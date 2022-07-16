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США не залишать вакуум на Близькому Сході, який може заповнити Росія, - Байден

байден

Виступаючи на саміті лідерів арабських держав, президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати "не підуть" з Близького Сходу, де намагаються забезпечити стабільність і збільшити глобальний потік нафти, щоби приборкати ціни на бензин, що збільшуються.

Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми не підемо і не залишимо вакуум, який заповнять Китай, Росія чи Іран. Ми прагнутимемо використати цей момент з активним, принциповим американським керівництвом", – сказав Байден.

Його зауваження пролунали на тлі побоювань щодо ядерних амбіцій Ірану та підтримки бойовиків у регіоні.

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Байден також оголосив про допомогу США у розмірі $1 млрд для боротьби з голодом у регіоні.

Він сподівається, що група ОПЕК+, до якої входить Саудівська Аравія, ухвалить рішення щодо збільшення видобутку нафти на зустрічі 3 серпня.

Автор: 

Байден Джо (2885) США (22685) ОПЕК (463) Близький Схід (47)


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Топ коментарі
+6
Джо, ти так і не відповів найвеличнішому чому ми не в НАТІ.
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16.07.2022 23:30
+5
"Багаторічні відносини Америки з Саудівською Аравією традиційно передбачають компроміс між цінностями США та стратегічними інтересами."
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16.07.2022 23:30
+5
Хто зв"язується з бідоносцем - пиши пропало.
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16.07.2022 23:42
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"Багаторічні відносини Америки з Саудівською Аравією традиційно передбачають компроміс між цінностями США та стратегічними інтересами."
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16.07.2022 23:30 Відповісти
1. + 4 милл. Баррелей в день.
2. Ограничение цены на рос нефть.

В итоге кацап нефть по 20-25👎
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17.07.2022 00:11 Відповісти
Як не мрій, а нафта по 100$
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17.07.2022 02:32 Відповісти
Джо, ти так і не відповів найвеличнішому чому ми не в НАТІ.
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16.07.2022 23:30 Відповісти
ну за это боневтик ему импичмент и организует...
в первый раз шоли )))))) Президентов США кошмарить...
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16.07.2022 23:35 Відповісти
Хто зв"язується з бідоносцем - пиши пропало.
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16.07.2022 23:42 Відповісти
Значит коломой обречен❓
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17.07.2022 00:09 Відповісти
Може і відповів, але цензура не пропустила.
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16.07.2022 23:47 Відповісти
Ермаков и шаурменов НАТО не берут.
В НАТО нет роялей.
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17.07.2022 00:51 Відповісти
главное что б байден не забыл еще пару раз сказать принцу саудитов что сделает саудовскую аравию страной - изгоем. тогда у него точно все получится
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17.07.2022 00:05 Відповісти
Байден - карикатура. Як кажуть в США, крива качка. Це позорисько.
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17.07.2022 00:26 Відповісти
Так это Байден карикатура, а не путин ?
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17.07.2022 00:53 Відповісти
Повторити? Байден - карикатура.
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17.07.2022 02:34 Відповісти
Не всрися, товаріщь!
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17.07.2022 08:06 Відповісти
Мавзолейное быдло Шариковых обложили санкциЯМи по полному тарифу...крысеныша путлера загнали в клетку со львами...в припадке можно вещатться...
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17.07.2022 08:16 Відповісти
 
 