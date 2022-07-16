США не залишать вакуум на Близькому Сході, який може заповнити Росія, - Байден

Виступаючи на саміті лідерів арабських держав, президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати "не підуть" з Близького Сходу, де намагаються забезпечити стабільність і збільшити глобальний потік нафти, щоби приборкати ціни на бензин, що збільшуються.

Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми не підемо і не залишимо вакуум, який заповнять Китай, Росія чи Іран. Ми прагнутимемо використати цей момент з активним, принциповим американським керівництвом", – сказав Байден.

Його зауваження пролунали на тлі побоювань щодо ядерних амбіцій Ірану та підтримки бойовиків у регіоні.

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Байден також оголосив про допомогу США у розмірі $1 млрд для боротьби з голодом у регіоні.

Він сподівається, що група ОПЕК+, до якої входить Саудівська Аравія, ухвалить рішення щодо збільшення видобутку нафти на зустрічі 3 серпня.