для «програми президента «Велике будівництво».
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17.07.2022 09:53 Відповісти
Боритесь-поборите!Нужен лидер!
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17.07.2022 10:15 Відповісти
То у чому Спартц була неправа
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17.07.2022 11:06 Відповісти
а скажи этой .... Коваль, что она усирается при слове "ермак", так небось обидится
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17.07.2022 12:38 Відповісти
И лишить гражданства. Они же, твари, все съ#бались на Запад
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17.07.2022 17:28 Відповісти
 
 